Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • When Will The Private Individuals Tradition In Police Stations End Question Mark From Citizens

Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

गाडी चालवणे, पोलीसांच्या सोबत त्यांच्या हद्दीत फिरणे, पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या पाहुण्यांना पाणी-चहा देणे, तसेच विविध किरकोळ कामे करणे अशी अनेक कामे काही खाजगी व्यक्ती करत असल्याचे दिसून येत आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 04:47 PM
पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Follow Us:
Follow Us:
  • पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार?
  • नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित
  • पोलीसांच्या सोबत त्यांच्या हद्दीत फिरणे
सावन वैश्य | नवी मुंबई : शहरातील काही पोलीस ठाण्यांमध्ये खाजगी व्यक्ती पोलीसांच्या कामात सहभागी होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. गाडी चालवणे, पोलीसांच्या सोबत त्यांच्या हद्दीत फिरणे, पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या पाहुण्यांना पाणी-चहा देणे, तसेच विविध किरकोळ कामे करणे अशी अनेक कामे काही खाजगी व्यक्ती करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही पद्धत नेमकी कधी थांबणार, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

माहितीनुसार, काही पोलीस ठाण्यांमध्ये हे खाजगी लोक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत दिवस-रात्र पोलीस ठाण्यातच वावरत असतात. काही वेळा ते अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या धुणे, गाडीतून, साहेबांचा गाडी चालवणे, सामान आणणे, साहेबांसाठी जेवण आणणे अशी कामे करत असल्याचेही सांगितले जाते.

भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

काही ठिकाणी या व्यक्तींना ‘पोलीस मित्र’ अशी ओळख दिली जात असल्याचेही समोर आले आहे. मात्र हे लोक नेमके कोण आहेत, त्यांची अधिकृत भूमिका काय आहे, तसेच त्यांना कोणत्या अधिकारावर पोलीस ठाण्यांमध्ये वावर करण्याची परवानगी दिली जाते, याबाबत स्पष्टता नाही. या व्यक्तींवर होणारा खर्च कोण करतो—संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की शासन—हा देखील एक महत्त्वाचा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, नुकताच खारघर परिसरातील निर्भया पथकाच्या वाहनासंदर्भातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये कथितपणे एका खाजगी व्यक्तीकडून पोलीस वाहन चालवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा पोलीस ठाण्यांमध्ये खाजगी व्यक्तींच्या सहभागाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

काही नागरिकांचे म्हणणे आहे की, काही वेळा हे खाजगी व्यक्ती ‘कलेक्टर बॉय’ किंवा मदतनीस म्हणून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक कामेही करताना दिसतात. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत सखोल चौकशी करावी आणि स्पष्ट नियमावली तयार करावी, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे हे अशा खाजगी व्यक्तींची माहिती घेणार का आणि ही परंपरा थांबवण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली जाणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Mumbai Crime News: मुंबई लोकलमधील ‘सिरियल’ चेन स्नॅचरला बेड्या; विकलांग डब्याचा वापर करून महिलांना लुटणारा सराईत चोरटा जेरबंद

Web Title: When will the private individuals tradition in police stations end question mark from citizens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 04:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका
1

Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला
2

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला
3

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?
4

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Mar 06, 2026 | 04:47 PM
Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Mar 06, 2026 | 04:46 PM
Kokan Road News: फोंडाघाट: ‘ब्लॅक स्पॉट’ की पर्यटन केंद्र?

Kokan Road News: फोंडाघाट: ‘ब्लॅक स्पॉट’ की पर्यटन केंद्र?

Mar 06, 2026 | 04:44 PM
Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Mar 06, 2026 | 04:42 PM
Rashida Wapiwala यांचे LabelBlind स्टार्टअप! ब्रँड्ससाठी कंप्लायन्स सुलभ

Rashida Wapiwala यांचे LabelBlind स्टार्टअप! ब्रँड्ससाठी कंप्लायन्स सुलभ

Mar 06, 2026 | 04:36 PM
Pune Traffic News: पुणे होणार ट्रॅफिकमुक्त! नितीन गडकरींकडून ४५ हजार कोटींच्या ६ महाप्रकल्पांची घोषणा

Pune Traffic News: पुणे होणार ट्रॅफिकमुक्त! नितीन गडकरींकडून ४५ हजार कोटींच्या ६ महाप्रकल्पांची घोषणा

Mar 06, 2026 | 04:26 PM
लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

Mar 06, 2026 | 04:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM