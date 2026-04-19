Pune fertilizer Scam : युरिया साठ्यातील तफावत भोवली; पुणे जिल्ह्यातील १५ कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित

Pune Fertilizer Scam : पुणे जिल्ह्यात पॉस मशीनवरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष साठ्यात मोठा घोटाळा समोर आला आहे. याअंतर्गत १५ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. यामुळे खत विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 04:17 PM
Pune fertilizer Scam (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

  • युरिया साठ्यातील तफावत भोवली
  • पुणे जिल्ह्यातील १५ कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित
  • खत विक्रेत्यांमध्ये खळबळ
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : एक मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. पुण्यात पॉस (POS) मशीनवरील नोंद आणि गोदामातील प्रत्यक्ष साठा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली आहे. यामुळे पुणे (Pune) जिल्ह्यातील १५ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागाने निलंबित केले आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर करण्यात आलेल्या या धडक कारवाईमुळे खत विक्रेत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी ही माहिती दिली. निलंबित करण्यात आलेल्या केंद्रांमध्ये दौंड (Daund)तालुक्यातील सर्वाधिक ७ केंद्रांचा समावेश आहे. १ एप्रिलपासून जिल्हाभरात युरिया खताच्या साठ्याची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान सुमारे ३५०० टन युरियाचा साठा केवळ कागदावर (पॉस प्रणालीत) असल्याचे समोर आले, जो प्रत्यक्षात विक्री होऊनही प्रणालीतून कमी करण्यात आला नव्हता. यामुळे खताच्या पुरवठा नियोजनात अडथळा येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तालुकानिहाय निलंबित कृषी सेवा केंद्रे:

  • दौंड: अदिती कृषी सेवा केंद्र (लिंगाळी), बळीराजा ॲग्रो एजन्सी (देऊळगाव राजे), शिवकृपा ॲग्रो एजन्सी (पिंपळगाव), नंदाई ॲग्रो सर्व्हिसेस (नंदादेवी), बिरोबा कृषी सेवा केंद्र (बिरोबावाडी), श्रीराम कृषी भंडार (हिंगणी बेर्डे), श्रीनाथ ॲग्रो सर्व्हिसेस (राहू).
  • इंदापूर: महेश फर्टिलायझर (आगोती नंबर १), गणेश ॲग्रो एजन्सी (कळस).
  • जुन्नर: विघ्नहर कृषी सेवा केंद्र (नारायणगाव), कृषी शक्ती ॲग्रो एजन्सी (जुन्नर).
  • शिरूर: विघ्नहर्ता कृषी सेवा केंद्र (मांडवगण फराटा).
  • भोर: श्री भैरवनाथ शेती भांडार (वेळू).
  • आंबेगाव: शेतकरीराजा कृषी उद्योग (गावडेवाडी).

खत विक्रीवर बंदी, शेतकऱ्यांना आवाहन

ज्या १५ केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, त्यांना निलंबन कालावधीत सर्व प्रकारच्या खतांची विक्री करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी देखील या केंद्रांकडून खते खरेदी करू नयेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. पॉस मशीनवर साठा अद्ययावत न ठेवणे आणि प्रत्यक्ष साठ्यात तफावत ठेवणे ही गंभीर बाब असून, यापुढेही अशी तपासणी मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 04:17 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

