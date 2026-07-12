रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांनी पिंपळगाव राजा येथील कामकाजाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेत विविध नोंदी व कागदपत्रांची तपासणी केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांनी पिंपळगाव राजा येथे सुरू असलेल्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या भेटीदरम्यान त्यांनी मतदान केंद्रांना भेट देत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), पर्यवेक्षक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या कामाचा सविस्तर आढावा घेतला.

MPSC नोकर भरतीचा घोटाळा व्यापमपेक्षा मोठा, ऑनलाईन परीक्षा पद्धत तातडीने रद्द करा; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

पाहणीदरम्यान विविध नोंदवही, गणनापत्रके आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करून कामकाजाची गुणवत्ता पडताळण्यात आली. पुनरिक्षण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात असल्याची खात्री करून घेत डॉ. पुरी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी मतदान केंद्रावर आलेल्या नागरिकांशीही संवाद साधत मतदार नोंदणी प्रक्रियेविषयी माहिती जाणून घेतली.

तसेच बीएलओ आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेत त्यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम वेळेत, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक पात्र मतदाराची नोंद होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

Dombivli News: शास्त्रीनगर रुग्णालय पुन्हा वादात; उपचाराऐवजी चिमुकल्याला सायन रुग्णालयात हलवण्याचा दिला सल्ला, व्हिडिओ व्हायरल

यानंतर आयोजित बैठकीत अधिकारी, कर्मचारी आणि बीएलओ यांना एसआयआर कार्यक्रमाची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती आणि जबाबदाऱ्या याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. पुनरिक्षण प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करून त्यावरील उपाययोजनांबाबतही सूचना देण्यात आल्या. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करत कार्यक्रमाची प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन डॉ. पुरी यांनी यावेळी केले. मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेचा पाया असल्याने तिची अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाची नोंद सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी, बीएलओ आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पाहणीमुळे एसआयआर कार्यक्रमाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार असून, मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

Web Title: Inspection of operations at pimpalgaon raja under the sir program

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 09:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

Jul 12, 2026 | 09:04 PM
Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Jul 12, 2026 | 09:02 PM
एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

Jul 12, 2026 | 09:00 PM
‘बाईकचे साडी गार्ड’! साडी, ओढणी आणि लाँग स्कर्ट बाईकच्या चाकात अडकण्यापासूनचे रक्षाकवच! दुचाकीच्या या देसी जुगाडाचा इतिहास!

‘बाईकचे साडी गार्ड’! साडी, ओढणी आणि लाँग स्कर्ट बाईकच्या चाकात अडकण्यापासूनचे रक्षाकवच! दुचाकीच्या या देसी जुगाडाचा इतिहास!

Jul 12, 2026 | 08:55 PM
आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Jul 12, 2026 | 08:41 PM
महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

Jul 12, 2026 | 08:40 PM
Liver Damage: लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; वेळीच व्हा सावध, नाहीतर वाढू शकतो धोका

Liver Damage: लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; वेळीच व्हा सावध, नाहीतर वाढू शकतो धोका

Jul 12, 2026 | 08:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा