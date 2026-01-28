Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांचे विमान उडवणारे कॅप्टन सुमित कपूर आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक कोण होते?

Ajit Pawar Plane Crash News In Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि काळा अध्याय घडला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांचे चार्टर्ड विमान बारामती विमानतळाजवळ कोसळले. या हृदयद्रावक अपघातात अजित पवारांसह विमानातील सर्व पाचही जणांचा मृत्यू झाला. अनुभवी पायलट कॅप्टन सुमित आणि फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक यांनी विमान टेकऑफ होते. तर पिंकी माळी फ्लाइट अटेंडंट होती.
हे विमान व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या मालकीचे लिअरजेट ४५ विमान होते.ज्याचा नोंदणी क्रमांक व्हीटी-एसएसके होता. विमानाचे एकूण वजन ९७५२ किलोग्रॅम होते. शांभवी २०२२ पासून या कंपनीशी संबंधित होती. तिने मुंबई विद्यापीठात विमानचालनाचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर तिने २०१८ ते २०१९ पर्यंत न्यूझीलंड इंटरनॅशनल कमर्शियल पायलट अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले.
व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही दिल्लीतील एक खाजगी विमान कंपनी आहे, जी २०११ मध्ये स्थापन झाली. विमान भाड्याने देण्याव्यतिरिक्त, ती विमान सल्लागार म्हणून देखील काम करते. मालक कॅप्टन विजय सिंग आणि कॅप्टन रोहित सिंग आहेत. १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यांचे एक विमान मुंबई विमानतळावर कोसळले.
सकाळी ८:४५ ते ९:१५ च्या दरम्यान हा अपघात झाला. अजित पवार जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर सभांना संबोधित करण्यासाठी मुंबईहून बारामतीला जात होते. बारामती धावपट्टीवर उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. धावपट्टीवर उतरण्याऐवजी ते जवळच्या शेतात कोसळले. जमिनीवर आदळताच विमानाचे तुकडे झाले आणि आग लागली. मृत प्रवाशांमध्ये अजित पवार आणि विदीप जाधव यांचा समावेश आहे.
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) नुसार, अजित पवार, त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक (पीए), सुरक्षा रक्षक आणि दोन्ही वैमानिकांसह एकूण पाच जणांना अपघातात मृत्युमुखी पडले. विमान पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. डीजीसीएने अपघाताच्या कारणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अजित पवार आज बारामतीमध्ये चार मोठ्या रॅलींना संबोधित करणार होते, ज्यासाठी सकाळपासूनच समर्थकांची मोठी गर्दी जमली होती. तथापि, रॅलीपूर्वीच त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीने राज्यभरात शोककळा पसरली आहे. प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी उपस्थित आहेत.