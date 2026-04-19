Mahavatar Parshuram Poster: धैर्य संपलं, आता महावतार…, ‘नरसिंहा’नंतर भगवान विष्णूच्या 6व्या अवताराची भव्य कथा मोठ्या पडद्यावर

भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित, सात भागांचा ॲनिमेटेड ‘महावतार सिनेमॅटिक युनिव्हर्स’ आता ‘महावतार परशुराम’ या आपल्या दुसऱ्या चित्रपटासह परत येत आहे. होंबाळे फिल्म्स आणि कलीम प्रॉडक्शन्सच्या ‘महावतार नरसिंह’च्या प्रचंड यशानंतर, आता पुढचा मोठा प्रकल्प तयार होत आहे. निर्मात्यांनी एका रोमांचक पोस्टरद्वारे चित्रपटाची पहिली झलक दाखवली आहे, जे एक नेत्रदीपक दृश्यानुभव देण्याचे वचन देते. भारताच्या या सर्वात मोठ्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सच्या या दुसऱ्या भागाचे दिग्दर्शन आजच्या काळातील सर्वोत्कृष्ट सर्जनशील प्रतिभावंतांपैकी एक असलेल्या अश्विन कुमार यांनी केले आहे.
महावतार परशुराम चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज
‘महावतार नरसिंह’ पाहिल्यापासून चाहते त्याच्या सिक्वेलबद्दल उत्सुक आहेत. आता, निर्मात्यांनी एका नेत्रदीपक पोस्टरसह याची अधिकृत घोषणा केली आहे. चित्रपटाची टॅगलाइन—”जिथे संयम संपतो, तिथे परशुरामाची कुऱ्हाड सुरू होते!”—हीच चित्रपटाचा प्रभावी परिणाम दर्शवण्यासाठी पुरेशी आहे. निर्माते भगवान विष्णूचा सहावा अवतार असलेल्या परशुरामाची कथा भव्य आणि प्रभावीपणे सादर करण्यास सज्ज आहेत. धर्माचा मार्ग सोडून भ्रष्ट आणि अहंकारी राजांचा जुलूम संपवण्यासाठी विष्णूने कसा अवतार घेतला, हे या चित्रपटात दाखवले जाईल.
चित्रपटाच्या सांस्कृतिक आणि भावनिक पायाबद्दल बोलताना, निर्माते विजय किरागंदूर म्हणाले, “आपल्या कथा हीच आपली ताकद आहे. ‘महावतार परशुराम’च्या माध्यमातून प्रेक्षकांना त्यांच्या मुळांच्या शक्तीशी पुन्हा जोडणे आणि आजच्या पिढीला भावेल अशा स्वरूपात ते सादर करणे, हे आमचे ध्येय आहे. ही वारसा, सामर्थ्य आणि उद्देशाची कथा आहे.”
‘महावतार नरसिंहा’ने आपल्या अप्रतिम दृश्यांमुळे भारताला सर्वात मोठे सिनेमॅटिक विश्व बनवले. या चित्रपटाने मनोरंजन विश्वात एक मोठा सांस्कृतिक बदल घडवून आणला आणि आता ‘महावतार परशुराम’सोबत हा प्रवास एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचणार आहे. पहिल्या चित्रपटाच्या वेळी चित्रपटगृहे मंदिरांसारखी झाली होती, लोक प्रार्थना आणि मंत्रोच्चार करण्यासाठी चित्रपटगृहाबाहेर आपले बूट काढत होते. आता, संपूर्ण देश या विश्वाच्या पुढील अध्यायासाठी सज्ज आहे, जो मोठ्या पडद्यावर भारतीय कथांचा खरा प्रभाव दाखवतो. हा चित्रपट ‘वाराणसी’, ‘रामायण’ आणि ‘कल्की २८९८ एडी’ यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या यादीत सामील झाला आहे. ‘केजीएफ’, ‘सालार’ आणि ‘कांतारा’ यांसारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट देणाऱ्या होंबाळे फिल्म्सची ही आणखी एक मोठी पेशकश आहे.
‘महावतार परशुराम’चे प्रदर्शन
अश्विन कुमार दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती होंबाळे फिल्म्स आणि कलीम प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली विजय किरागंदूर आणि शिल्पा धवन यांनी केली असून, सॅम सीएस यांनी संगीत दिले आहे. हा चित्रपट डिसेंबर २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.