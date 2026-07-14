Maharashtra IMD Alert: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय? मुंबईसह ‘या’ ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

देशाची राजधानी मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये आकाश आज अंशतः ढगाळ राहू शकते. हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांत शहरात हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्या सरींची शक्यता आहे. या काळात कोकण किनारपट्टीवर वाऱ्याचा वेग प्रति सेकंद ५-६ मीटर राहण्याची शक्यता आहे.
खानदेश प्रदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान अस्थिर राहील. नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि जळगावच्या घाट परिसरात ढगाळ आकाश आणि तुरळक पावसाची शक्यता आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून या भागांमध्ये पावसाच्या अभावामुळे तापमान ३० ते ३५ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहिले असून, त्यामुळे उष्णता अधिक तीव्र झाली आहे.
याशिवाय मराठवाड्यातील, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज हलक्या पावसाची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुपारच्या वेळी जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तर कमाल तापमान सुमारे ३२°C राहील. या भागांतील इतर जिल्ह्यांमध्ये ऊन आणि ढगाळ वातावरण राहू शकते.
दुसरीकडे विदर्भात हवामान बहुतांशी कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. नागपूर, वर्धा, भंडारा, अमरावती आणि अकोला यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण खूप कमी राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, गोंदिया जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. विदर्भात कमाल तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असून, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ते ३६°C पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, पुढील ४८ तासांत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात कमाल तापमानात १ ते २ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश भागात आर्द्रता ५०% ते ७५% दरम्यान राहील, ज्यामुळे घामाघूम करणारी उष्णतेची लाट येईल. विदर्भात पुढील चार दिवस तापमान स्थिर राहील, परंतु त्यानंतर तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई: हलका पाऊस, कमाल तापमान ३२°C.
पुणे: ढगाळ आकाश, कोरडे हवामान अपेक्षित.
नागपूर: मुख्यतः कोरडे आणि उष्ण, तापमान स्थिर.
नाशिक: घाट परिसरात पावसाची शक्यता, आर्द्रता कायम.
मान्सून कमकुवत झाला असला तरी, वादळी पावसात वीज पडण्यापासून वाचण्यासाठी सतर्क राहा. शेतकऱ्यांना पुरेसा ओलावा मिळेपर्यंत पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.