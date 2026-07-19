Monsoon Update : मान्सूनचा जोर वाढणार? ISRO ‘त्या’ फोटोमुळे वाढली चिंता

उत्तर भारतापासून पूर्व भारतापर्यंत आकाश ढगांनी भरून गेले आहे. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तसेच ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पावसासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. या भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Monsoon Update : तज्ज्ञांच्या मते, मान्सूनची प्रणाली सध्या अधिक सक्रिय झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये सलग पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. नद्या, ओढे आणि लहान धरणांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. डोंगराळ भागात भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो, तर सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता आहे. उपग्रहातून मिळालेल्या चित्रांमध्ये भारताच्या मोठ्या भूभागावर ढगांचे दाट आवरण स्पष्ट दिसत आहे. हवामान अभ्यासकांच्या मते, हे चित्र पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाची तीव्रता वाढण्याचे संकेत देत आहे. विशेषतः पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काही ठिकाणी जोरदार सरींसह अतिवृष्टी होऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनालाही आवश्यक ती तयारी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
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गेल्या काही वर्षांत हवामानाचा स्वभाव मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पूर्वी ठराविक काळात आणि ठराविक प्रमाणात पडणारा पाऊस आता अचानक आणि तीव्र स्वरूपात कोसळताना दिसतो. काही भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते, तर दुसरीकडे अनेक दिवस पावसाचा पत्ता नसल्याने दुष्काळाची वेळ येते. या बदलत्या परिस्थितीमुळे हवामानाचा अंदाज आणि नागरिकांची तयारी दोन्ही महत्त्वाची ठरत आहेत. महाराष्ट्रातही पावसाने पुन्हा दमदार हजेरी लावण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये पावसाचा जोर वाढू शकतो. त्यामुळे शेतकरी, प्रवासी आणि नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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पुणे, नाशिक, सोलापूर, परभणी, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, धाराशिव यांसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही भागांमध्ये वाऱ्याचाही वेग वाढू शकतो. त्यामुळे उघड्या जागी थांबणे टाळावे आणि खराब हवामानात अनावश्यक प्रवास करू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, हवामान विभाग परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. नव्या माहितीच्या आधारे वेळोवेळी अंदाज आणि सूचना जारी केल्या जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. पावसाळ्याच्या या काळात थोडी काळजी आणि योग्य नियोजन केल्यास संभाव्य अडचणी टाळता येऊ शकतात.