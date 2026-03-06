Pune Traffic News: पुणे होणार ट्रॅफिकमुक्त! नितीन गडकरींकडून ४५ हजार कोटींच्या ६ महाप्रकल्पांची घोषणा

या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने जीएसटी सवलत देणे, भूमी संपादनाचा खर्च उचलणे तसेच मुरूम व मातीवरील रॉयल्टी माफ करण्याची मागणी केंद्राकडून करण्यात आली असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.पुणे (Pune) ते शिरूर हा पहिला महत्त्वाचा एलिव्हेटेड महामार्ग प्रकल्प असून त्याची लांबी ५३ किमी आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ७५१५ कोटी रुपये आहे. खराडी ते विठ्ठलवाडी या ७.४ किमी भागात तीन स्तरांचा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. पहिल्या स्तरावर चार लेन, दुसऱ्या स्तरावर सहा लेन आणि सर्वात वर मेट्रोसाठी मार्ग असे नियोजन करण्यात आले आहे. विठ्ठलवाडी ते कोंढापुरी (२४.१४ किमी) या भागात ग्राउंड लेव्हलवर चार लेन आणि एलिव्हेटेड सहा लेनचा मार्ग असेल, तर कोंढापुरी ते शिरूर (२१.८५ किमी) या भागात सहा लेनचा रस्ता आणि दोन लेनचा फ्लायओव्हर असेल.
दुसरा प्रकल्प पुणे–सोलापूर मार्गावरील हडपसर ते यवत या ३१.५ किमी लांबीच्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा असून त्याची किंमत ५२६२ कोटी रुपये आहे. हडपसर ते पुणे रिंगरोड दरम्यान तीन स्तरांचा मार्ग, तर पुढील भागात सहा लेनचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे.
तिसरा प्रकल्प तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर (एनएच ५४८डी) हा ५३.२० किमी लांबीचा असून त्याची किंमत सुमारे ४ हजार कोटी रुपये आहे. तळेगाव ते चाकण दरम्यान चार लेनचा रस्ता व त्यावर चार लेनचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे.
पुणे ते संभाजीनगर द्रुतगती महामार्गाचाही आराखडा तयार झाला असून शिरूर ते संभाजीनगर हा १९२ किमी लांबीचा ‘ग्रीन हायवे’ सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांत उभारला जाणार आहे. या मार्गामुळे पुणे ते संभाजीनगर प्रवास सुमारे सव्वा दोन तासांत पूर्ण होईल.
याशिवाय नाशिक फाटा ते खेड हा दहा लेनचा महामार्ग, नऱ्हे ते रावेत एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, तसेच सातारा–कागल मार्गावरील विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे आणि नाशिक विभागात मिळून सुमारे १.१० लाख कोटी रुपयांची रस्ते विकास कामे मंजूर झाल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
तसेच जेएनपीटी ते पुणे रिंगरोडदरम्यान नवीन पुणे–मुंबई महामार्ग उभारण्याचे काम सुरू असून पालखी महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. पुढील महिन्यात देहू ते पंढरपूर आणि आळंदी ते पंढरपूर मार्गाची पाहणी करून पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई गोवा हायवे चे काम 95 टक्के पूर्ण झालेले आहे. परंतु या महामार्गाचे कामास विलंब लागल्यामुळे याचे उद्घाटन मी करणार नाही , सचिन गडकरी पत्रकार परिषदे दरम्यान म्हणाल्यानंतर सर्वत्र हशा पिकला.