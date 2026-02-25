मोठी बातमी ! भंडाऱ्यात तब्बल 15000 लाडक्या बहिणींचा अर्ज झाला बाद; हफ्ताही रखडला…

भंडारा : राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया मानली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या हप्ता वितरणातील विलंबामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नवीन वर्षांचा पहिला महिना (जानेवारी) संपून फेब्रुवारी महिनाही आता अखेरच्या टप्प्यात आहे. मात्र, खात्यात अद्यापही हप्त्याची रक्कम जमा झालेली नाही. या विलंबामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
सुरुवातीला असा कयास होता की, जानेवारीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दिला जाईल. मात्र, फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी आर्थिक तरतुदीतील काही तांत्रिक पेच किंवा प्रशासकीय धोरणात्मक निर्णयामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन्ही महिन्यांचे एकत्रित ३००० रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्याच्या तयारीत आहे. एकाच वेळी ही रक्कम मिळाल्यास महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
यंदा होळीचा सण २ आणि ३ मार्चला येत आहे. सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशात पैसा असावा, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकार होळीच्या मुहूर्तावर हप्ते वितरित करण्याची शक्यता आहे. जर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हे पैसे जमा झाले, तर महिलांना होळीव धुलीवंदनाचा सण उत्साहात साजरा करता येईल. परंतु, शासनाने यासंदर्भात अद्याप कोणतीही ‘फिक्स’ तारीख किवा अधिकृत घोषणा न केल्यामुळे महिलांचे डोळे मोबाइलवरील ‘बँक मेसेज’कडे लागले आहेत.
महिलांमध्ये अस्वस्थता; 3 हजार खात्यात कधी येणार?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी प्रशासनाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. सध्या जिल्ह्यातील २०८२७ महिलांच्या केवायसी दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे रखडलेला हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर झाले होते. त्यांना आता हफ्ता मिळण्याची शक्यता आहे.
