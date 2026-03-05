Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Bombay High Court: नाशिक कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्सच्या आधारे निर्णय घेता येत नाही.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:52 PM
"पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता...", घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-Gemini)

"पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता...", घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
  • स्पष्टीकरण देण्याची संधी न देता घटस्फोट घेणे योग्य नाही
  • नाशिक कुटुंब न्यायालयाने पतीची याचिका स्वीकारली
Bombay High Court News Marathi: मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात अंतिम निर्णय दिला आहे. नाशिक कुटुंब न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की निकाल देण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांना त्यांचे मत मांडण्याची पूर्ण संधी दिली पाहिजे. पत्नीला स्वतःचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी न देता घटस्फोट घेणे योग्य नाही. नाशिक कुटुंब न्यायालयाने पतीची याचिका स्वीकारली आणि त्याला घटस्फोट मंजूर केला. न्यायालयाने पतीचे म्हणणे आणि जोडप्यातील व्हॉट्सअॅप आणि एसएमएस संदेश हे प्रमुख पुरावे मानले.

पतीने हे आरोप केले होते…

पतीने आरोप केला होता की त्याची पत्नी त्याला पुण्याला जाण्यासाठी दबाव आणत होती. त्याने त्याच्या पत्नीसोबतचे व्हॉट्सअॅप चॅट्स देखील न्यायालयाला शेअर केले. तिने असाही आरोप केला आहे की तिच्या सासरच्या लोकांनी अपशब्द वापरल्याने तिला मानसिक त्रास होत होता. नाशिक कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देताना म्हटले आहे की, पत्नीने पतीवर पालकांना सोडून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणणे आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध अपशब्द वापरणे हे मानसिक क्रूरता ठरू शकते. या आधारे न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला. जर पत्नीने पतीवर पालकांना सोडून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणणे आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध अपशब्द वापरणे हे मानसिक क्रूरता ठरू शकते.

 “धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य…”, मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नाशिक न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा आक्षेप…

नाशिक न्यायालयाच्या निर्णयाशी मुंबई उच्च न्यायालयाने असहमती दर्शविली. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीला तिचे मत मांडण्याची किंवा या संदेशांना आव्हान देण्याची कोणतीही संधी देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की घटस्फोटाचा निर्णय केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्सवर आधारित असू शकत नाही. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले जात नाही तोपर्यंत असा निर्णय योग्य मानला जाणार नाही. उच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा नाशिक कुटुंब न्यायालयात पाठवला आहे. आता पत्नीलाही तिची बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल.

तसेच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांनी रमजानमध्ये तात्पुरत्या शेडखाली नमाज अदा करण्याची परवानगी मागितली होती. गुरुवारी न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सुरक्षेचा मुद्दा धर्माच्या पलीकडे आहे.

Eknath Shinde : “पक्षाकडून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे काम”, एकनाथ शिंदेंचा विश्वास

Web Title: Bombay high court cancels husband divorce said wife whatsapp chats do not prove cruelty

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bombay High Court: “धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य…”, मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
1

Bombay High Court: “धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य…”, मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

“आईच्या निधनाला महिनाही उलटला नाही अन्…”, Iran Israel संघर्षात कांदिवलीच्या ‘दीक्षित सोळंकी’चा मृत्यू
2

“आईच्या निधनाला महिनाही उलटला नाही अन्…”, Iran Israel संघर्षात कांदिवलीच्या ‘दीक्षित सोळंकी’चा मृत्यू

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
3

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mumbai Crime: वडाळ्यात होळीनंतर किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाला मारहाण; चौघांना अटक
4

Mumbai Crime: वडाळ्यात होळीनंतर किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाला मारहाण; चौघांना अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

Mar 05, 2026 | 07:20 PM
“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

Mar 05, 2026 | 07:10 PM
Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

Mar 05, 2026 | 06:58 PM
याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

Mar 05, 2026 | 06:54 PM
Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Mar 05, 2026 | 06:52 PM
उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

Mar 05, 2026 | 06:50 PM
Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

Mar 05, 2026 | 06:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM