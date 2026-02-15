Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,' प्रशांत नारायणन यांनी 'या' लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका

बॉलीवूड अभिनेता प्रशांत नारायणन यांनी कार्तिक आर्यनच्या अभिनयावर टीका केली असल्याचे समोर आले आहे. अभिनेत्याने त्याला "खूप वाईट अभिनेता" असल्याचे म्हटले आहे. प्रशांत आता असं का म्हणाले जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:44 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • प्रशांत नारायणन यांनी कार्तिकच्या अभिनयावर केली टीका
  • प्रशांत नारायणन नक्की काय म्हणाले?
  • प्रशांतने कार्तिकला दिला महत्वाचा सल्ला
 

बॉलीवूड स्टार कार्तिक आर्यनचा शेवटचा चित्रपट “तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी” बॉक्स ऑफिसवर वाईटरित्या फ्लॉप झाला. लॉकडाऊनपासून, अभिनेत्याला “भूल भुलैया” फ्रँचायझीशिवाय एकही मोठा हिट चित्रपट मिळालेला नाही. बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाची कामगिरी मंदावलेली असताना, सोशल मीडियावर लोकांनी त्याच्या अभिनयावर टीका करायला सुरुवात केली आहे. आता, “मर्डर २” आणि “घोस्ट” सारख्या चित्रपटांमागील अभिनेता प्रशांत नारायणन यांनी कार्तिकच्या कामावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी त्याला “खूप वाईट अभिनेता” असे म्हटले आहे आणि हा अभिनेता फक्त त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांच्या मदतीने इंडस्ट्रीत टिकून आहे असे त्याने म्हणणे आहे.

कार्तिकच्या अभिनयावर प्रशांत यांनी केली टीका

बॉलीवूड बबलसोबतच्या एका पॉडकास्टमध्ये, प्रशांत यांनी कलाकारांच्या कामाबद्दल आणि वागण्याबद्दल चर्चा केली. यामध्ये त्यांनी कार्तिक आर्यनबद्दलच्या अभिनयाबद्दलही त्यांचे विचार मांडले. त्यांनी लगेच उत्तर दिले की, “मला वाटते की तो बॉलीवूड इंडस्ट्रीमधील अत्यंत वाईट कलाकारांपैकी एक आहे.”

झी मराठीचा धक्कादायक निर्णय; शेवटचा एपिसोड न दाखवताच ‘ही’ प्रसिद्ध मालिका अचानक केली बंद

प्रशांत पुढे म्हणाले की, ‘कार्तिक खरोखर खूप भाग्यवान आहे आणि त्याच्या पालकांच्या आशीर्वादामुळेच तो इंडस्ट्रीत टिकून आहे.’ “मला वाटते की तो खूप संवादी नाही आणि त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांनी त्याला सुरक्षित ठेवले आहे. मला तो फक्त त्याच्या पहिल्या चित्रपटात (प्यार का पंचनामा) मध्ये आवडला.”

जेव्हा प्रशांत यांना विचारण्यात आलं की, जर तो इतका वाईट अभिनेता आहे तर लोक त्याचे चित्रपट पाहण्यासाठी गर्दी का करतात? त्यावर त्यांनी अतिशय बोचरी प्रतिक्रिया दिली आणि म्हणाले, “लोक त्याच्या चित्रपटांचं कौतुक करत आहेत की नाही, हे मला माहीत नाही, पण मी पाहिलंय आहे की लोक त्याच्यावर हसतात. आणि एखाद्याला हसवणे हे खूप कठीण काम आहे, मग ते एखाद्याचा अभिनय असो किंवा इतर काही. पण एखाद्यासोबत हसणे आणि एखाद्यावर हसणे यात खूप फरक आहे. आणि मला वाटते की भारतीय प्रेक्षक बहुतेक वेळा लोकांवर हसत असतात.”

थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

प्रशांतने कार्तिकला दिला हा सल्ला

प्रशांतने कार्तिकवर कठोर शब्दांत टीका केली, परंतु प्रेक्षकांकडून त्याला मिळणाऱ्या प्रेमाचे कौतुकही केले. प्रशांत म्हणाला की ही अशी गोष्ट आहे जी खूप कमी लोकांना मिळते. म्हणून त्याने कार्तिकला एक सल्लाही दिला. ते म्हणाले, “मला वाटते की जर देवाने तुम्हाला असे काहीतरी बनण्याची संधी दिली असेल जी भारतीय प्रेक्षकांना आवडते, तर तुम्ही ते केले पाहिजे.” आणि जर ते त्यांचे कष्टाचे पैसे तुमच्यावर खर्च करत असतील, तर तुम्ही असे प्रेक्षकांना काहीतरी दिले पाहिजे जे त्यांच्या वेळेचे आणि मेहनतीचे मूल्य ठरेल. “जर मला ४० कोटी किंवा ५० कोटी रुपये मिळाले तरी मी काहीही करेन, असा विचार कोणत्याही अभिनेत्याने करू नये.” तसेच आता कार्तिकबद्दल बोलायचे झाले तर, तो करण जोहरच्या ‘नागझिला’ चित्रपटात दिसणार आहे.

Published On: Feb 15, 2026 | 12:44 PM

बदलत्या हवामानामुळे जनावरांमध्ये आजार वाढले, दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांवर उपचार खर्चाचा भार

बदलत्या हवामानामुळे जनावरांमध्ये आजार वाढले, दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांवर उपचार खर्चाचा भार

Feb 15, 2026 | 12:43 PM
अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

Feb 15, 2026 | 12:41 PM
IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

Feb 15, 2026 | 12:40 PM
पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

Feb 15, 2026 | 12:39 PM
महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा

महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा

Feb 15, 2026 | 12:30 PM
थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

Feb 15, 2026 | 12:30 PM

