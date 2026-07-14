मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Monsoon Updates Imd Predicts Light Rain In Mumbai Alert For 9 Districts

Maharashtra IMD Alert: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय? मुंबईसह ‘या’ ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:22 AM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Weather: भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, पुढील ४८ तासांत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात कमाल तापमानात १ ते २ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश भागात आर्द्रता ५०% ते ७५% दरम्यान राहील, ज्यामुळे घामाघूम करणारी उष्णतेची लाट येईल.

Maharashtra Weather, Mumbai Rain, IMD Alert,

Maharashtra Weather: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय होणार? मुंबईसह 'या' ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तीन-चार दिवसांपासून महाराष्ट्रात मान्सूनने विश्रांती घेतली
  • देशाची राजधानी मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये आकाश आज अंशतः ढगाळ
  • छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुपारच्या वेळी जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता
Maharashtra Monsoon: गेल्या आठवड्यात धुमाकूळ घातल्यानंतर मागील तीन-चार दिवसांपासून महाराष्ट्रात मान्सूनने विश्रांती घेतली आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात कडक ऊन आणि दमट उष्णतेचे चित्र दिसू लागले आहे. राज्यातील या मिश्र हवामानासंदर्भात भारतीय हवामान विभागाकडून काही अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. मान्सूनच्या या विश्रांतीच्या काळात आज थोडा बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात उष्णता कायम राहू शकते. तर नऊ विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मुसळधार आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.

देशाची राजधानी मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये आकाश आज अंशतः ढगाळ राहू शकते. हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांत शहरात हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्या सरींची शक्यता आहे. या काळात कोकण किनारपट्टीवर वाऱ्याचा वेग प्रति सेकंद ५-६ मीटर राहण्याची शक्यता आहे.

मोठी बातमी ! फडणवीसांच्या ‘वर्षा’वर भाजप कोअर कमिटीची बैठक; मंत्रिमंडळ विस्तारावर होणार चर्चा ?

उत्तर मध्य महाराष्ट्र

खानदेश प्रदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान अस्थिर राहील. नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगावच्या घाट परिसरात ढगाळ आकाश आणि तुरळक पावसाची शक्यता आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून या भागांमध्ये पावसाच्या अभावामुळे तापमान ३० ते ३५ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहिले असून, त्यामुळे उष्णता अधिक तीव्र झाली आहे.

मराठवाड्यातील हवामान

याशिवाय मराठवाड्यातील, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज हलक्या पावसाची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुपारच्या वेळी जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तर कमाल तापमान सुमारे ३२°C राहील. या भागांतील इतर जिल्ह्यांमध्ये ऊन आणि ढगाळ वातावरण राहू शकते.

‘पक्षात काही अतृप्त आत्मे, त्यांना पक्ष चांगला चाललेलं खूपत नाही,’ सुनेत्रा पवार यांच्यावरील नोटिशीवर राष्ट्रवादीचा

विदर्भात तापमानात वाढ

दुसरीकडे विदर्भात हवामान बहुतांशी कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. नागपूर, वर्धा, भंडारा, अमरावती आणि अकोला यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण खूप कमी राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, गोंदिया जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. विदर्भात कमाल तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असून, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ते ३६°C पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

तापमान आणि इतर हवामानाची स्थिती

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, पुढील ४८ तासांत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात कमाल तापमानात १ ते २ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश भागात आर्द्रता ५०% ते ७५% दरम्यान राहील, ज्यामुळे घामाघूम करणारी उष्णतेची लाट येईल. विदर्भात पुढील चार दिवस तापमान स्थिर राहील, परंतु त्यानंतर तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे.

प्रमुख शहरांमधील परिस्थिती

मुंबई: हलका पाऊस, कमाल तापमान ३२°C.

पुणे: ढगाळ आकाश, कोरडे हवामान अपेक्षित.

नागपूर: मुख्यतः कोरडे आणि उष्ण, तापमान स्थिर.

नाशिक: घाट परिसरात पावसाची शक्यता, आर्द्रता कायम.

नागरिकांसाठी सूचना

मान्सून कमकुवत झाला असला तरी, वादळी पावसात वीज पडण्यापासून वाचण्यासाठी सतर्क राहा. शेतकऱ्यांना पुरेसा ओलावा मिळेपर्यंत पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

 

Web Title: Maharashtra monsoon updates imd predicts light rain in mumbai alert for 9 districts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pankaja Munde: पाऊस आणि वादळामुळे पडलेल्या झाडांबाबत सरकार सतर्क; पंकजा मुंडे यांनी मांडली पुढील योजना; म्हणाल्या…
1

Pankaja Munde: पाऊस आणि वादळामुळे पडलेल्या झाडांबाबत सरकार सतर्क; पंकजा मुंडे यांनी मांडली पुढील योजना; म्हणाल्या…

Mumbai Lake Level: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार; ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…
2

Mumbai Lake Level: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार; ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…

मुंबईसाठी सरकारचा मेगा मास्टर प्लॅन! 13 हजार कोटींचा पूरनियंत्रण आराखडा, 825 अब्ज डॉलर जीडीपीचे लक्ष्य; फडणवीसांची मोठी घोषणा
3

मुंबईसाठी सरकारचा मेगा मास्टर प्लॅन! 13 हजार कोटींचा पूरनियंत्रण आराखडा, 825 अब्ज डॉलर जीडीपीचे लक्ष्य; फडणवीसांची मोठी घोषणा

Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेचा वेग मंदावला; गाड्या 10-15 मिनिटे उशिराने, प्रवाशांचे हाल
4

Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेचा वेग मंदावला; गाड्या 10-15 मिनिटे उशिराने, प्रवाशांचे हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कराड दक्षिणच्या बंधाऱ्यांना निधीचा दिलासा; डॉ. अतुल भोसलेंच्या मागणीनंतर पालकमंत्र्यांचे तातडीच्या कार्यवाहीचे आदेश

कराड दक्षिणच्या बंधाऱ्यांना निधीचा दिलासा; डॉ. अतुल भोसलेंच्या मागणीनंतर पालकमंत्र्यांचे तातडीच्या कार्यवाहीचे आदेश

Jul 14, 2026 | 08:49 AM
Dinvishesh : थोर समाजसुधारक आणि ‘केसरी’चे पहिले संपादक गोपाळ गणेश आगरकर यांची जयंती; जाणून घ्या १४ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : थोर समाजसुधारक आणि ‘केसरी’चे पहिले संपादक गोपाळ गणेश आगरकर यांची जयंती; जाणून घ्या १४ जुलैचा इतिहास

Jul 14, 2026 | 08:45 AM
Health Update: मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

Health Update: मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

Jul 14, 2026 | 08:40 AM
Jalgaon Crime: लग्नाला अवघे 6 दिवस… हातावरची मेहंदी अजूनही तशीच होती; माहेरी निघालेल्या नववधूला काळाने गाठलं!

Jalgaon Crime: लग्नाला अवघे 6 दिवस… हातावरची मेहंदी अजूनही तशीच होती; माहेरी निघालेल्या नववधूला काळाने गाठलं!

Jul 14, 2026 | 08:38 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त

Jul 14, 2026 | 08:29 AM
राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

Jul 14, 2026 | 08:23 AM
Maharashtra IMD Alert: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय? मुंबईसह ‘या’ ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

Maharashtra IMD Alert: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय? मुंबईसह ‘या’ ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

Jul 14, 2026 | 08:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा