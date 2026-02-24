‘माझी वसुंधरा’ अभियानात कागलचा डंका! नगर परिषदेला ३ कोटींचा पुरस्कार; कामगिरीची राज्यभर चर्चा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कागल नगरपरिषदेने ‘माझी वसुंधरा’ अभियानांतर्गत पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल राज्यस्तरीय सन्मान मिळवला.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:11 PM
कागलीच ओळख राज्यभर,
  • ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात कागलचा डंका
  • नगर परिषदेच्या कामगिरीने कागलीच ओळख राज्यभर
  • स्वच्छता व्यवस्थापन व शाश्वत विकास ठरले प्रभावी
Kolhapur News : पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल कागल नगरपरिषदेचा ‘माझी वसुंधरा’ अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय सन्मान सोहळ्यात गौरव करण्यात आला. हा भव्य समारंभ मुंबई येथील एनएससीआय डोम, वरळी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियममध्ये महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. या सोहळ्यात कागल नगरपरिषदेच्यावतीने नगराध्यक्षा सविता माने, उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण, आरोग्य सभापती प्रवीण काळभर, मुख्याधिकारी अजय पाटणकर, नगरसेविका सारिका बारड व पूनम मोरे, आरोग्य अधिकारी नितीन कांबळे, शहर समन्वयक आशिष शिंगण, स्वच्छता मुकादम बादल कांबळे तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व सुमारे तीन कोटी रुपयांचा राज्यस्तरीय पुरस्कार स्वीकारला.

स्वच्छता व्यवस्थापन व शाश्वत विकास ठरले प्रभावी

कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे, पशुसंवर्धन आयुक्त प्रवीण देवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कागल नगरपरिषदेने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रभावी उपक्रम राबविले. या सर्वांगीण कार्याची दखल घेत राज्यस्तरावर कागल नगरपरिषदेचा गौरव करण्यात आला.

जनसहभाग वाढविण्यावर देण्यात आला भर

‘माझी वसुंधरा’ अभियानांतर्गत जैविक व नैसर्गिक शेतीचा अवलंब, कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जेचा वापर, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, हरित अर्थव्यवस्था आणि जनसहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यावेळी अभियानावरील माहितीपट सादर करण्यात आला तसेच पर्यावरण विषयक प्रकाशनांचे अनावरण करण्यात आले. पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने अधिक प्रभावी, नावीन्यपूर्ण आणि जनसहभागावर आधारित उपक्रम राबविण्याचा निर्धार कागल नगरपरिषदेच्या वतीने यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

Published On: Feb 24, 2026 | 08:11 PM

