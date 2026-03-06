Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Ajit Pawar Pink Jacket : अजित पवारांच्या पश्यात्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अजित पवारांप्रमाणे गुलाबी रंगाचे जॅकेट परिधान केले होते.

Updated On: Mar 06, 2026 | 04:46 PM
Maharashtra Budget 2026 Live CM Devendra Fadnavis wears pink jacket like Ajit Pawar

महाराष्ट्र बजेट 2026 सादर करताना सीएम देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांप्रमाणे गुलाबी जॅकेट घातले (फोटो - सोशल मीडिया)

  • देवेंद्र फडणवीसांनी सादर केला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2026-27
  • फडणवीसांनी अजित पवारांप्रमाणे गुलाबी जॅकेट घातले
  • अजित पवारांना वाहिली आदरांजली
Maharashtra Budget 2026 : मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच फडणवीसांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अजित पवारांना यंदाचा अर्थसंकल्प समर्पित करत असल्याचे जाहीर केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पोशाख लक्षवेधी ठरला. फडणवीसांनी अजित पवारांप्रमाणे (Ajit Pawar) गुलाबी रंगाचे जॅकेट घातले होते. यामुळे विधीमंडळामध्ये आजही गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम असल्याचे दिसून आले.

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून यामध्ये आगामी 2026-27 वर्षासाठी महायुती सरकार काय घोषणा करणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली होती. तसेच लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी अशा अनेक मुद्द्यांवर काय घोषणा होणार याची प्रतिक्षा होती. मात्र वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्याची अर्थिक घडी विस्कटणार का याची काळजी लागली होती. मात्र ही जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांभाळली असून त्यांनी आगामी वर्षातील जमाखर्च मांडला आहे. यावेळी अजित पवारांप्रमाणे गुलाबी जॅकेट परिधान केले होते.

हे देखील वाचा :महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या 10 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर

महायुती सरकारने घोषित केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही ट्रीपल इंजिन सरकारसाठी गेमचेंजर ठरली आहे, तेव्हापासून अजित पवार हे गुलाबी रंगामध्ये प्रचार करत असल्याचे दिसून आले. अजित पवारांनी गुलाबी रंगाच्या थीममध्ये जोरदार प्रसार आणि प्रचार केला. तसेच लाडक्या बहिणींचा सरकारवरील विश्वास देखील संपादन करुन घेतला होता. तेव्हापासून अजित पवार हे विधीमंडळामध्ये आणि अर्थसंकल्प सादर करताना गुलाबी रंगाचे जॅकेट घालत असतं. त्याच्याबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हिच स्टाईल सुरु केली होती.

अजित पवारांच्या निधनानंतर देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही परंपरा कायम ठेवली आहे. आज विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना देवेंद्र फडणवीसांनी गुलाबी रंगाचे जॅकेट घातले होते. त्यांचा हा लूक अजित पवारांच्या स्मृती गाजवत होता. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांना अजित पवारांना श्रद्धांजली देखील अर्पण केली.

हे देखील वाचा : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “आज हे भाषण करताना माझे मन अत्यंत जड झाले आहे. सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्री पद आणि दीर्घ काळ वित्तमंत्री राहिलेले आपले अजितदादा आपल्यात नाहीत. त्यांच्या जाण्याने राज्याच्या सार्वजनिक आणि प्रशासकीय जीवनात कधीही भरुन न येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांनी एकूण 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांचे आणि अर्थसंकल्पाचे नाते अतिशय दृढ होते. त्यांनी विक्रमी ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. कामाचा माणूस हीच त्यांची खरी ओळख होती.” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी भावना व्यक्त केल्या.

जित पवारांमुळे महाराष्ट्राची कठीण काळातही अर्थिक स्थिती भक्कम राहिली. त्यांनी दिलेली विकासाची दिशा आजही आपल्याला प्रेरणा देत आहे. त्यांना श्रद्धांजली म्हणून सर्वांशी चर्चा करुन अजित पवारांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे असे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे, जित पवारांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देण्यात येईल असे मी जाहीर करतो. दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मृतींना मी आजचा अर्थसंकल्प मी समर्पित करतो,” असे देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

Published On: Mar 06, 2026 | 04:46 PM

