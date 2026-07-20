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FIFA World Cup 2026 Final: लामिन यमालचा धमाका! World Record करत रचला इतिहास, मेस्सीचं स्वप्नं भंगलं

Updated On: Jul 20, 2026 | 07:29 AM IST
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सारांश

तरुण स्पॅनिश खेळाडूने, हा पराक्रम करणाऱ्या कौटिन्होच्याच वयात विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली. लामिन यमालने आपल्या खेळाने सर्वांचे मन तर जिंकलेच याशिवाय जागतिक रेकॉर्डही केला आहे

स्पेनचा अर्जेंटिनावर धमाकेदार विजय, झाले जगज्जेता (फोटो सौजन्य -X.com)

स्पेनचा अर्जेंटिनावर धमाकेदार विजय, झाले जगज्जेता (फोटो सौजन्य -X.com)

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विस्तार
  • लामिन येमालचा वर्ल्ड रेकॉर्ड 
  • स्पेनने मिळवला फिफा वर्ल्ड कप २०२६
  • लिओनेल मेस्सीचे दुसऱ्यांदा जिंकायचे स्वप्न भंगले 
स्पेनने अर्जेंटिनाविरुद्ध अंतिम सामन्यात १-० ने विजय मिळवून फिफा विश्वचषक २०२६ जिंकला. बदली खेळाडू फेरान टोरेस स्पेनच्या विजयाचा नायक ठरला, त्याने अतिरिक्त वेळेत निर्णायक गोल करून २०१० नंतरचे दुसरे विजेतेपद निश्चित केले. या विजयात लॅमिन यामालने गोल केला नसला तरी, त्याने एक असा विक्रम प्रस्थापित केला जो यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. वयाच्या १९ व्या वर्षी युरो कप आणि फिफा विश्वचषक या दोन्ही अंतिम सामन्यांमध्ये खेळणारा यामाल आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलच्या इतिहासातील एकमेव खेळाडू ठरला.

विश्वचषक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू

१९ जुलै २०२६ रोजी, लॅमिन यामाल विश्वचषक जिंकणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक बनला. त्याने विश्वचषक जिंकणारा जगातील संयुक्त चौथा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला, आणि वयाच्या १७ वर्षे आणि २४९ दिवसांनी विश्वचषक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू असलेल्या पेलेला मागे टाकले.

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विश्वचषक जिंकणारा आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू

रँक खेळाडू वय देश
1 पेले 17 वर्ष आणि 249 दिवस ब्राझिल
2 रोनाल्डो 17 वर्ष आणि 298 दिवस ब्राझिल
3 ज्यूसेपे बर्गोमी 18 वर्ष आणि 174 दिवस इटली
4 कौटिन्हो 19 वर्ष आणि 6 दिवस ब्राझिल
4 लामिन यमाल 19 वर्ष आणि 6 दिवस स्पेन
5 मार्को एंटोनियो

 

 19 वर्ष आणि 135 दिवस ब्राझिल
6 पाउ कुबारसी 19 वर्ष आणि 178 दिवस  स्पेन
7 कायलियन एम्बाप्पे 19 वर्ष आणि 207 दिवस फ्रान्स
8 मजोला 19 वर्ष आणि 309 दिवस ब्राझिल
9 रूबेन मोरन 19 वर्ष आणि 344 दिवस  उरुग्वे

Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

या तरुण स्पॅनिश खेळाडूने विश्वचषक ट्रॉफी उंचावली आणि ट्रॉफी उंचावणारा सर्वात तरुण खेळाडू म्हणून एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. त्याचे वय कौटिन्होच्या वयाइतकेच होते, ज्याने १९ वर्षे आणि सहा दिवसांच्या वयात हा पराक्रम केला होता. न्यू जर्सीमधील ईस्ट रदरफोर्ड येथे झालेल्या २०२६ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात, लॅमिन यामालच्या संघाने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला अतिरिक्त वेळेत १-० ने पराभूत केले. स्पेनसाठी आठ सामने खेळताना, लॅमिन यामालने आपल्या संघासाठी एक गोल केला.

टोरेसच्या गोलमुळे स्पेनचा विजय

टोरेसने १०६ व्या मिनिटाला सामन्यातील पहिला आणि एकमेव गोल केला. स्पेनने आपला दबाव कायम ठेवला. संघाला वाटले की त्यांनी अतिरिक्त वेळेत आपली आघाडी दुप्पट केली आहे, परंतु गोल होण्यापूर्वी झालेल्या फाऊलमुळे तो प्रयत्न अवैध ठरवण्यात आला. तथापि, लुईस दे ला फुएंतेच्या संघाने आपला संयम राखला आणि सामन्याच्या अंतिम क्षणांमध्ये अर्जेंटिनाचे विश्वविजेतेपद सहजपणे संपुष्टात आणले.

Web Title: Fifa world cup 2026 final spain beats argentina lamine yamal created history becomes first teenager to play both euro and fifa

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Published On: Jul 20, 2026 | 07:29 AM

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