Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune Will Be Traffic Free Nitin Gadkari Announces 6 Mega Projects Worth Rs 45000 Crore

Pune Traffic News: पुणे होणार ट्रॅफिकमुक्त! नितीन गडकरींकडून ४५ हजार कोटींच्या ६ महाप्रकल्पांची घोषणा

दुसरा प्रकल्प पुणे–सोलापूर मार्गावरील हडपसर ते यवत या ३१.५ किमी लांबीच्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा असून त्याची किंमत ५२६२ कोटी रुपये आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 04:26 PM
Pune Traffic Solution, 45000 Crore Projects, Nitin Gadkari Pune Projects,

पुणे होणार ट्रॅफिकमुक्त! नितीन गडकरींकडून ४५ हजार कोटींच्या ६ महाप्रकल्पांची घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे-शिरूर ५३ किमी एलिव्हेटेड महामार्ग
  • खराडी-हडपसरमध्ये रस्ते, उड्डाणपूल आणि मेट्रोसाठी स्वतंत्र स्तरांचे नियोजन
  • १५ हजार कोटींचा नवा ‘ग्रीन हायवे’ पुणेकरांच्या सेवेत
Pune Traffic News: पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण लक्षात घेऊन शहराला जाममुक्त व प्रदूषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या सहा महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांची योजना तयार करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्पांचे भूमिपूजन एका महिन्यात करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने जीएसटी सवलत देणे, भूमी संपादनाचा खर्च उचलणे तसेच मुरूम व मातीवरील रॉयल्टी माफ करण्याची मागणी केंद्राकडून करण्यात आली असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.पुणे (Pune) ते शिरूर हा पहिला महत्त्वाचा एलिव्हेटेड महामार्ग प्रकल्प असून त्याची लांबी ५३ किमी आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ७५१५ कोटी रुपये आहे. खराडी ते विठ्ठलवाडी या ७.४ किमी भागात तीन स्तरांचा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. पहिल्या स्तरावर चार लेन, दुसऱ्या स्तरावर सहा लेन आणि सर्वात वर मेट्रोसाठी मार्ग असे नियोजन करण्यात आले आहे. विठ्ठलवाडी ते कोंढापुरी (२४.१४ किमी) या भागात ग्राउंड लेव्हलवर चार लेन आणि एलिव्हेटेड सहा लेनचा मार्ग असेल, तर कोंढापुरी ते शिरूर (२१.८५ किमी) या भागात सहा लेनचा रस्ता आणि दोन लेनचा फ्लायओव्हर असेल.

Pune-Mumbai Traffic Jam: पुणे-मुंबई ट्रॅफिक जामला कायमचा ‘ब्रेक’! १३५ किमीचा शिरूर-उरण मल्टिनोडल

दुसरा प्रकल्प पुणे–सोलापूर मार्गावरील हडपसर ते यवत या ३१.५ किमी लांबीच्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा असून त्याची किंमत ५२६२ कोटी रुपये आहे. हडपसर ते पुणे रिंगरोड दरम्यान तीन स्तरांचा मार्ग, तर पुढील भागात सहा लेनचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे.

तिसरा प्रकल्प तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर (एनएच ५४८डी) हा ५३.२० किमी लांबीचा असून त्याची किंमत सुमारे ४ हजार कोटी रुपये आहे. तळेगाव ते चाकण दरम्यान चार लेनचा रस्ता व त्यावर चार लेनचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे.

पुणे ते संभाजीनगर द्रुतगती महामार्गाचाही आराखडा तयार झाला असून शिरूर ते संभाजीनगर हा १९२ किमी लांबीचा ‘ग्रीन हायवे’ सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांत उभारला जाणार आहे. या मार्गामुळे पुणे ते संभाजीनगर प्रवास सुमारे सव्वा दोन तासांत पूर्ण होईल.

याशिवाय नाशिक फाटा ते खेड हा दहा लेनचा महामार्ग, नऱ्हे ते रावेत एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, तसेच सातारा–कागल मार्गावरील विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे आणि नाशिक विभागात मिळून सुमारे १.१० लाख कोटी रुपयांची रस्ते विकास कामे मंजूर झाल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.

PCMC Water Supply: पिंपरी-चिंचवडकरांची तहान भागणार कधी? १६७ एमएलडी अतिरिक्त पाण्यासाठी शहरवासीयांची प्रतीक्षा कायम

तसेच जेएनपीटी ते पुणे रिंगरोडदरम्यान नवीन पुणे–मुंबई महामार्ग उभारण्याचे काम सुरू असून पालखी महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे. पुढील महिन्यात देहू ते पंढरपूर आणि आळंदी ते पंढरपूर मार्गाची पाहणी करून पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

मुंबई गोवा हायवे चे उद्घाटन मी करणार नाही: गडकरी

मुंबई गोवा हायवे चे काम 95 टक्के पूर्ण झालेले आहे. परंतु या महामार्गाचे कामास विलंब लागल्यामुळे याचे उद्घाटन मी करणार नाही , सचिन गडकरी पत्रकार परिषदे दरम्यान म्हणाल्यानंतर सर्वत्र हशा पिकला.

 

Web Title: Pune will be traffic free nitin gadkari announces 6 mega projects worth rs 45000 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 04:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुण्याच्या ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाचा मार्ग बदलणार; 32 हजार कोटींच्या भुयारी मार्गासाठी आता ‘सहा पर्यायांचा’ अभ्यास
1

पुण्याच्या ‘पाताळलोक’ प्रकल्पाचा मार्ग बदलणार; 32 हजार कोटींच्या भुयारी मार्गासाठी आता ‘सहा पर्यायांचा’ अभ्यास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता नळांना बसणार ‘मीटर’; राज्य सरकारकडून प्रस्तावाला मंजुरी

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Iran-US War: इराणी ड्रोनचा अमेरिकेला मोठा दणका? सेना अधिकाऱ्यांनी गुप्त बैठकीत सांगितलं सत्य…

Mar 06, 2026 | 04:55 PM
Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Navi Mumbai: पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘खाजगी माणसांची’ परंपरा कधी थांबणार? नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह

Mar 06, 2026 | 04:47 PM
Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Mar 06, 2026 | 04:46 PM
Kokan Road News: फोंडाघाट: ‘ब्लॅक स्पॉट’ की पर्यटन केंद्र?

Kokan Road News: फोंडाघाट: ‘ब्लॅक स्पॉट’ की पर्यटन केंद्र?

Mar 06, 2026 | 04:44 PM
Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Crime News: भिवंडी हादरली! खाडीकिनारी कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; मृत्यूचे गूढ उकलण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Mar 06, 2026 | 04:42 PM
Rashida Wapiwala यांचे LabelBlind स्टार्टअप! ब्रँड्ससाठी कंप्लायन्स सुलभ

Rashida Wapiwala यांचे LabelBlind स्टार्टअप! ब्रँड्ससाठी कंप्लायन्स सुलभ

Mar 06, 2026 | 04:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM