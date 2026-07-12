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कारवर डेंट पडलाय? जाणून घ्या घरच्या घरी कारचे लहान डेंट दुरुस्त करण्याचे  घरगुती, सोपे आणि सुरक्षित उपाय

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:33 PM IST
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सारांश

कारवर पडलेले लहान डेंट काढण्यासाठी गॅरेजमध्ये जाण्याऐवजी उकळते पाणी, प्लंजर, हेअर ड्रायर आणि ड्राय आईस यांसारख्या सोप्या घरगुती वस्तूंचा प्रभावी वापर करता येतो. या सोप्या उपायांमुळे गॅरेजचा मोठा खर्च वाचतो आणि कारचा बंपर किंवा मऊ मेटल पुन्हा पहिल्यासारखे मूळ आकारात येते.

कारवर डेंट पडलाय? जाणून घ्या घरच्या घरी कारचे लहान डेंट दुरुस्त करण्याचे  घरगुती, सोपे आणि सुरक्षित उपाय
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विस्तार

तुमच्या कारवर लहान-मोठे चरे किंवा डेंट पडणे ही एक सामान्य समस्या आहे. गॅरेजमध्ये जाऊन डेंट काढण्यासाठी मोठा खर्च येतो आणि वेळही वाया जातो. पण तुम्हाला माहित आहे का? काही साध्या आणि सोप्या घरगुती उपायांचा वापर करून तुम्ही कारचे लहान डेंट स्वतः काढू शकता. घरच्या घरी कारचा डेंट काढण्याचे  हे ४ सोपे उपाय आहेत,

१. गरम पाणी आणि प्लंजर चा वापर

हा सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय उपाय आहे, जो विशेषतः कारच्या प्लास्टिक किंवा फायबरच्या बंपरवर चांगला काम करतो.

कसे करावे: एका भांड्यात पाणी चांगले उकळून घ्या. हे गरम पाणी डेंट पडलेल्या भागावर हळूहळू ओता. गरम पाण्यामुळे तो भाग मऊ होतो. आता घरातील टॉयलेट प्लंजर (सक्शन कप) डेंटवर घट्ट बसवा आणि जोरात स्वतःकडे ओढा. दाबामुळे डेंट झटक्यात सरळ होऊन बाहेर येईल.

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२. हेअर ड्रायर आणि ड्राय आईस

हा उपाय तापमानातील फरकावर (थंड आणि गरम) काम करतो.

कसे करावे: प्रथम हेअर ड्रायर सुरू करून डेंट पडलेल्या भागावर १ ते २ मिनिटे गरम हवा मारा. तो भाग चांगला गरम झाल्यावर, लगेचच त्यावर ‘ड्राय आईस’चा (कोरडा बर्फ) तुकडा चोळा. अचानक झालेल्या अति थंड वातावरणामुळे कारचा धातू (मेटल) आकुंचन पावतो आणि डेंट आपोआप पॉप होऊन बाहेर येतो. (ड्राय आईस वापरताना हातात हातमोजे नक्की घाला).

३. व्हॅक्यूम क्लीनर आणि बादली (किंवा प्लास्टिक कप)

या उपायाने तुम्ही घरच्या घरी स्वतःचे सक्शन साधन तयार करू शकता.

कसे करावे: एका लहान प्लास्टिक बादलीच्या किंवा डब्याच्या तळाशी व्हॅक्यूम क्लीनरचा पाईप बसेल एवढे छिद्र पाडा. आता हा डबा कारच्या डेंटवर असा ठेवा जेणेकरून डेंट पूर्ण झाकला जाईल. छिद्रामध्ये व्हॅक्यूम क्लीनरचा पाईप लावून तो सुरू करा. तयार होणाऱ्या हवेच्या दाबामुळे (व्हॅक्यूम) डेंट बाहेर ओढला जाईल.

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४. उकळते पाणी (फक्त बंपरसाठी)

जर डेंट बंपरच्या अगदी कोपऱ्यात असेल, तर बंपरच्या मागच्या बाजूने हात पोहोचवून उकळते पाणी ओतत मागून हलका दाब दिल्यास डेंट मूळ आकारात येतो.

महत्त्वाची टीप: हे घरगुती उपाय केवळ लहान आणि प्लास्टिक किंवा मऊ मेटलवर पडलेल्या डेंटसाठीच उपयुक्त आहेत. जर गाडीचा रंग उडाला असेल किंवा डेंट खूप मोठा आणि कडक मेटलवर असेल, तर मेकॅनिककडून ‘डेंटिंग-पेंटिंग’ करून घेणेच योग्य ठरते.

Web Title: Easy tips for removing car dents at home

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:33 PM

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