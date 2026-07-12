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मुंबई हादरली! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार; संतप्त नागरिकांचा ‘रास्तारोको’, राहुल नार्वेकरांना घातला घेराव

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:45 PM IST
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सारांश

पायधुनी परिसरात ७ वर्षीय बालिकेवर इमारतीतील सुरक्षारक्षकाने अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. गंभीर जखमी झालेल्या पीडित मुलीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मुंबई हादरली! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार; संतप्त नागरिकांचा 'रास्तारोको', राहुल नार्वेकरांना घातला घेराव

मुंबई हादरली! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार; संतप्त नागरिकांचा 'रास्तारोको', राहुल नार्वेकरांना घातला घेराव

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विस्तार
  • इमारतीच्या वॉशरुममध्ये गेलेल्या ७ वर्षांच्या मुलीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार
  • घटनेच्या निषेधार्थ शेकडो नागरिकांचे पायधुनी पोलीस ठाण्याला वेढा घालत मुख्य रस्त्यावर ‘रास्तारोको’ आंदोलन
  • परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना संतप्त जमावाने घेरले
 

मुंबई: मुंबईतील पायधुनी परिसरातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका इमारतीमध्ये वॉशरुमसाठी गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप मुलीवर तेथील सुरक्षारक्षकाने अमानुष लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या पाशवी कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.

संतप्त नागरिकांचा रास्तारोको आणि पोलिसांचा फौजफाटा

घटनेची माहिती मिळताच शेकडो रहिवासी रस्त्यावर उतरले. संतप्त जमावाने थेट पायधुनी पोलीस ठाण्याबाहेर एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली आणि मुख्य रस्ता अडवून धरत ‘रास्तारोको’ केला. यामुळे परिसरातील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सध्या पोलीस ठाण्याच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

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वॉशरूममध्ये घुसून नराधमाचा अत्याचार

प्राथमिक माहितीनुसार, पीडित बालिका इमारतीच्या वॉशरूममध्ये गेली असताना नराधम सुरक्षारक्षकाने तिच्यावर हल्ला केला. या पाशवी अत्याचारामुळे चिमुरडी गंभीर जखमी झाली असून, घटनेची माहिती मिळताच तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सध्या वैद्यकीय पथकाकडून तिच्यावर अतिदक्षतेखाली उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणी वेगाने पावले उचलत गुन्हा दाखल केला असून, नराधम आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेने बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

आरोपीला अटक, राहुल नार्वेकरांना नागरिकांचा विरोध

पायधुनी पोलिसांनी या प्रकरणात तत्परता दाखवत गुन्हा दाखल केला असून नराधम सुरक्षारक्षकाला बेड्या ठोकल्या आहेत. दरम्यान, या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पायधुनी पोलीस ठाण्यात पोहोचले. मात्र, तिथे उपस्थित असलेल्या पीडितेच्या नातेवाईकांनी आणि संतप्त नागरिकांनी त्यांना घेराव घालत तीव्र विरोध दर्शवला. “आरोपीला तात्काळ कठोर शिक्षा द्या,” अशी मागणी करत नागरिकांनी गोंधळ घातला.

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या अमानुष घटनेत पीडित मुलगी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुंबईसारख्या महानगरात घडलेल्या या घटनेमुळे महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत ऐरणीवर आला आहे.

Web Title: Mumbai crime news watchman assaults minor girl in washroom

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:45 PM

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