एसटीतील प्रथमोपचार पेटी गायब! सुरक्षित प्रवासावर प्रश्नचिन्ह; संबंधितांचे दुर्लक्ष

अनेक एसटी बसेसमधून प्रथमोपचार पेट्या गायब असल्याचं वास्तव समोर आलं. किरकोळ जखमांवर तातडीने उपचार न मिळाल्याने प्रवाशांचा त्रास वाढला.

Updated On: May 10, 2026 | 04:15 AM
खामगाव : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी प्रथमोपचार पेटी आता एसटी महामंडळाच्या अनेक बसेसमधून गायब होत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. धावपळीच्या जीवनात अचानक होणाऱ्या किरकोळ दुखापतींवर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी प्रत्येक वाहनात प्रथमोपचार पेटी असणं आवश्यक मानलं जातं. मात्र परिवहन मंडळाच्या बसेसमध्ये या सुविधेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

जळणे, कापणे, धक्का लागणे किंवा किरकोळ जखम होणे यासारख्या घटना प्रवासादरम्यान घडत असतात. अशावेळी प्रथमोपचार पेटीतील बॅन्डेज, वेदनाशामक औषधे आणि इतर साहित्य तातडीने उपयोगी पडतं. परंतु खामगाव बसस्थानक परिसरातील अनेक बसेसची पाहणी केली असता, अनेक वाहनांमध्ये प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध नसल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळे किरकोळ जखम झालेल्या प्रवाशांना उपचारासाठी प्रवास संपल्यानंतर थेट दवाखान्याचा आधार घ्यावा लागत आहे.

विशेष म्हणजे प्रवाशांना बसमध्ये चढताना, उतरताना किंवा प्रवासादरम्यान लोखंडी पत्रे, खिडक्या किंवा सीटचा धक्का लागून किरकोळ दुखापती होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. अशा परिस्थितीत प्रथमोपचार पेटी असणे अत्यावश्यक आहे. काही वर्षांपूर्वी परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रत्येक बसमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र कालांतराने चालक आणि वाहकांकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं दिसून येत आहे.

याबाबत सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक सरला तिजारे यांनी सांगितले की, जुन्या काही बसेसमध्ये प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध नसू शकते. मात्र नव्या बसेसमध्ये ही सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच ज्या बसेसमध्ये पेट्या उपलब्ध नाहीत, त्या संदर्भात चालक आणि वाहकांना सूचना देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व बसेसमध्ये तातडीने प्रथमोपचार पेट्या उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

Published On: May 10, 2026 | 04:15 AM

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

