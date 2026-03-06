Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ritu Tawade News: मुंबईच्या समस्या कशा सोडवणार? नवभारतला दिलेल्या मुलाखतीत महापौर रितु तावडेंनी सांगितला नवा फॉर्म्युला

प्रशासनाने पाणीपट्टी, नालेसफाई, फेरीवाल्यांवरील कारवाई आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महायुती सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.

Updated On: Mar 06, 2026 | 01:29 PM
Ritu Tawade News: मुंबईच्या समस्या कशा सोडवणार? नवभारतला दिलेल्या मुलाखतीत महापौर रितु तावडेंनी सांगितला नवा फॉर्म्युला

मुंबईच्या समस्यां कशा सोडवणार? नवभारतला दिलेल्या मुलाखतीत महापौर रितु तावडेंनी सांगितला नवा फॉर्म्युला

  • शाळांमधील साहित्य खरेदी आणि कंत्राटांसाठी GeM पोर्टल अनिवार्य करून पारदर्शकता आणणार.
  • दादर, बोरिवली, घाटकोपरमध्ये कठोर कारवाई सुरू; आता केवळ परवानाधारकांनाच परवानगी
  • नालेसफाईसाठी आयआयटी (IIT) बॉम्बेची समिती; महापौरांकडून प्रत्यक्ष पाहणी दौरा.
Mayor Ritu Tawade Navabharat Interview: मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि शहराच्या पायाभूत सुविधांचा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. प्रशासनाने पाणीपट्टी, नालेसफाई, फेरीवाल्यांवरील कारवाई आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महायुती सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. मुंबईकरांवरील कराचा बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने वार्षिक ८ टक्के पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याचे धोरण विचाराधीन आहे. यासह मुंबईच्या विकासासाठी अनेक मोठ्या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. या संदर्भात मुंबईच्या नवनिर्वाचित महापौर रितु तावडे यांनी नवभारत ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या भूमिका मांडल्या आहेत.

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

– बीएमसी त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी कोणते उपाय योजत आहे?

उत्तर: बीएमसीचे उत्पन्न वाढवण्याचे धोरण आधीच अस्तित्वात आहे. मी माझ्या भाषणात नमूद केले होते की, ८ टक्के वार्षिक पाणी कर वाढ रद्द केली जाईल. सध्या प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे आणि जर असा निर्णय झाला तर मी तो नक्कीच शेअर करेन. आमचा प्रयत्न सामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आणि त्यांचा कर भार कमी करण्याचा आहे. पावसाळ्यात मुंबईत पाणी साचण्याची समस्या कायम राहते. बीएमसी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते, परंतु परिस्थिती तशीच राहते. गेल्या २५-३० वर्षांत त्यांनी मुंबईत निर्माण केलेल्या समस्यांवर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत. पावसाळ्यापूर्वी नाले स्वच्छ करण्यासाठी आयआयटी बॉम्बे समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यावर काम सुरू आहे. मिठी नदीची स्वच्छता देखील सुरू आहे. मी स्वतः सर्व ठिकाणांना भेट देईन.

 

– बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते, पण काही दिवसांनी ते पुन्हा अतिक्रमण करतात. ही कारवाई सुरूच राहील का?

उत्तर: हे पूर्वी होते, पण आता नाही. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरूच राहील. मी या विषयावर नियमितपणे आढावा बैठका घेतो. दादर, घाटकोपर, मुलुंड आणि बोरिवली येथे ही कारवाई सुरू झाली आहे आणि सुरूच राहील असा संदेश देण्यात आला आहे. महापौर आणि उपमहापौर आधीच रस्त्यावर दिसतात, परंतु आता बीएमसी आयुक्तही रस्त्यावर फिरत आहेत आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहेत. दोन दिवस कारवाई केली जाईल आणि नंतर तिसऱ्या दिवशी बसतील असा समज महायुतीच्या काळात राहणार नाही. आता त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल आणि फक्त परवाने असलेल्यांनाच मान्यता दिली जाईल.

 

– बीएमसीमधील भ्रष्टाचार कसा रोखला जाईल?

उत्तर: या उद्देशाने नुकतेच जीईएम पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. बीएमसी शाळांमध्ये मुलांना आम्ही मोफत देत असलेल्या २७ वस्तू खरेदी करण्यासाठी जीईएम पोर्टलचा वापर केला जात आहे. यामुळे पारदर्शकता राहील. आता कंत्राटदारही GeM पोर्टलचा वापर करतील.

– प्रश्न: बीएमसीकडे सायन ब्रिज, मृणाल ताई एक्सटेंशन फ्लायओव्हर आणि इतर सारखे मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहेत. या पुलांसाठीची अंतिम मुदत पुढे ढकलली जात आहे. ते वेळेवर पूर्ण व्हावेत यासाठी तुम्ही काय कराल?

उत्तर: पुलाचे काम वेगाने सुरू आहे. मी नुकतेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर पुलाचे उद्घाटन केले. मुंबईतील सर्व पुलांवर आयआयटी बॉम्बे समिती आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून असुरक्षित असलेल्या पुलांची पुनर्बांधणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उर्वरित पुलांवर एक संपूर्ण टीम काम करत आहे. काम आता दिसून येत आहे. २०१४ पासून डबल-इंजिन सरकार अस्तित्वात आहे आणि आता ट्रिपल-इंजिन सरकार आहे. केंद्र सरकार काम करत आहे, राज्य काम करत आहे आणि महानगरपालिका देखील काम करत आहे. संध्याकाळी ७ वाजले आहेत, पण मी आणि उपमहापौर अजूनही ऑफिसमध्ये आहोत, काम करत आहोत. कामाची गती वेगवान आहे आणि लोक मला सांगतात की तुम्ही खूप वेगाने काम करत आहात, तर आम्हाला मागे सोडले जात आहे. प्रत्येक प्रकल्पावर आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. बेकायदेशीर बांगलादेशी मुद्द्यावरील पुढील बैठक ११ मार्च रोजी होणार आहे.

–  तुम्ही महिला महापौर आहात, तर तुम्ही मुंबईतील महिलांना काय संदेश देऊ इच्छिता?

उत्तर: महिलांना सक्षम बनवले पाहिजे. त्यांनी त्यांच्यातील मजबूत स्त्री शोधून काढली पाहिजे आणि समस्येचा धैर्याने सामना केला पाहिजे. अनेक महिलांना घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. हिंसाचार सहन करणे देखील गुन्हा आहे. सक्षमीकरण हे खरे असले पाहिजे, फक्त कागदावर नाही. तुमचे आयुष्य फक्त एकच आहे; ते आनंदाने जगा. अनेक महिला माझ्याकडे वैयक्तिक समस्या घेऊन येतात, पण मला समजते की एका हाताने टाळी वाजत नाही. जर तुमचा एकच हात असेल आणि दुसरा तुम्हाला पाठिंबा देत नसेल, तर अशा नात्याची काय गरज आहे? महिलांनी त्यांच्यातील सर्वशक्तिमान स्त्री बाहेर काढली पाहिजे.

 

Published On: Mar 06, 2026 | 01:29 PM

