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Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:03 PM IST
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सारांश

Easy Exercise to Reduce Belly Fat: जर तुम्हालाही जिमला न जाता पोटाचा घेर कमी करायचे आहे, तर घरच्या घरी हे सोपे व्यायाम नक्की ट्राय करा, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • सुटलेले पोट होईल फ्लॅट
  • घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम
  • व्यायामासोबत या सवयीही महत्त्वाच्या
पोटाभोवती साचलेली अतिरिक्त चरबी (Belly Fat) ही केवळ सौंदर्याचा प्रश्न नसून आरोग्यावरही परिणाम करु शकते. दीर्घकाळ बसून काम करणे, अनियमित आहार, व्यायामाचा अभाव आणि अपुरी झोप यामुळे पोटाची चरबी वाढण्याची शक्यता अधिक असते. अनेकांना वजन कमी करण्यासाठी जिममध्ये जाणे शक्य होत नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत घरच्या घरी काही सोपे व्यायाम नियमित आणि योग्य पद्धतीने केले जाऊ शकतात. जे बेली फॅट कमी करण्यास मदत करतात. मात्र कोणताही व्यायाम करताना सातत्य आणि संतुलित आहार या दोन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.

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प्लँक (Plank)

प्लँक हा कोअर स्नायूंना मजबूत करणारा प्रभावी व्यायाम मानला जातो. शरीर सरळ ठेवून काही सेकंद ही स्थिती कायम ठेवल्यास पोट, पाठ आणि खांद्यांवर चांगला ताण येतो. सुरुवातीला २० ते ३० सेकंदांपासून सुरुवात करून हळूहळू वेळ वाढवू शकता.

माउंटन क्लायंबर (Mountain Climbers)

हा व्यायाम संपूर्ण शरीर अॅक्टिव्ह करतो आणि कॅलरी बर्न करण्यास मदत करतो. या व्यायामामद्ये हात जमिनीवर ठेवून एकामागोमाग गुडघे छातीकडे वेगाने आणण्याची क्रिया केली जाते. यामुळे पोटावरील स्नायूंवर चांगला परिणाम होतो.

लेग रेज (Leg Raises)

पाठीवर झोपून दोन्ही पाय सरळ वर उचलणे आणि हळूहळू खाली आणणे हा व्यायाम खालच्या पोटावरील स्नायूंना बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. हा व्यायाम नियंत्रित गतीने करणे महत्त्वाचे आहे.

बायसिकल क्रंचेस (Bicycle Crunches)

या व्यायामात सायकल चालवल्यासारखी हालचाल करत कोपर आणि विरुद्ध गुडघा एकमेकांच्या दिशेने आणला जातो. त्यामुळे पोटाच्या बाजूच्या स्नायूंवरही प्रभाव पडतो.

व्यायामासोबत या सवयीही महत्त्वाच्या

फक्त व्यायाम करून अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. संतुलित आणि पौष्टिक आहार, साखर व प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी खाणे, पुरेसे पाणी पिणे, नियमित झोप घेणे आणि रोज किमान ३० मिनिटे शारीरिक हालचाल करणे आवश्यक आहे. कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास किंवा दीर्घकाळ व्यायाम केला नसेल, तर नवीन व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा फिजिओथेरपिस्टचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Belly fat reduction easy home exercises flat stomach workout fitness tips

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:02 PM

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