Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Mahavatar Parshuram Poster After Narasimha The Grand Story Of Lord Vishnus Sixth Avatar Set For The Big Screen

Mahavatar Parshuram Poster: धैर्य संपलं, आता महावतार…, ‘नरसिंहा’नंतर भगवान विष्णूच्या 6व्या अवताराची भव्य कथा मोठ्या पडद्यावर

अखेर प्रतिक्षा संपली!भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित, सात भागांचा ॲनिमेटेड 'महावतार सिनेमॅटिक युनिव्हर्स' आता 'महावतार परशुराम' या आपल्या दुसऱ्या चित्रपटासह परत येत आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 04:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

‘महावतार नरसिंह’ नंतर, ‘महावतार परशुराम’ हा होंबाळे फिल्म्स प्रस्तुत आणि कलीम प्रॉडक्शन्स निर्मित, सात भागांच्या महावतार सिनेमॅटिक युनिव्हर्समधील दुसरा चित्रपट आहे. होंबाळे फिल्म्स आणि कलीम प्रॉडक्शन्स संयुक्तपणे भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित या भव्य युनिव्हर्सची निर्मिती करत आहेत.

भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांवर आधारित, सात भागांचा ॲनिमेटेड ‘महावतार सिनेमॅटिक युनिव्हर्स’ आता ‘महावतार परशुराम’ या आपल्या दुसऱ्या चित्रपटासह परत येत आहे. होंबाळे फिल्म्स आणि कलीम प्रॉडक्शन्सच्या ‘महावतार नरसिंह’च्या प्रचंड यशानंतर, आता पुढचा मोठा प्रकल्प तयार होत आहे. निर्मात्यांनी एका रोमांचक पोस्टरद्वारे चित्रपटाची पहिली झलक दाखवली आहे, जे एक नेत्रदीपक दृश्यानुभव देण्याचे वचन देते. भारताच्या या सर्वात मोठ्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सच्या या दुसऱ्या भागाचे दिग्दर्शन आजच्या काळातील सर्वोत्कृष्ट सर्जनशील प्रतिभावंतांपैकी एक असलेल्या अश्विन कुमार यांनी केले आहे.

महावतार परशुराम चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज

‘महावतार नरसिंह’ पाहिल्यापासून चाहते त्याच्या सिक्वेलबद्दल उत्सुक आहेत. आता, निर्मात्यांनी एका नेत्रदीपक पोस्टरसह याची अधिकृत घोषणा केली आहे. चित्रपटाची टॅगलाइन—”जिथे संयम संपतो, तिथे परशुरामाची कुऱ्हाड सुरू होते!”—हीच चित्रपटाचा प्रभावी परिणाम दर्शवण्यासाठी पुरेशी आहे. निर्माते भगवान विष्णूचा सहावा अवतार असलेल्या परशुरामाची कथा भव्य आणि प्रभावीपणे सादर करण्यास सज्ज आहेत. धर्माचा मार्ग सोडून भ्रष्ट आणि अहंकारी राजांचा जुलूम संपवण्यासाठी विष्णूने कसा अवतार घेतला, हे या चित्रपटात दाखवले जाईल.

अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर अभिनेत्री Akshaya Naik च्या नव्या प्रवासाची सुरुवात, पहिल्या वहिल्या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू

चित्रपटाच्या सांस्कृतिक आणि भावनिक पायाबद्दल बोलताना, निर्माते विजय किरागंदूर म्हणाले, “आपल्या कथा हीच आपली ताकद आहे. ‘महावतार परशुराम’च्या माध्यमातून प्रेक्षकांना त्यांच्या मुळांच्या शक्तीशी पुन्हा जोडणे आणि आजच्या पिढीला भावेल अशा स्वरूपात ते सादर करणे, हे आमचे ध्येय आहे. ही वारसा, सामर्थ्य आणि उद्देशाची कथा आहे.”

Bigg Boss Marathi 6: ग्रॅंड फिनालेच्या आधीच गेम पालटला, ‘हा’ सदस्य पैशांची बॅग घेऊन पडणार घराबाहेर? पाहा Promo
‘महावतार नरसिंहा’ने आपल्या अप्रतिम दृश्यांमुळे भारताला सर्वात मोठे सिनेमॅटिक विश्व बनवले. या चित्रपटाने मनोरंजन विश्वात एक मोठा सांस्कृतिक बदल घडवून आणला आणि आता ‘महावतार परशुराम’सोबत हा प्रवास एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचणार आहे. पहिल्या चित्रपटाच्या वेळी चित्रपटगृहे मंदिरांसारखी झाली होती, लोक प्रार्थना आणि मंत्रोच्चार करण्यासाठी चित्रपटगृहाबाहेर आपले बूट काढत होते. आता, संपूर्ण देश या विश्वाच्या पुढील अध्यायासाठी सज्ज आहे, जो मोठ्या पडद्यावर भारतीय कथांचा खरा प्रभाव दाखवतो. हा चित्रपट ‘वाराणसी’, ‘रामायण’ आणि ‘कल्की २८९८ एडी’ यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या यादीत सामील झाला आहे. ‘केजीएफ’, ‘सालार’ आणि ‘कांतारा’ यांसारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट देणाऱ्या होंबाळे फिल्म्सची ही आणखी एक मोठी पेशकश आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)


‘महावतार परशुराम’चे प्रदर्शन
अश्विन कुमार दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती होंबाळे फिल्म्स आणि कलीम प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली विजय किरागंदूर आणि शिल्पा धवन यांनी केली असून, सॅम सीएस यांनी संगीत दिले आहे. हा चित्रपट डिसेंबर २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Mahavatar parshuram poster after narasimha the grand story of lord vishnus sixth avatar set for the big screen

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बॅन्ड बाजा वरात घोडा घेऊन आले नवरोजी; अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या विवाह सोहळ्यातील खास फोटो
1

बॅन्ड बाजा वरात घोडा घेऊन आले नवरोजी; अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या विवाह सोहळ्यातील खास फोटो

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS
2

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS

‘संशय हाच राक्षस आहे!’ सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेला Rao Bahadur’च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली, आता गुढ उलघडणार…
3

‘संशय हाच राक्षस आहे!’ सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरलेला Rao Bahadur’च्या प्रदर्शनाची तारीख ठरली, आता गुढ उलघडणार…

“माझे वडील पोलिस आहेत “ वडिलांच्या निवृत्तीनिमित्ताने ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीची खास पोस्ट
4

“माझे वडील पोलिस आहेत “ वडिलांच्या निवृत्तीनिमित्ताने ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीची खास पोस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

May 12, 2026 | 07:46 PM
तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

May 12, 2026 | 07:31 PM
जागतिक संकट गडद; भारताचा आर्थिक लवचिकता आणि ऊर्जा स्थिरतेवर भर

जागतिक संकट गडद; भारताचा आर्थिक लवचिकता आणि ऊर्जा स्थिरतेवर भर

May 12, 2026 | 07:30 PM
Abakkus म्युच्युअल फंडाने 5000 कोटींचा AUM टप्पा केला पार; अल्पावधीत जोडले 1 लाख गुंतवणूकदार

Abakkus म्युच्युअल फंडाने 5000 कोटींचा AUM टप्पा केला पार; अल्पावधीत जोडले 1 लाख गुंतवणूकदार

May 12, 2026 | 07:15 PM
Sanjay Nirupam: “पंतप्रधानांनी काय आता पायी चालावे का?”; इंधन बचतीच्या आवाहनावरून विरोधकांना संजय निरुपम यांचे सडेतोड उत्तर

Sanjay Nirupam: “पंतप्रधानांनी काय आता पायी चालावे का?”; इंधन बचतीच्या आवाहनावरून विरोधकांना संजय निरुपम यांचे सडेतोड उत्तर

May 12, 2026 | 07:10 PM
Mumbai News: डीआरपीसाठी धारावीतील नगरसेवक मैदानात; ‘प्रलंबित’ पात्रतेचा तिढा सोडवण्यासाठी विशेष शिबिरे

Mumbai News: डीआरपीसाठी धारावीतील नगरसेवक मैदानात; ‘प्रलंबित’ पात्रतेचा तिढा सोडवण्यासाठी विशेष शिबिरे

May 12, 2026 | 07:08 PM
GT Vs SRH Live: अहमदाबादच्या स्टेडियमवर वादळ येणार; पॅट कमिन्सने टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

GT Vs SRH Live: अहमदाबादच्या स्टेडियमवर वादळ येणार; पॅट कमिन्सने टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

May 12, 2026 | 07:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM