Maharashtra Dry Day: मद्यप्रेमींसाठी मोठी बातमी! दारूची विक्री दुकानं राहणार बंद, काय आहे नेमकं कारण?

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणूक प्रचार अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील सर्व सरकारी पक्षांचे नेते माध्यमे, रोड शो आणि बैठकींद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. १५ जानेवारी २०२६ रोजी महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत, तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्य सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी विशेष नियम जाहीर केले आहेत. महसूल विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली २९ महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात दारू विकणारी सर्व दुकाने, बार आणि परमिट रूम चार दिवस बंद राहणार आहेत.
या कालावधीला ‘ड्राय डे’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करण्यास मनाई आहे. यामुळे निवडणुकीत पारदर्शकता आणि शांततेचे वातावरण निर्माण होईल.
मंगळवार, १३ जानेवारी २०२६, सायंकाळी ६:०० वाजल्यापासून दारूच्या दुकानांवर बंदी लागू
बुधवार, १४ जानेवारी २०२६ – संपूर्ण दिवस
गुरुवार, १५ जानेवारी २०२६ – मतदानाचा पूर्ण दिवस
शुक्रवार, १६ जानेवारी २०२६ – मतमोजणीपर्यंत दारूची दूकाने बंद राहतील
या नियमाचा प्रभाव महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रात, ज्यामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या प्रमुख महानगरपालिका समाविष्ट आहेत. ज्या राज्यांमध्ये महानगरपालिका निवडणुका होतात, त्या राज्यांमध्ये मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून दारू दुकाने बंद राहतील. राज्यात २९ महानगरपालिका निवडणुक होत आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर यासारख्या महानगरपालिकांचा समावेश आहे. पुढील चार दिवस या महानगरपालिकांचे शिफारस केलेले ड्राय डे लागू राहतील.
निवडणुकीच्या काळात शांतता, सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ती पावले उचलली जातात.मद्यपानाला बंदी घातल्यानं मतदानावेळी मतदारांना सुरक्षित वातावरण मिळेल. निवडणूक संबंधी गैरप्रकार, गोंधळ, दंगल टाळता येईल यासाठी ड्राय डे घोषित कऱण्यात आले आहेत. यासंदर्भात दुकानदारांना पूर्वकल्पना देण्यात आलीय.सार्वजनिक ठिकाणी पोलीस आणि प्रशासनाकडून गस्त वाढवली जाईल. निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये १३ ते १६ जानेवारी दरम्यान ड्राय डे लागू केला जाईल.