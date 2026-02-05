WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!

सायबर गुन्हेगार अनेकदा बँक अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचारी असल्याचे भासवून तुम्हाला जाळ्यात ओढतात. एकदा का तुम्ही कॉल उचलला की, ते तुमच्याकडून वैयक्तिक माहिती किंवा OTP मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. या एका चुकीमुळे अनेकजण आपली कष्टाची कमाई गमावून बसतात.
वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी व्हॉट्सअॅपने ‘Silence Unknown Callers’ नावाचे विशेष सुरक्षा फिचर आणले आहे.
हे साधे फिचर तुमच्या बँक खात्याची आणि गोपनीय माहितीची सुरक्षा करू शकते. सायबर फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी ही सेटिंग आजच ऑन करणे फायद्याचे ठरेल. लक्षात ठेवा, तंत्रज्ञानाच्या युगात सावध राहणे हाच सर्वोत्तम बचाव आहे.
