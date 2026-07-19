Maharashtra Rain : मान्सूनची जोरदार एन्ट्री! पुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात कुठे आणि कधी बरसणार पाऊस?

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील आठवड्यापासून मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या नव्या टप्प्यात ईशान्य भारतापासून सुरुवात होऊन पूर्व, मध्य आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढू शकतो. काही ठिकाणी मुसळधार सरी, तर काही भागांत गडगडाटासह पावसाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून पावसाऐवजी उष्णतेनेच नागरिकांची परीक्षा घेतली. दिवसभर ढगाळ वातावरण असले तरी पाऊस पडत नव्हता. त्यामुळे हवेत दमटपणा वाढत गेला आणि उकाड्यामुळे लोक त्रस्त झाले. अनेक शहरांमध्ये बाहेर पडणेही कठीण झाले होते.पावसाचा जोर पुन्हा वाढण्यामागे बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेली कमी दाबाची प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. अशा प्रणाली तयार झाल्यानंतर समुद्रातील ओलावा मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या दिशेने सरकतो. यामुळे ढगांची निर्मिती वाढते आणि विविध भागांत पावसाला सुरुवात होते.
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हवामान तज्ज्ञांच्या मते, काही दिवसांपासून मान्सूनचा मुख्य पट्टा उत्तरेकडे सरकल्यामुळे हिमालयाच्या परिसरात अधिक पाऊस पडत होता. याउलट मध्य आणि मैदानी भागात पावसाचे प्रमाण कमी झाले. आता हा पट्टा पुन्हा दक्षिणेकडे सरकल्यास अनेक राज्यांमध्ये पावसाची स्थिती सुधारू शकते.यंदा जुलैमध्ये पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले. देशातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने शेतीवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. विशेषतः भात, सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्यांच्या पेरणीसाठी शेतकरी पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
पाऊस कमी झाला असला तरी हवेतला दमटपणा कायम होता. त्यामुळे उष्णता अधिक जाणवत होती. घाम लवकर सुकत नसल्याने शरीराला जास्त उकाडा जाणवत होता. याच कारणामुळे अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा जास्त गरमी जाणवली.पुढील काही दिवसांत होणारा पाऊस नक्कीच दिलासा देणारा ठरेल. तापमानात घट होईल, शेतीला पाणी मिळेल आणि नागरिकांनाही उकाड्यापासून आराम मिळू शकतो. मात्र एका आठवड्याच्या पावसाने संपूर्ण हंगामातील तूट भरून निघणार नाही.
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हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ऑगस्ट महिन्यातही सातत्याने चांगला पाऊस होणे आवश्यक आहे. तेव्हाच जलसाठे वाढतील, शेतीला पुरेसे पाणी मिळेल आणि पावसाचा हंगाम समाधानकारक ठरेल. ध्या तरी पावसाच्या पुनरागमनामुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष पुढील काही दिवसांतील हवामानाच्या बदलांकडे लागले असून, मान्सून खऱ्या अर्थाने पुन्हा सक्रिय होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.