Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!

WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी आणि संशयास्पद कॉल्सपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'Silence Unknown Callers' फिचर कसे वापरावे, याची सविस्तर माहिती.

Updated On: Feb 05, 2026 | 04:37 PM
WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? (Photo Credit- X)

WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात?
  • ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!
  • काय आहे “Silence Unknown Callers” फिचर?
Cyber Fraud Safety Tips: आजच्या काळात व्हॉट्सअॅप हे केवळ संवादाचे साधन राहिले नसून ते दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. मात्र, याच लोकप्रियतेचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेत आहेत. अज्ञात नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्सद्वारे लोकांची आर्थिक फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जर तुम्हालाही असे संशयास्पद कॉल्स येत असतील, तर आता घाबरण्याची गरज नाही.

अनोळखी व्हॉट्सअॅप कॉल्सचा धोका का वाढतोय?

सायबर गुन्हेगार अनेकदा बँक अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचारी असल्याचे भासवून तुम्हाला जाळ्यात ओढतात. एकदा का तुम्ही कॉल उचलला की, ते तुमच्याकडून वैयक्तिक माहिती किंवा OTP मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. या एका चुकीमुळे अनेकजण आपली कष्टाची कमाई गमावून बसतात.

काय आहे “Silence Unknown Callers” फिचर?

वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी व्हॉट्सअॅपने ‘Silence Unknown Callers’ नावाचे विशेष सुरक्षा फिचर आणले आहे.

  • कसे काम करते?: हे फिचर ऑन केल्यावर, तुमच्या फोनमध्ये सेव्ह नसलेल्या नंबरवरून येणारे कॉल आपोआप सायलेंट होतात.
  • फायदा: अनोळखी कॉलची रिंग वाजणार नाही, त्यामुळे तुम्ही विनाकारण डिस्टर्ब होणार नाही आणि चुकून कॉल उचलला जाण्याची शक्यताही कमी होईल.
  • उपलब्धता: हे फिचर अँड्रॉइड (Android) आणि आयफोन (iPhone) अशा दोन्ही युजर्ससाठी उपलब्ध आहे.

आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स

सेटिंग ऑन करण्याची सोपी पद्धत (Step-by-Step Guide):

  1. व्हॉट्सअॅप उघडून उजव्या कोपऱ्यातील तीन बिंदूंवर (Settings) टॅप करा.
  2. Settings > Privacy निवडा.
  3. खाली स्क्रोल करून Calls पर्यायावर क्लिक करा.
  4. ‘Silence Unknown Callers’ हे बटन ऑन करा.

आयफोन (iPhone) युजर्ससाठी:

  • आयफोनवर Settings > Privacy > Calls या विभागात जाऊन हे फिचर एका टॅपने सुरू करता येते.

सावधगिरी हीच सुरक्षा!

हे साधे फिचर तुमच्या बँक खात्याची आणि गोपनीय माहितीची सुरक्षा करू शकते. सायबर फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी ही सेटिंग आजच ऑन करणे फायद्याचे ठरेल. लक्षात ठेवा, तंत्रज्ञानाच्या युगात सावध राहणे हाच सर्वोत्तम बचाव आहे.

Pixel 10A भारतात लवकरच होणार लाँच; तारीखही आली समोर

Web Title: How to silence unknown whatsapp calls cyber security tips marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स
1

आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स

गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप
2

गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

आता स्मार्टफोन स्कॅन करणार Breast Cancer, वैज्ञानिकांना तयार केला Ultrasound Device; कसे वापरता येणार
3

आता स्मार्टफोन स्कॅन करणार Breast Cancer, वैज्ञानिकांना तयार केला Ultrasound Device; कसे वापरता येणार

चोरांसाठी धोक्याची घंटा! गुगलचे लाँच केले नवे स्मार्ट लॉक फीचर्स, आता फोन राहील अधिक सुरक्षित
4

चोरांसाठी धोक्याची घंटा! गुगलचे लाँच केले नवे स्मार्ट लॉक फीचर्स, आता फोन राहील अधिक सुरक्षित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!

WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!

Feb 05, 2026 | 04:36 PM
Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी

Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी

Feb 05, 2026 | 04:27 PM
Naigaon 1000 CR Land Scam: १,००० कोटींचा जमीन घोटाळा उघड: दिग्गज बांधकाम व्यावसायिकांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

Naigaon 1000 CR Land Scam: १,००० कोटींचा जमीन घोटाळा उघड: दिग्गज बांधकाम व्यावसायिकांसह महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

Feb 05, 2026 | 04:27 PM
Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 

Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 

Feb 05, 2026 | 04:18 PM
Maharashtra Politics : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

Maharashtra Politics : सुनेत्रा काकीच पक्षाच्या प्रमुख राहतील! पवार कुटुंबियांच्या एकत्रित भेटीनंतर रोहित पवारांचे सूचक विधान

Feb 05, 2026 | 04:06 PM
Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

Feb 05, 2026 | 04:03 PM
Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

Feb 05, 2026 | 03:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM