Satara News : पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी घरी आलेल्या जवानावर काळाचा घाला; आठ तासांच्या बाळाचा वडिलांना भावनिक निरोप

साताऱ्यामध्ये भारतीय जवानाचे अपघाती निधन झाले आहे. पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी सुट्टी काढून आलेल्या प्रमोद परशुराम जाधव यांचे निधन झाले. नवजात बाळाने त्यांना निरोप दिला.

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:53 AM
Indian soldier Pramod Jadhav died in accident before birth of daughter Satara News

मुलीच्या जन्मापूर्वी भारतीय जवान प्रमोद जाधव यांचा साताऱ्यात अपघाती मृत्यू झाला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • साताऱ्यामध्ये घरी आलेल्या भारतीय जवानाचा अपघाती मृत्यू
  • पन्नीच्या डिलिव्हरीसाठी आलेल्या जवानाचा अपघात
  • नवजात बाळाने आठ तासात दिला वडीलांना निरोप
Satara News : सातारा : साताऱ्यामध्ये ह्रदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी सुट्टी काढून गावी आलेल्या भारतीय जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. साताऱ्यामध्ये (Satara News) ही घटना घडली असून यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. भारतीय सैन्य दलात (Indian Army) कार्यरत असलेले जवान प्रमोद परशुराम जाधव यांचा सुट्टीवर आलेले असताना रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामुळे दरे गावावर शोककळा पसरली. एकीकडे बाळाला जन्म देत असताना दुसरीकडे वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. अवघ्या आठ तासांमध्ये बाळाने वडिलांना भावनिक निरोप दिल्याची घटना समोर आली आहे.
सातारा तालुक्यातील दरे गावचे सुपुत्र प्रमोद परशुराम जाधव हे भारतीय सैन्य दलात सिकंदराबाद (श्रीनगर) येथे कार्यरत होते. प्रमोद यांना आई नाहीये. काही वर्षे आधी आईचं निधन झालं होतं. त्यामुळे पत्नीच्या प्रसूतीच्या (डिलिव्हरी) काळात सोबत राहण्यासाठी ते आठ दिवसांपूर्वी सुट्टी घेऊन गावी आले होते. शनिवारी काही कामानिमित्त ते आपल्या दुचाकीवरून वाढे फाट्याकडे जात होते. यावेळी पुरुष भिक्षेकरी गृहाजवळ एका आयशर टेम्पोने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की, प्रमोद जाधव यांचा जागीच मृत्यू झाला.

हे देखील वाचा : मद्यप्रेमींसाठी मोठी बातमी! दारूची विक्री दुकानं राहणार बंद, काय आहे नेमकं कारण?

जवान प्रमोद जाधव यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण दरे गावामध्ये शोक व्यक्त करण्यात आला. मात्र प्रमोद यांच्यावर काळाने घाला घातला. शनिवारी सकाळी जेव्हा प्रमोद यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी आणले जात होते, त्याच सुमारास त्यांच्या पत्नीने एका गोंडस बालिकेला जन्म दिला. काही तासांपूर्वीच जन्मलेल्या चिमुकलीला जग बघायच्या आधीच पित्याचं छत्र हरवलं. अंत्यदर्शनावेळी तिला आपल्या वडिलांच्या जवळ नेण्यात आलं. यावेळी भावनिक भेटीने सर्वांचेच डोळे पाणावले.

हे देखील वाचा : उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे, कोणाला हाताळणे सोपे? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले

शनिवारी दुपारच्या सुमारास जवान प्रमोद जाधव यांच्यावर दरे गावात अंतिम संस्कार करण्यात आले. यावेळी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तसेच पोलीस दलाच्या वतीने त्यांना मानवंदना देण्यात आली. अंत्यविधीच्या ठिकाणी जेव्हा प्रमोद यांची पत्नी देखील स्ट्रेचरवर आल्या होत्या. त्याचबरोबर नुकत्याच जन्मलेल्या नवजात बालिकेला आणण्यात आले, तेव्हा उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचे डोळे पाणावले. हा क्षण अत्यंत भावूक होता. प्रमोद जाधव यांच्या पश्चात त्यांचे वडील, पत्नी आणि एक लहान मुलगी असा परिवार आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 11:53 AM

