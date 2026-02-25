‘यासारखा मुस्लिम स्टार नाही..’, ए. आर. रहमान यांच्या विधानावर इस्माईल दरबार संतापले

लिकडेच संगीतकार आणि गायक ए.आर. रहमान यांनी दिलेल्या मुलाखतीमुळे वाद निर्माण झाला. मुलाखतीदरम्यान, ऑस्कर विजेत्या संगीतकाराने बॉलिवूडमध्ये सांप्रदायिक विचारसरणीच्या संभाव्य प्रभावाचा उल्लेख केला आणि असे सुचवले की त्यांच्या मर्यादित कामाचे हे एक कारण असू शकते. रहमान यांच्या विधानावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आणि स्वतः बॉलिवूड स्टार्सनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत संताप व्यक्त केला. आता, संगीतकार इस्माईल दरबार यांचे नावही या यादीत जोडले गेले आहे. देवदास सारख्या क्लासिक्ससह २२ चित्रपटांमध्ये त्यांचे संगीत आणि गायन कौशल्य योगदान देणाऱ्या इस्माईल दरबार यांनी ए.आर. रहमान यांच्या सांप्रदायिक वक्तृत्वावर टीका केली आणि असेही म्हटले की जर ते खरे असते तर देशात एकही मुस्लिम स्टार नसता. अलीकडेच, दरबार शुभोजित घोष या यूट्यूब चॅनलवर दिसला, जिथे त्याने त्याच्या आयुष्याबद्दल आणि अनुभवांबद्दल असंख्य तथ्ये शेअर केली.
इस्माइलने रहमानच्या दाव्याचे खंडन केले, असा युक्तिवाद करत की हिंदी चित्रपटसृष्टीचा इतिहास या कल्पनेचे खंडन करतो. ते म्हणाले, “जर बॉलीवूड इंडस्ट्री सांप्रदायिक असती तर या देशात कोणताही मुस्लिम स्टार झाला नसता. इस्माइल दरबार, नौशाद किंवा दिलीप कुमार सारखे स्टार नसते. हे सर्व प्रतिभा आणि नशिबावर अवलंबून आहे. तसेच, तुमच्या (ए.आर. रहमानच्या) आयुष्यात अशी काय कमतरता आहे जी तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही? देवाने तुम्हाला सर्व काही दिले आहे, म्हणून चांगले जगा. तुम्ही खूप प्रतिभावान आहात, तुम्ही संगीत खूप चांगले तयार करता. तुम्ही चांगली गाणी लिहित नाही, पण तुम्ही एक चांगले साउंड डिझायनर आहात.”
अलिकडेच ऑस्कर विजेते गायक ए.आर. रहमान यांनी बीबीसीला एक मुलाखत दिली. या संभाषणादरम्यान, जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की तुम्ही दक्षिण भारतातील असल्याने आणि तमिळ असल्याने, हिंदी चित्रपटसृष्टीत तुम्हाला कधी भेदभावाचा सामना करावा लागला आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरात ए.आर. रहमान म्हणाले, “भाषेच्या आधारावर मला कधीही भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही. जरी हे खरे आहे की गेल्या ७-८ वर्षांत मला खूप काम मिळाले आहे. पण हे भेदभावामुळे नाही; उलट, असे असू शकते की सत्ता अशा लोकांच्या हातात आली आहे जे फारसे सर्जनशील नाहीत किंवा ते सौम्य सांप्रदायिक भेदभावामुळे देखील असू शकते. पण मी कधीही कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव प्रत्यक्ष अनुभवला नाही.”
