रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Monsoon Update : मान्सूनचा जोर वाढणार? ISRO ‘त्या’ फोटोमुळे वाढली चिंता

Updated On: Jul 19, 2026 | 06:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Monsoon Update : गेल्या काही वर्षांत हवामानाचा स्वभाव मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पूर्वी ठराविक काळात आणि ठराविक प्रमाणात पडणारा पाऊस आता अचानक आणि तीव्र स्वरूपात कोसळताना दिसतो.

Maharashtra rain Update (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Maharashtra rain Update (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारताच्या मोठ्या भागावर पावसाचे दाट ढग जमा
  • ‘या’ भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढू शकतो
  • उपग्रहातून मिळालेल्या चित्रांमध्ये भारताच्या मोठ्या भूभागावर ढगांचे दाट
Maharshtra Rain Update : देशभरात मान्सूनने पुन्हा एकदा जोर पकडल्याचे चित्र दिसत आहे. हवामानावर लक्ष ठेवणाऱ्या उपग्रहातून मिळालेल्या ताज्या निरीक्षणांनुसार भारताच्या मोठ्या भागावर पावसाचे दाट ढग जमा झाले आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवस अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे .rain  याच पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

उत्तर भारतापासून पूर्व भारतापर्यंत आकाश ढगांनी भरून गेले आहे. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तसेच ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पावसासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. या भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अनेक भागांमध्ये सलग पावसाची शक्यता

Monsoon Update : तज्ज्ञांच्या मते, मान्सूनची प्रणाली सध्या अधिक सक्रिय झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये सलग पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. नद्या, ओढे आणि लहान धरणांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. डोंगराळ भागात भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो, तर सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता आहे. उपग्रहातून मिळालेल्या चित्रांमध्ये भारताच्या मोठ्या भूभागावर ढगांचे दाट आवरण स्पष्ट दिसत आहे. हवामान अभ्यासकांच्या मते, हे चित्र पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाची तीव्रता वाढण्याचे संकेत देत आहे. विशेषतः पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काही ठिकाणी जोरदार सरींसह अतिवृष्टी होऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनालाही आवश्यक ती तयारी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Maharashtra Rain Alert: अखेर ‘तो’ बरसला; 10 दिवसांनी पुण्यनगरीत हजेरी

पाऊस तीव्र स्वरूपात कोसळण्याची शक्यता

गेल्या काही वर्षांत हवामानाचा स्वभाव मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पूर्वी ठराविक काळात आणि ठराविक प्रमाणात पडणारा पाऊस आता अचानक आणि तीव्र स्वरूपात कोसळताना दिसतो. काही भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते, तर दुसरीकडे अनेक दिवस पावसाचा पत्ता नसल्याने दुष्काळाची वेळ येते. या बदलत्या परिस्थितीमुळे हवामानाचा अंदाज आणि नागरिकांची तयारी दोन्ही महत्त्वाची ठरत आहेत. महाराष्ट्रातही पावसाने पुन्हा दमदार हजेरी लावण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढू शकतो. त्यामुळे शेतकरी, प्रवासी आणि नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra Rain : मान्सूनची जोरदार एन्ट्री! पुढच्या आठवड्यात …

‘या’ भागांना विशेष काळजी घ्यावी..

पुणे, नाशिक, सोलापूर, परभणी, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, धाराशिव यांसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही भागांमध्ये वाऱ्याचाही वेग वाढू शकतो. त्यामुळे उघड्या जागी थांबणे टाळावे आणि खराब हवामानात अनावश्यक प्रवास करू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, हवामान विभाग परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. नव्या माहितीच्या आधारे वेळोवेळी अंदाज आणि सूचना जारी केल्या जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. पावसाळ्याच्या या काळात थोडी काळजी आणि योग्य नियोजन केल्यास संभाव्य अडचणी टाळता येऊ शकतात.

Web Title: Heavy rain alert for multiple states over the next 23 days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Buldhana News : बोगस बियाणेप्रकरणी गुन्हा दाखल! मध्य प्रदेश राज्यातील कंपनी; तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची तक्रार

Buldhana News : बोगस बियाणेप्रकरणी गुन्हा दाखल! मध्य प्रदेश राज्यातील कंपनी; तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची तक्रार

Jul 19, 2026 | 07:49 PM
‘एक कुत्रं लय पिसाळलंय!” जैन मुनी निलेशचंद्रांवर ठाकरेंच्या शिलेदाराचा घणाघात; वादग्रस्त पोस्टची राजकीय वर्तुळात चर्चा

‘एक कुत्रं लय पिसाळलंय!” जैन मुनी निलेशचंद्रांवर ठाकरेंच्या शिलेदाराचा घणाघात; वादग्रस्त पोस्टची राजकीय वर्तुळात चर्चा

Jul 19, 2026 | 07:46 PM
Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Apple यूजर्सना मोठा झटका! म्युझिक आणि ॲपल वन सबस्क्रिप्शन महागले; जाणून घ्या नवीन किंमत

Jul 19, 2026 | 07:45 PM
Mumbai High Tide Alert: अरबी समुद्रात ‘हाय टाईड’चा धोका; पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे, प्रशासनाचा ऑरेंज अलर्ट!

Mumbai High Tide Alert: अरबी समुद्रात ‘हाय टाईड’चा धोका; पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे, प्रशासनाचा ऑरेंज अलर्ट!

Jul 19, 2026 | 07:40 PM
President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

President Ibrahim Traore: मी मुस्लिम पण शरिया लागू करणार नाही , राष्ट्रपती इब्राहिम ट्राओरे

Jul 19, 2026 | 07:39 PM
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकांची सरशी; मालमत्तेत मोठी वाढ, निव्वळ नफ्यातही रेकॉर्डब्रेक सुधारणा

Jul 19, 2026 | 07:38 PM
IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

Jul 19, 2026 | 07:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा