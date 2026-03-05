Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

पतीने आरोप केला होता की त्याची पत्नी त्याला पुण्याला जाण्यासाठी दबाव आणत होती. त्याने त्याच्या पत्नीसोबतचे व्हॉट्सअॅप चॅट्स देखील न्यायालयाला शेअर केले. तिने असाही आरोप केला आहे की तिच्या सासरच्या लोकांनी अपशब्द वापरल्याने तिला मानसिक त्रास होत होता. नाशिक कुटुंब न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देताना म्हटले आहे की, पत्नीने पतीवर पालकांना सोडून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणणे आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध अपशब्द वापरणे हे मानसिक क्रूरता ठरू शकते. या आधारे न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मंजूर केला. जर पत्नीने पतीवर पालकांना सोडून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणणे आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध अपशब्द वापरणे हे मानसिक क्रूरता ठरू शकते.
नाशिक न्यायालयाच्या निर्णयाशी मुंबई उच्च न्यायालयाने असहमती दर्शविली. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीला तिचे मत मांडण्याची किंवा या संदेशांना आव्हान देण्याची कोणतीही संधी देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की घटस्फोटाचा निर्णय केवळ व्हॉट्सअॅप चॅट्सवर आधारित असू शकत नाही. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले जात नाही तोपर्यंत असा निर्णय योग्य मानला जाणार नाही. उच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा नाशिक कुटुंब न्यायालयात पाठवला आहे. आता पत्नीलाही तिची बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल.
तसेच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांनी रमजानमध्ये तात्पुरत्या शेडखाली नमाज अदा करण्याची परवानगी मागितली होती. गुरुवारी न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सुरक्षेचा मुद्दा धर्माच्या पलीकडे आहे.