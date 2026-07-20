FIFA World Cup 2026 Final: लामिन यमालचा धमाका! World Record करत रचला इतिहास, मेस्सीचं स्वप्नं भंगलं

विश्वचषक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू
🔥 LET’S GO! President Trump just PERSONALLY awarded the FIFA World Cup trophy to SPAIN after defeating Argentina 1-0 in extra time Trump started fist pumping with the team 🤣🔥 This was easily the best world cup in HISTORY. AMERICA made it happen! 🇺🇸 pic.twitter.com/RuHM7fLhoL — Nick Sortor (@nicksortor) July 19, 2026
१९ जुलै २०२६ रोजी, लॅमिन यामाल विश्वचषक जिंकणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक बनला. त्याने विश्वचषक जिंकणारा जगातील संयुक्त चौथा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला, आणि वयाच्या १७ वर्षे आणि २४९ दिवसांनी विश्वचषक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू असलेल्या पेलेला मागे टाकले.
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विश्वचषक जिंकणारा आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू
|रँक
|खेळाडू
|वय
|देश
|1
|पेले
|17 वर्ष आणि 249 दिवस
|ब्राझिल
|2
|रोनाल्डो
|17 वर्ष आणि 298 दिवस
|ब्राझिल
|3
|ज्यूसेपे बर्गोमी
|18 वर्ष आणि 174 दिवस
|इटली
|4
|कौटिन्हो
|19 वर्ष आणि 6 दिवस
|ब्राझिल
|4
|लामिन यमाल
|19 वर्ष आणि 6 दिवस
|स्पेन
|5
|मार्को एंटोनियो
|19 वर्ष आणि 135 दिवस
|ब्राझिल
|6
|पाउ कुबारसी
|19 वर्ष आणि 178 दिवस
|स्पेन
|7
|कायलियन एम्बाप्पे
|19 वर्ष आणि 207 दिवस
|फ्रान्स
|8
|मजोला
|19 वर्ष आणि 309 दिवस
|ब्राझिल
|9
|रूबेन मोरन
|19 वर्ष आणि 344 दिवस
|उरुग्वे
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या तरुण स्पॅनिश खेळाडूने विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली आणि ट्रॉफी उंचावणारा सर्वात तरुण खेळाडू म्हणून एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. त्याचे वय कौटिन्होच्या वयाइतकेच होते, ज्याने १९ वर्षे आणि सहा दिवसांच्या वयात हा पराक्रम केला होता. न्यू जर्सीमधील ईस्ट रदरफोर्ड येथे झालेल्या २०२६ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात, लॅमिन यामालच्या संघाने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला अतिरिक्त वेळेत १-० ने पराभूत केले. स्पेनसाठी आठ सामने खेळताना, लॅमिन यामालने आपल्या संघासाठी एक गोल केला.
टोरेसच्या गोलमुळे स्पेनचा विजय
टोरेसने १०६ व्या मिनिटाला सामन्यातील पहिला आणि एकमेव गोल केला. स्पेनने आपला दबाव कायम ठेवला. संघाला वाटले की त्यांनी अतिरिक्त वेळेत आपली आघाडी दुप्पट केली आहे, परंतु गोल होण्यापूर्वी झालेल्या फाऊलमुळे तो प्रयत्न अवैध ठरवण्यात आला. तथापि, लुईस दे ला फुएंतेच्या संघाने आपला संयम राखला आणि सामन्याच्या अंतिम क्षणांमध्ये अर्जेंटिनाचे विश्वविजेतेपद सहजपणे संपुष्टात आणले.