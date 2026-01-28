Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Baramati Who Was Captain Sumit Kapoor First Officer Shambhavi Pathak Who Flew Ajit Pawars Plane With 16 Years Of Experience

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांचे विमान उडवणारे कॅप्टन सुमित कपूर आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक कोण होते?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खाजगी विमान, लिअरजेट ४५ कोसळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. यामध्ये कॅप्टन सुमित कपूर आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक हे विमान चालवत होते.

Updated On: Jan 28, 2026 | 12:25 PM
अजित पवारांचे विमान उडवणारे कॅप्टन सुमित कपूर आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक कोण होते?

अजित पवारांचे विमान उडवणारे कॅप्टन सुमित कपूर आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक कोण होते?

Follow Us:
Follow Us:

Ajit Pawar Plane Crash News In Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि काळा अध्याय घडला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांचे चार्टर्ड विमान बारामती विमानतळाजवळ कोसळले. या हृदयद्रावक अपघातात अजित पवारांसह विमानातील सर्व पाचही जणांचा मृत्यू झाला. अनुभवी पायलट कॅप्टन सुमित आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक यांनी विमान टेकऑफ होते. तर पिंकी माळी फ्लाइट अटेंडंट होती.

हे विमान व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या मालकीचे लिअरजेट ४५ विमान होते.ज्याचा नोंदणी क्रमांक व्हीटी-एसएसके होता. विमानाचे एकूण वजन ९७५२ किलोग्रॅम होते. शांभवी २०२२ पासून या कंपनीशी संबंधित होती. तिने मुंबई विद्यापीठात विमानचालनाचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर तिने २०१८ ते २०१९ पर्यंत न्यूझीलंड इंटरनॅशनल कमर्शियल पायलट अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले.

सात्विक घरगुती जेवण ते झणझणीत कोल्हापुरी मटण, परखड स्वभावाच्या अजित पवारांना आवडायचे ‘हे’ चमचमीत पदार्थ

व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही दिल्लीतील एक खाजगी विमान कंपनी आहे, जी २०११ मध्ये स्थापन झाली. विमान भाड्याने देण्याव्यतिरिक्त, ती विमान सल्लागार म्हणून देखील काम करते. मालक कॅप्टन विजय सिंग आणि कॅप्टन रोहित सिंग आहेत. १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यांचे एक विमान मुंबई विमानतळावर कोसळले.

अपघात कसा झाला?

सकाळी ८:४५ ते ९:१५ च्या दरम्यान हा अपघात झाला. अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर सभांना संबोधित करण्यासाठी मुंबईहून बारामतीला जात होते. बारामती धावपट्टीवर उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. धावपट्टीवर उतरण्याऐवजी ते जवळच्या शेतात कोसळले. जमिनीवर आदळताच विमानाचे तुकडे झाले आणि आग लागली. मृत प्रवाशांमध्ये अजित पवार आणि विदीप जाधव यांचा समावेश आहे.

डीजीसीएने मृतांची पुष्टी केली

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) नुसार, अजित पवार, त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक (पीए), सुरक्षा रक्षक आणि दोन्ही वैमानिकांसह एकूण पाच जणांना अपघातात मृत्युमुखी पडले. विमान पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. डीजीसीएने अपघाताच्या कारणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अजित पवार आज बारामतीमध्ये चार मोठ्या रॅलींना संबोधित करणार होते, ज्यासाठी सकाळपासूनच समर्थकांची मोठी गर्दी जमली होती. तथापि, रॅलीपूर्वीच त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीने राज्यभरात शोककळा पसरली आहे. प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी उपस्थित आहेत.

Ajit Pawar Passed Away : कर्तव्यदक्ष आणि रोखठोक नेतृत्व! अजित पवारांच्या मृत्यूवर मंत्रिमंडळातील नेते भावूक

Web Title: Baramati who was captain sumit kapoor first officer shambhavi pathak who flew ajit pawars plane with 16 years of experience

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार: मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी: एका संघर्षाचा न संपलेला प्रवास
1

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार: मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी: एका संघर्षाचा न संपलेला प्रवास

Sanjay Gandhi : संजय गांधीचाही झाला होता विमान अपघातात दु:खद अंत; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ दिवशी?
2

Sanjay Gandhi : संजय गांधीचाही झाला होता विमान अपघातात दु:खद अंत; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ दिवशी?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम
3

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय
4

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

Jan 28, 2026 | 01:57 PM
शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

Jan 28, 2026 | 01:53 PM
Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

Jan 28, 2026 | 01:48 PM
सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

Jan 28, 2026 | 01:42 PM
रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

Jan 28, 2026 | 01:15 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM