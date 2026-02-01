सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवा! जिल्हाधिकारी मीना यांचे निर्देश; जिल्ह्यात कुष्ठरोग जनजागृती मोहीम

कुष्ठरोगाबाबत समाजातील गैरसमज व भेदभाव दूर करण्यासाठी तसेच नव्याने रुग्ण शोधून त्यांना वेळेवर औषधोपचार मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी आरोग्य विभागाला निर्देश दिले आहेत. कुष्ठरोग निवारण दिनानिमित्त, जिल्ह्यात ३० जानेवारी ते १२ फेब्रुवारीदरम्यान स्पर्श कुष्ठरोग जनजागृती अभियान व कुष्ठरोग सुरक्षित महाराष्ट्र (कुसुम) मोहीम राबविण्यात येणार आहेत. या कालावधीत विविध उपक्रमांतर्गत जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातील. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा समन्वय समितीची बैठक झाली, ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी होते. बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. मंदार पत्की, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सुभाष केले, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) डॉ. गोपाळ पाटील, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.(फोटो सौजन्य – istock)
३० जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत कुष्ठरोग पंधरवडा साजरा केला जाईल. यामध्ये शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी कुष्ठरोग प्रतिज्ञा वाचन, प्रभात फेरी, प्रश्नमंजुषा, रांगोळी, निबंध, चित्रकला स्पर्धा, नुक्कड नाटक यासह जनजागृती केली जाईल. महिला बचतगट,भजनी मंडळे, धार्मिक स्थळे, बाजारातील प्रदर्शन, पोस्टर-बॅनर व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कार्यशाळांमार्फत कुष्ठरोगाबाबत माहिती दिली जाईल. कुसुम मोहिमेद्वारे विशेष लक्ष वंचित आणि दुर्लक्षित गटांवर ठेवले जाईल जसे की उमा विटभट्टी कामगार, खाण कामगार, स्थलांतरित व्यक्ती, बांधकाम मजूर, आश्रम शाळेतील विद्यार्थी, कारखान्यात काम करणारे मजूर, या गटांवर आरोग्य कर्मचारी व स्वयंसेवक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून कुष्ठरुग्ण शोधून त्यांना उपचार मिळवून देतील.
जिल्ह्यात २०२७ पर्यंत कुष्ठरोग मुक्त करण्यासाठी समाजात जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कुष्ठरोग हा इतर आजारांसारखा जंतुपासून होणारा आजार असून, योग्य औषधोपचाराने १०० टक्के बरा केला जाऊ शकतो. कुष्ठरोगाचे निदान आणि औषधोपचार सर्व सरकारी दवाखान्यात मोफत केले जातात. हा आजार देवी-देवता, कोप किंवा पापामुळे होत नाही आणि तो अनुवंशिकही नाही. त्यामुळे कुष्ठरोगाबाबत समाजात असलेले गैरसमज दूर करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्व नागरिकांना करण्यात आले आहे.