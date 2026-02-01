Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Implement Safe Maharashtra Campaign Effectively Instructions Of Collector Meena Leprosy Awareness Campaign In The District

सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवा! जिल्हाधिकारी मीना यांचे निर्देश; जिल्ह्यात कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम

कुसुम मोहिमेद्वारे विशेष लक्ष वंचित आणि दुर्लक्षित गटांवर ठेवले जाईल जसे की उमा विटभट्टी कामगार, खाण कामगार, स्थलांतरित व्यक्ती, बांधकाम मजूर, आश्रम शाळेतील विद्यार्थी शोधून त्यांना उपचार मिळवून देतील.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:24 PM
सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवा! जिल्हाधिकारी मीना यांचे निर्देश; जिल्ह्यात कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम

सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवा! जिल्हाधिकारी मीना यांचे निर्देश; जिल्ह्यात कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम

Follow Us:
Follow Us:

कुष्ठरोगाबाबत समाजातील गैरसमज व भेदभाव दूर करण्यासाठी तसेच नव्याने रुग्ण शोधून त्यांना वेळेवर औषधोपचार मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी आरोग्य विभागाला निर्देश दिले आहेत. कुष्ठरोग निवारण दिनानिमित्त, जिल्ह्यात ३० जानेवारी ते १२ फेब्रुवारीदरम्यान स्पर्श कुष्ठरोग जनजागृती अभियान व कुष्ठरोग सुरक्षित महाराष्ट्र (कुसुम) मोहीम राबविण्यात येणार आहेत. या कालावधीत विविध उपक्रमांतर्गत जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातील. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा समन्वय समितीची बैठक झाली, ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी होते. बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. मंदार पत्की, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सुभाष केले, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) डॉ. गोपाळ पाटील, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.(फोटो सौजन्य – istock)

मुळावा परिसरातील ऊस उत्पादकांची कोंडी! टोळ्यांचा तुटवडा, कारखान्यांची मनमानी; ऊस शेतात उभा

३० जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत कुष्ठरोग पंधरवडा साजरा केला जाईल. यामध्ये शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी कुष्ठरोग प्रतिज्ञा वाचन, प्रभात फेरी, प्रश्नमंजुषा, रांगोळी, निबंध, चित्रकला स्पर्धा, नुक्कड नाटक यासह जनजागृती केली जाईल. महिला बचतगट,भजनी मंडळे, धार्मिक स्थळे, बाजारातील प्रदर्शन, पोस्टर-बॅनर व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कार्यशाळांमार्फत कुष्ठरोगाबाबत माहिती दिली जाईल. कुसुम मोहिमेद्वारे विशेष लक्ष वंचित आणि दुर्लक्षित गटांवर ठेवले जाईल जसे की उमा विटभट्टी कामगार, खाण कामगार, स्थलांतरित व्यक्ती, बांधकाम मजूर, आश्रम शाळेतील विद्यार्थी, कारखान्यात काम करणारे मजूर, या गटांवर आरोग्य कर्मचारी व स्वयंसेवक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून कुष्ठरुग्ण शोधून त्यांना उपचार मिळवून देतील.

बोगस दिव्यांग आता मोबाइलच्या रडारवर! प्रवासातही ‘मुंडे इफेक्ट’, बनवेगिरी दिसताच जप्तीसह गुन्हाही नोंदविणार

२०२७ पर्यंत कुष्ठरोग मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट:

जिल्ह्यात २०२७ पर्यंत कुष्ठरोग मुक्त करण्यासाठी समाजात जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कुष्ठरोग हा इतर आजारांसारखा जंतुपासून होणारा आजार असून, योग्य औषधोपचाराने १०० टक्के बरा केला जाऊ शकतो. कुष्ठरोगाचे निदान आणि औषधोपचार सर्व सरकारी दवाखान्यात मोफत केले जातात. हा आजार देवी-देवता, कोप किंवा पापामुळे होत नाही आणि तो अनुवंशिकही नाही. त्यामुळे कुष्ठरोगाबाबत समाजात असलेले गैरसमज दूर करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्व नागरिकांना करण्यात आले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Implement safe maharashtra campaign effectively instructions of collector meena leprosy awareness campaign in the district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम
1

‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट
2

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट

उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम, वेळीच व्हा सावध
3

उच्च रक्तदाबाची औषध खाल्ल्यानंतर चक्कर येते? चुकीच्या गोळ्यांचे सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर दिसून येतील दुष्परिणाम, वेळीच व्हा सावध

दिवसभरात किती कप कॉफीचे सेवन करावे? जाणून घ्या कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती
4

दिवसभरात किती कप कॉफीचे सेवन करावे? जाणून घ्या कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs UPW,WPL 2026 : DC आणि UPW मध्ये रंगणार घमासान! जेमिमाह आर्मीला एलिमिनेटरमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी विजय आवश्यक 

DC vs UPW,WPL 2026 : DC आणि UPW मध्ये रंगणार घमासान! जेमिमाह आर्मीला एलिमिनेटरमध्ये स्थान पटकावण्यासाठी विजय आवश्यक 

Feb 01, 2026 | 04:07 PM
Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषण, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषण, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

Feb 01, 2026 | 04:07 PM
बुलढाणा येथे राज्यस्तरीय शालेय शुटिंगबॉल स्पर्धांचे आयोजन! जिल्हा क्रीडा संकुलात पार पडणार

बुलढाणा येथे राज्यस्तरीय शालेय शुटिंगबॉल स्पर्धांचे आयोजन! जिल्हा क्रीडा संकुलात पार पडणार

Feb 01, 2026 | 04:01 PM
Devendra Fadnavis on NCP Merger:  राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले

Devendra Fadnavis on NCP Merger:  राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले

Feb 01, 2026 | 03:58 PM
Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले; नेमकं कारण काय?

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले; नेमकं कारण काय?

Feb 01, 2026 | 03:55 PM
UP Crime: प्रेमाचा शेवट अत्यंत क्रूर, पत्नीनेच पतीचा गळा दाबून केली हत्या; भयानक कारण समोर

UP Crime: प्रेमाचा शेवट अत्यंत क्रूर, पत्नीनेच पतीचा गळा दाबून केली हत्या; भयानक कारण समोर

Feb 01, 2026 | 03:53 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM