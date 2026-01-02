Maharashtra Breaking LIVE News Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या ब्रेकिंग बातम्या एका क्लिकवर

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

धनंजय मुंडे मंत्रिमंडळात कमबॅक करण्याची चर्चा पुन्हा सुरू

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना बीड न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्वतःला धनंजय मुंडेंची पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या करुणा शर्मा मुंडे यांनी दाखल केलेली फौजदारी तक्रार न्यायालयाने फेटाळली आहे. धनंजय मुंडे यांना दिलासा मिळताच आता त्यांच्या मंत्रिमंडळात ‘कमबॅक’ची चर्चा सुरु झाली आहे.

The liveblog has ended.

  • 02 Jan 2026 05:11 PM (IST)

    02 Jan 2026 05:11 PM (IST)

    Akhil Bhartiya Sahitya संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील काय म्हणाले?

    ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील म्हणाले, “शिवेंद्रराजेसिंह भोसले यांच्याकडून माझा सन्मान व्हावा हा मी दुग्धशर्करा योग समजतो. तुमच्या समोर बोलत असणारा पाटील हा शब्दांच्या फडात रमणारा आहे. या जिल्ह्याने राज्याला ५ मुख्यमंत्री दिले. सातारा म्हणजे साहित्यरत्नांची खाण.”

    पुढे बोलताना विश्वास पाटील म्हणाले, “सध्या काळ वेगळा आहे. निवणुकांचा काळ आहे. देवेंद्रजी तुमची निवडणुकीची आचारसंहिता असेल तर आमची विचारसंहिता आहे. शेतकरी आत्महत्या केवळ शासनाचे नव्हे तर साहित्यिकांचे देखील अपयश आहे. शेतकऱ्याना न्याय मिळाला पाहिजे. अण्णाभाऊ साठे याना भारतरत्न मिळाला पाहिजे. “

  • 02 Jan 2026 05:02 PM (IST)

    02 Jan 2026 05:02 PM (IST)

    अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने खाते उघडले, पुष्पा बोरुडे बिनविरोध

    अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत आज उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस असून, सकाळपासूनच कोण उमेदवार माघार घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. काल माघारीच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसने खाते उघडत दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. दरम्यान, आज माघारीचा वेळ संपण्यास अवघे काही तास शिल्लक असताना भाजपने आपले पहिले खाते उघडले आहे. प्रभाग क्रमांक ७ ब मधून भाजपच्या पुष्पा अनिल बोरुडे या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. शिवसेना शिंदे गटाच्या श्रद्धा रवींद्र वाकळे आणि अपक्ष उमेदवार कविता दीपक खेडकर यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्याने बोरुडे यांचा मार्ग मोकळा झाला.

  • 02 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    02 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत अनवधानाने चुकून लिहिलेला शब्द मागे घेण्याची तयारी, विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केली दिलगिरी

    मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी लिहिलेल्या कादंबरीत छत्रपती संभाजी महाराजांचा अवमान करणारा शब्द वापरल्याचा आरोप करत साताऱ्यात शिवतीर्थावर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. संबंधित शब्द तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर गनिमी काव्याने आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही संभाजी ब्रिगेडने दिला. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी प्रतिक्रिया विचारली असता विश्वास पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.ते म्हणाले की, संभाजी ब्रिगेडचे आंदोलक माझ्यापेक्षा वयाने लहान आहेत. माझी संबंधित कादंबरी सन २००६ मध्ये प्रकाशित झाली असून सोलापूर येथील साहित्य संमेलनात तिच्या साडेतीन हजार प्रती विकल्या गेल्या आहेत. दोन-तीन पिढ्यांनी ही कादंबरी वाचलेली आहे. संभाजी ब्रिगेडच्या तरुण मित्रांना काही शंका असतील तर आम्ही समोरासमोर बसून चर्चेद्वारे त्यातून मार्ग काढण्यास तयार आहोत. छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी लिहिताना अनवधानाने एखादा शब्द चुकून गेला असेल, तर तो शब्द मागे घेण्याची माझी तयारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

  • 02 Jan 2026 04:13 PM (IST)

    02 Jan 2026 04:13 PM (IST)

    Haribhau Rathod News: ‘…आणि आमच्याविरोधात अर्ज भरता…’; हरिभाऊ राठोडांचा राहुल नार्वेकरांवर धमकीचा आरोप

    Rahul Narwekar Threat in BMC Election: उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे पालन करूनही धमकावण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर केला आहे. ३० तारीख ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती आणि सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक होते, असे राठोड यांनी स्पष्ट केले.

    राठोड यांनी सांगितले की, कार्यालयात दोन प्रवेशद्वार होते, बूथ लावण्यात आले होते आणि तेथे कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. अर्जदारांना टोकन देण्यात आले होते आणि इतर उमेदवारांची छाननी सुरू होती. आमच्याकडून अनामत रक्कम (डिपॉझिट) स्वीकारण्यात आली, चेकलिस्ट पूर्ण करण्यात आली आणि त्यानंतर अर्ज संबंधित कार्यालयाकडे जमा झाला. त्यानंतर अवघ्या दहा पावलांवर दुसरे कार्यालय होते. एकूण १२ उमेदवारांचे अर्ज राहिले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

  • 02 Jan 2026 04:04 PM (IST)

    02 Jan 2026 04:04 PM (IST)

    कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी तृतीयपंथी निवडणूक रिंगणात

    महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तृतीयपंथी समाजातील शिवानी गजबर आणि सुहासिनी देवमाने यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. शिवानी गजबर यांनी आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांच्या ‘राजर्षी शाहू आघाडी’कडून प्रभाग क्रमांक २० मधून उमेदवारी दाखल केली आहे. तर सुहासिनी देवमाने यांनी प्रभाग क्रमांक १७ मधून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली.

  • 02 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    02 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    अहिल्यानगरमधील मनसेचे दोन उमेदवार नॉट रिचेबल

    महाराष्ट्रात महापालिकेच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच उमेदवारांपासून एबी फॉर्मचे वाटप करण्यापर्यंत सर्वत्र गुप्तता पाळली जात होती. बंडखोरी होऊ नये, उमेदवार नाराज होऊ नये यासाठी पक्षांकडून योग्य ती काळजी घेण्यात येत होती. मात्र आता अहिल्यानगरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. अहिल्यानगरमधील मनसेचे दोन उमेदवार नॉट रिचेबल असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबद्दल पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

     

  • 02 Jan 2026 03:44 PM (IST)

    02 Jan 2026 03:44 PM (IST)

    सिक्युरिटी कोणी दिली तुम्हाला? नार्वेकरांनी हरिभाऊ राठोड यांना धमकावलं

    “30 तारीख शेवटची होती. 5 वाजेपर्यंत कार्यालयात यायला पाहिजे हा नियम आहे. जे लोकं आत आलेत, दोन गेट आहेत. बूथ लावले आहेत, तिथे माणसं बसवली आहेत. आम्हाला टोकन दिलं. बाकी लोकांची छाननी सुरु होती. आमच्याकडून डिपॉझिट घेतलं गेलं, चेकलिस्ट आहे. मग प्रॉपर्टी त्यांची झाली आणि मग 10 पावलावर दुसरं ऑफिस होतं. 12 उमेदवार होते, त्यांचे अर्ज राहिले. नार्वेकर मला बोलले काय तुम्ही मुख्यमंत्र्यांकडून कामं करुन घेता आणि अर्ज आमच्याविरोधात अर्ज भरता” असं हरिभाऊ राठोड म्हणाले. “नार्वेकर 5 वाजेपर्यंत इथे होते, येरझाऱ्या मारत होते. मला त्यांनी धमकी दिली, सिक्युरिटी कोणी दिली तुम्हाला?. तुम्ही संवैधानिक पदावर आहात, तुम्हाला शोभत नाही असं मी बोललो” असं हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं.

  • 02 Jan 2026 03:35 PM (IST)

    02 Jan 2026 03:35 PM (IST)

    कर्नाटक तुरुंगातील कैद्यांचे 'हाय-प्रोफाइल' जीवन

    कर्नाटकच्या तुरुंगातील अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते, ज्यामध्ये कैदी सिगारेट ओढताना, दारू पिताना आणि जुगार खेळताना दाखवले गेले होते. कडक सुरक्षा असूनही अशा प्रकारची तस्करी तुरुंगात कशी पोहोचत आहे याबद्दल या व्हिडिओंमुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तुरुंगात कैद्यांना सिगारेट ओढताना, दारू पिताना आणि जुगार खेळताना दाखवलेल्या अलिकडच्या फुटेजनंतर, असाच आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो तुरुंगाच्या आवारात कैदी कोणत्या प्रकारच्या 'हाय-प्रोफाइल' जीवन जगत आहेत याचे संकेत देतो.

  • 02 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    02 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    मराठी साहित्य संमेलनामध्ये मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती

    स्वराज्याची राजधानी असलेल्या सातारा जिल्ह्यात ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. साताऱ्यात आज साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी साहित्यरसिकांना संबोधित केले.

  • 02 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    02 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    आदित्य अन् अमित ठाकरेंचा उमेदवारांशी संवाद

    आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली आहे. यावेळी त्यांनी उमेदवारांना संबोधित करत विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आम्ही एकत्र आलो आहे ते एकत्र राहण्यासाठी. 16 जानेवारीला निवडणून आल्यानंतर सुद्धा एकत्र येणार आहे. तुम्हाला जिंकून उमेदवार बनायचं आहे. असा विश्वास आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

  • 02 Jan 2026 03:06 PM (IST)

    02 Jan 2026 03:06 PM (IST)

    इंदूर दुषित पाणी प्रकरणावरुन उमा भारती आक्रमक

    इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर, मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने त्यांच्याच सरकारवर टीका केली आहे. या घटनेला त्यांच्या सरकारसाठी लाजिरवाणे ठरवत उमा भारती म्हणाल्या की, माफी मागावी लागेल. सरकारने जाहीर केलेल्या भरपाईबद्दल त्या म्हणाल्या, "एका जीवाची किंमत २ लाख रुपये असून शकत नाही, अशी टीका उमा भारती यांनी केली आहे.

     

  • 02 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    02 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    पण कामाच्या नावाने असते पाटी कोरी...; रामदास आठवलेंचा प्रहार

    रामदास आठवले यांनी मनसे नेते राज ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र डागले. ते म्हणाले की, "राज ठाकरेंची भाषणं असतात भारी, पण कामाच्या नावाने असते पाटी कोरी. नुसत्या सभा गाजवून लोकांची पोटं भरत नाहीत, आणि समस्या सुटत नाहीत. आम्ही आठवड्याला ६००-७०० लोकांना भेटतो, सुख-दुःखात धावून जातो, म्हणूनच मुंबईकरांच्या हृदयात आम्हीच वसतो. राज ठाकरेंचा आणि संविधानाचा मेळ बसत नाही, आणि उद्धवजींना हे गणित कसं काय दिसत नाही ? ज्यांनी आंबेडकरी समाजाकडे दुर्लक्ष केलं, त्यांचं राजकारण आता संपत आलं. तुम्ही कितीही करा युती, पण मुंबईत पेटणार नाही तुमची पणती!" असा टोला रामदास आठवले यांनी लगावला आहे.

  • 02 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    02 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    इथे ‘जय महाराष्ट्र’ चालणार - संजय राऊत

    खासदार संजय राऊत म्हणाले की, मुंबईमध्ये महापौर कोणाचा ही शंका असताच कामा नये. मुंबईत मराठीच महापौर होईल. पण आता भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलंय की मुंबईचा महापौर हिंदू होईल. हे लफंगे आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार का ? बाळासाहेब ठाकरे यांनी या मुंबईतूनच हिंदुत्वाचा लढा सुरू केला हे लक्षात ठेवा . पण ही मुंबई मराठी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं, पण शिवाजी महाराज मराठी आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहीलं, ते मराठी आहेत ना. आम्हाला हिंदुत्वाचं खूळ लावू नका, आमच्या नसांनसांत रक्ताच्या प्रत्येक थेंबात हिंदुत्व आहे. पण मुंबईचा महापौर मराठीच होणार असं राऊत यांनी ठणकावून सांगितलं. इथे ‘जय महाराष्ट्र’ चालणार, ‘जय श्रीराम’ आमच्या हृद्यामध्ये आहे. पण इथे जय महाराष्ट्र , जय भवानी, जय शिवाजी हाच नारा चालणार, वातावरण बिघडवू नका, असं म्हणत राऊतांनी थेट इशारा दिला.

  • 02 Jan 2026 02:37 PM (IST)

    02 Jan 2026 02:37 PM (IST)

    Karnatak News: EVMवर जनतेचा प्रचंड विश्वास; कर्नाटक काँग्रेस सरकारच्या सर्वेक्षणातून निष्कर्ष

    Karnataka Congress government’s EVM survey : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) जनतेचा मोठ्या प्रमाणावर विश्वास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्वेक्षणानुसार ८३ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी ईव्हीएम विश्वसनीय असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या अहवालानंतर ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी भाजपच्या निशाण्यावर आले आहेत.

  • 02 Jan 2026 02:36 PM (IST)

    02 Jan 2026 02:36 PM (IST)

    भाजपच्या उमेदवाराला कार्यकर्त्यांनीच ठेवले कोंडून

    भाजपने नागपूरमध्ये एकाच जागेसाठी दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्याने मोठा असंतोष उसळून आला आहे. प्रभाग क्रमांक तेरामधील भाजपने किसन गावंडे आणि विजय होले या दोघांना एबी फॉर्म दिला होता. यापैकी होले यांचा अर्ज स्वीकृत झाला आहे. गावंडे यांच्यावर उमेदवारी मागे घेण्यासाठी नेते दबाव टाकत असल्याचे बघून कार्यकर्त्यांनी त्यांना घरात कोंडून ठेवले आहे. दरम्यान, आमदार परिणय फुके यांच्या मध्यस्थीनंतर गावंडे यांना घरातून मुक्त करण्यात आले ते उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास रवाना झाले आहेत.

  • 02 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    02 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    “मराठी भाषेला अभिजात….”; Akhil Bhartiya Marathi Sahitya संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेंचे भाष्य

    सातारा/तेजस भागवत: आज सातारा जिल्ह्यात ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. ज्येष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग यांच्या हस्ते साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आणि मंत्री शिवेंद्रराजे सिंह भोसले यांनी उपस्थिताना संबोधित केले.

  • 02 Jan 2026 01:07 PM (IST)

    02 Jan 2026 01:07 PM (IST)

    शाहरुख खानसारखे देशद्रोही… IPL 2026 मध्ये बांग्लादेशच्या मुस्तफिजूर रहमानवर

    बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान आयपीएल २०२६ मध्ये खेळेल की नाही यावर बीसीसीआयने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, केकेआरचे सह-मालक आणि बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खान यांना कोलकाता नाईट रायडर्सने लिलावात ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केल्यानंतर त्यांच्यावर कडक टीका होत आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी सदस्य संगीत सोम यांनी शाहरुख खान यांना देशद्रोही म्हटले आहे. ते म्हणतात की शाहरुख खानकडे जे काही आहे ते भारताने आणि भारतातील लोकांनी त्याला दिले आहे, पण तो हे पैसे कुठे गुंतवतो? तो भारताविरुद्ध काम करणाऱ्या देशातील खेळाडूंवर खर्च करतो.

  • 02 Jan 2026 12:57 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:57 PM (IST)

    सायबर फसवणूक प्रकरणात खळबळ! मिरा-भाईंदरमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांला अटक

    ज्येष्ठ भारतीय पोलीस प्रशासनातील माजी सेवानिवृत्त अधिकारी अमर सिंह चहल यांनी आत्महत्येच्या उद्देशाने स्वतःवर गोळी झाडून घेतल्याची गंभीर घटना समोर आली असून, सध्या त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर उघडकीस आलेल्या सायबर फसवणूक प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

  • 02 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    राजकीय पक्षांपुढे बंडखोरीचे आवाहन! कोण घेणार माघार?

    तीन वर्षांपासून प्रशासक राज असलेल्या चंद्रपूर महानगर पालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे मागील ८ वर्षापासून मैदानात उतरण्याचे अनेक कार्यकत्यांचे स्वप्न होते. मात्र ऐनवेळी भाजप व काँग्रेस या दोन्ही मोठ्या राजकीय पक्षांकडून निष्ठावंत कार्यकत्यांना डावलून उपऱ्यांना संधी देण्यात आली. परिणामी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. तर नाराज झालेल्या कार्यकत्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेली असल्याने, राजकीय पक्षांसमोर बंडखोरीचे आवाहन निर्माण झाले आहे.

  • 02 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    ‘आयुष्यात कधीच खराब होणार नाही Kidney’, Ramdev Baba चा दावा

    किडनी निकामी होण्याचे शरीरावर अनेक गंभीर परिणाम होतात. जेव्हा मूत्रपिंड योग्यरित्या कार्य करत नाहीत तेव्हा रक्तातील विषारी पदार्थ आणि अशुद्धता काढून टाकता येत नाहीत, ज्यामुळे शरीरावर विषारी परिणाम होतात. सूज, उलट्या, थकवा, श्वास लागणे, भूक न लागणे आणि लघवीमध्ये बदल यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

  • 02 Jan 2026 12:27 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:27 PM (IST)

    Pune Election : भाजपसमोर शिंदेंच्या शिवसेनेचे आव्हान; युतीचा सस्पेन्स आज संपणार

    महापालिका निवडणुकीत अर्ज माघारीच्या दिवशी शिंदेची शिवसेना आणि भाजप यांच्यात तडजाेड हाेण्याची चिन्हे नाहीत. शिंदेंच्या शिवसेनेने माेठ्या संख्येने उमेदवार उभे केल्यामुळे त्यांचे अर्ज माघारी घेण्याचे आव्हान साेपे नाही. यामुळे मैत्रीपुर्ण लढत हाच एकमेव पर्याय दाेन्ही पक्षांसमोर आहे.

  • 02 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    आमदार प्रकाश सुर्वेंवर एकनाथ शिंदे नाराज

    शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या मुलाला महापालिका निवडणुकीत तिकीट नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे सुर्वे हे महायुतीच्या प्रचारात सक्रीय नाहीत. सुर्वे हे नाॅट रिचेबल असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुर्वेंवर नाराज असल्याची चर्चा असून त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

  • 02 Jan 2026 12:17 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:17 PM (IST)

    महायुतीचे 9 उमेदवार बिनविरोध

    कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीचे नऊ उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहे. या निवडणुकीत तब्बल ६९१ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. आज उमेदवारी मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे.

  • 02 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    02 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    UTS अ‍ॅपवरील मासिक पास बंद,आता RailOne वरुन होणार बुकिंग

    मुंबई लोकल ट्रेनमधून दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी रेल्वेने एक महत्त्वाचा डिजिटल बदल लागू केला आहे. रेल्वे प्रशासनाने यूटीएस मोबाईल अॅपवरून मासिक पास बुक करण्याची सुविधा कायमची बंद केली आहे. प्रवाशांना आता नवीन मासिक पास जारी करण्यासाठी रेलवन अॅपचा वापर करावा लागेल.

  • 02 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    02 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    उत्तर भारतात थंडीची लाट येणार, हवामान खात्याचा इशारा

    नवीन वर्षाचे आगमन कडाक्याच्या थंडीने झाले आहे. गेल्या २४ तासांत जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या अनेक भागात किमान तापमान ४ अंशांपेक्षा कमी नोंदवले गेले. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान, ओडिशा, बिहार आणि झारखंडमधील काही ठिकाणी तापमान ४ अंश ते १० अंशांपर्यंत होते. मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमच्या विविध भागात तापमान समान प्रमाणात नोंदवले गेले.

  • 02 Jan 2026 11:45 AM (IST)

    02 Jan 2026 11:45 AM (IST)

    ‘आंधळे असल्याने त्यांना दिसत नाही...; नाना पटोलेंची टीका

    श्री राम आणि राहुल गांधी यांची कधीच तुलना होऊ शकत नाही. आता हे देवालाच ठाऊक की राहुल गांधी कसं काम करत आहेत, असा चिमटा ही रामभद्राचार्य यांनी काढला. स्वामी रामभद्राचार्य यांच्या या वक्तव्याचा नाना पटोले यांनी समाचार घेतला. रामभद्राचार्य हे मोठे आणि आदरणीय व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर मी व्यक्तिगत टिप्पणी करणार नाही. पण राहुल गांधी यांची लढाई ही नेहमी शेतकरी, गरीब आणि वंचित घटकांसाठी, त्यांच्या हक्कासाठी सुरू आहे, असे पटोले यांनी स्पष्ट केले. काही लोक राहुल गांधी यांचे काम पाहू शकत नाही. कारण त्यांच्या म्हणण्यांनुसार, ते आंधळे आहेत. ते सत्य समजू शकत नाहीत, असे वक्तव्य पटोले यांनी केले. राहुल गांधी जे कार्य करत आहेत, ते देशाच्या हिताचे आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही असे ही पटोले यांनी स्पष्ट केले.

  • 02 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    02 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    एकाच उमेदवाराला दोन पक्षांकडून उमेदवारी

    पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी एकाचं जागेसाठी दोन पक्षांकडून उमेदवारी मिळालेले दोन उमेदवार रिंगणात आहेत. प्रभाग क्रमांक 20 ‘ब’ आणि 30 ‘अ’ जागेवर हा पेच निर्माण झालाय. नीलम म्हात्रे यांना प्रभाग 20 मधील ब जागेसाठी शरद पवार राष्ट्रवादी आणि ठाकरे शिवसेनेकडून एबी फॉर्म घेतले आहे.तसेच संदीप गायकवाड यांना प्रभाग 30 मधील ‘अ’ जागेसाठी शरद पवार राष्ट्रवादी आणि शिंदे शिवसेनेनं ही एबी फॉर्म घेतले. आता या दोघांनी एकाचं पक्षाचे एबी फॉर्म जोडून उमेदवारी अर्ज दाखल करणं अपेक्षित होतं. मात्र या दोघांनी दोन्ही पक्षाचे एबी फॉर्म दाखल केले आणि छाननीमध्ये दोन्ही अर्ज वैध ठरलेत. त्यावेळी या दोघांकडे एका पक्षाचा एबी फॉर्म मागे घेण्याची वेळ होती. मात्र या दोघांनी ती प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळं या दोघांकडे अर्ज मागे घेण्याच्या वेळेपर्यंत एका पक्षाची उमेदवारी मागे घेण्याचा पर्याय असेल.

     

  • 02 Jan 2026 11:28 AM (IST)

    02 Jan 2026 11:28 AM (IST)

    अवघी सातारानगरी साहित्यमय, ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची भव्य ग्रंथदिंडी

    साताऱ्यामध्ये 99 वे अखिल मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. यानिमित्ताने साताऱ्यात ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. 'मी भाषाभिमानी... मी साहित्यप्रेमी' असे निनादणारे जयघोष... ढोल ताशांचा गगनभेदी गजर... बालगोपाळांचा उत्स्फूर्त सहभाग... विविध संकल्पनांनी सजलेले आकर्षक रथ... शोभायात्रेच्या स्वागतासाठी मार्गावरील रांगोळ्यांच्या सुंदर पायघड्या... अशा जल्लोषपूर्ण आणि उत्साही वातावरणामध्ये आज ऐतिहासिक सातारा नगरीमध्ये ग्रंथदिंडी काढण्यात आली.

  • 02 Jan 2026 11:15 AM (IST)

    02 Jan 2026 11:15 AM (IST)

    विधानसभआ अध्यक्षांनी उमेदवारांना धमकावलं आहे - संजय राऊत

    महापालिका निवडणुकीसाठी राहुल नार्वेकरांनी दमदाटी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यानंतर आता खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 30 तारखेचे 4 वाजल्यानंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब असून , सीसीटीव्ही फुटेज तपासा अशी मागणी खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांचा दबाव असल्याचे देखील राऊत म्हणाले आहेत.

  • 02 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    02 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    समाजसेवक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची पुण्यतिथी

    एक थोर समाजसुधारक असलेल्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांनी समाजातील तत्कालीन वंचित समाजासाठी अमोल कष्ट घेतले. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यता निवारण, दलित शिक्षण आणि सामाजिक समानतेसाठी मोठे कार्य केले. त्यांनी १९०६ मध्ये ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया’ ची स्थापना केली आणि सत्यग्रह, शिक्षण व जनजागृतीच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या हक्कांसाठी लढा दिला, ज्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यासाठी पूरक पाया रचला गेला. मुंबईत शाळा उघडून दलित मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. तसेच धर्मातील चुकीच्या रूढींविरुद्ध आवाज उठवला आणि ब्राह्मधर्माचा प्रचार केला. आजच्या दिवशी 1944 साली त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

  • 02 Jan 2026 10:51 AM (IST)

    02 Jan 2026 10:51 AM (IST)

    काश्मिरी क्रिकेटपटूच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज

    स्थानिक स्पर्धेत एका क्रिकेटपटूला त्याच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज लावून खेळताना पाहिल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि त्या क्रिकेटपटू आणि स्पर्धेच्या आयोजकांना चौकशीसाठी बोलावले. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, स्थानिक स्पर्धेचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या सामन्यात सहभागी होताना एका क्रिकेटपटूला पॅलेस्टिनी ध्वजासह हेल्मेट घालून पाहिलं गेलं.

  • 02 Jan 2026 10:46 AM (IST)

    02 Jan 2026 10:46 AM (IST)

    शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय?

    भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज शुक्रवारी, २ जानेवारी रोजी सपाट किंवा मंद पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काल नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसानिमित्त बहुतेक जागतिक बाजार बंद होते. आज गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट परंतु सकारात्मक सुरुवात दर्शविली आहे. गिफ्ट निफ्टी २६,३१४ वर व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा २३ अंकांनी किंवा ०.०९% ने वाढला.

  • 02 Jan 2026 10:39 AM (IST)

    02 Jan 2026 10:39 AM (IST)

    अत्यंत स्वस्तात मिळणार Booyah पास प्रिमियम प्लस

    फ्री फायर मॅक्समध्ये बुयाह पास प्रिमियम प्लस अतिशय कमी किंमतीत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. रेड मिस्चिफ असं या पासचं नाव आहे. गेममध्ये अलीकडेच सुरु झालेल्या बुयाह पास रिंग ईव्हेंटचा हा एक भाग आहे. या स्पेशल पासद्वारे प्रिमियम बंडलसह लूट बॉक्स, वेपन स्किन, फीमेल बंडल, इमोट आणि एक्सट्रा इमोट स्लॉट फ्रीमध्ये क्लेम करण्याची संधी मिळार आहे. एवढंच नाही हे रिवॉर्ड्स खरेदी केल्यास प्लेअर्सना 20 टक्के डिस्काऊंट देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

  • 02 Jan 2026 10:32 AM (IST)

    02 Jan 2026 10:32 AM (IST)

    नागपूर महापालिका निवडणूक

    महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नामांकन प्रक्रियेनंतर चित्र स्पष्ट होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या टप्प्यात एकूण १,२९४ उमेदवारांचे नामांकन वैध ठरले. यामध्ये ७५९ पुरुष आणि ५३५ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. नामांकन छाननीदरम्यान विविध प्रभागांतील अर्ज तपासले असता ८० उमेदवारांचे नामांकन अवैध ठरविण्यात आले. यामध्ये ४१ पुरुष आणि ३९ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. नामांकन प्रक्रियेच्या समाप्तीनंतर सर्वच प्रभागांमध्ये निवडणुकीची रंगत वाढली आहे.

  • 02 Jan 2026 10:16 AM (IST)

    02 Jan 2026 10:16 AM (IST)

    प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयाला भिडेल असा चित्रपट!

    मराठी माध्यम’ हा चित्रपट नुकताच नवीन वर्षाला सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला आहे. आणि या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळालेला दिसत आहे. या चित्रपटाने मराठी भाषेचे महत्त्व, आजची शिक्षणव्यवस्था आणि सामाजिक वास्तव हा गंभीर विषय लोकांना विचार करायला भाग पाडेल आणि सोप्या पद्धतीत मांडला आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बजेट पेक्षा जास्त कमाई करून चित्रपटाचे मन जिंकले आहे. तसेच सोशल मीडियावर आणि चित्रपगृहाबाहेर या चित्रपटाचीच चर्चा सर्वत्र होत आहे.

  • 02 Jan 2026 10:07 AM (IST)

    02 Jan 2026 10:07 AM (IST)

    करोडो यूजर्सना कंपनीने दिलं नवीन वर्षांचं गिफ्ट!

    गेल्या काही काळापासून सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल त्यांच्या यूजर्ससाठी जबरदस्त प्रीपेड प्लॅन्स लाँच करत आहे. या प्लॅन्सची किंमत कमी आणि फायदे जास्त आहेत. सरकारी कंपनी त्यांच्या यूजर्सना असे प्लॅन्स ऑफर करत आहे, जे प्लॅन्स प्रायव्हेट टेलिकॉम कंपन्याकडे देखील उपलब्ध नाहीत. बीएसएनएल कमी किंमतीत केवळ जास्तीचा डेटाच देत नाही तर अनलिमीटेड कॉलिंगसह दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी देखील ऑफर करते. आता पुन्हा एकदा कंपनी त्यांच्या यूजर्ससाठी खास ऑफर घेऊन आली आहे.

  • 02 Jan 2026 09:40 AM (IST)

    02 Jan 2026 09:40 AM (IST)

    ए. आर. रहमान अभिनयात; ‘मूनवॉक’मधून कॅमेऱ्यासमोर पहिल्यांदाच झळकणार

    ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान लवकरच नव्या अवतारात प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार असून, ते पहिल्यांदाच अभिनय करताना दिसणार आहेत. प्रभुदेवा अभिनीत ‘मूनवॉक’ या चित्रपटातून रहमान अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार असून, हा मनोज एन. एस. दिग्दर्शित विनोदी चित्रपट 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात रहमान ‘एंग्री यंग दिग्दर्शक’ची भूमिका साकारणार आहेत.

  • 02 Jan 2026 09:22 AM (IST)

    02 Jan 2026 09:22 AM (IST)

    निवडणूक पराभवासाठी जादूटोण्याचा आरोप

    निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जादूटोण्याचे प्रकार समोर येत असतानाच, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या एका पराभूत उमेदवाराने जादूटोण्यामुळेच आपला पराभव झाल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत त्यांनी फुलंब्री पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

  • 02 Jan 2026 09:20 AM (IST)

    02 Jan 2026 09:20 AM (IST)

    Dhurandhar Movie: ‘धुरंधर’मधील उजैर बलोचची भूमिका साकारणारा दानिश पांडोर चर्चेत

     ‘धुरंधर’ चित्रपटातील पात्रे आणि कलाकारांनी यावर्षी विशेष लोकप्रियता मिळवली असून, अक्षय खन्नाच्या भावाची भूमिका साकारणारा अभिनेता दानिश पांडोरने उजैर बलोचची भूमिका प्रभावीपणे साकारली आहे. दरम्यान, दानिशचे एका प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रींसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने त्यांच्या नात्याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. काही दिवसांपूर्वी दानिशच्या वाढदिवसानिमित्त संबंधित अभिनेत्रीने त्याच्यासोबतचे रोमँटिक फोटो शेअर करत खास नोट लिहिल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

  • 02 Jan 2026 09:15 AM (IST)

    02 Jan 2026 09:15 AM (IST)

    BMC Election 2026: मुंबई महापालिका निवडणूक : अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस

    मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस असून दुपारी तीन वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत. बंडखोरीचा फटका बसू नये यासाठी सर्व प्रमुख पक्ष अपक्ष अर्ज भरलेल्या नाराज उमेदवारांची मनधरणी शेवटच्या क्षणापर्यंत करत आहेत. त्यामुळे कोणकोणते बंडखोर उमेदवार अर्ज मागे घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 3 जानेवारीला निवडणूक चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होणार आहे. 15 जानेवारीला मतदान तर 16 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे युतीतील बंडखोर उमेदवारांची नावेही समोर आली आहेत.

  • 02 Jan 2026 09:05 AM (IST)

    02 Jan 2026 09:05 AM (IST)

    Cricket News: काश्मिरी क्रिकेटपटूच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज

    स्थानिक स्पर्धेत एका क्रिकेटपटूला त्याच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज लावून खेळताना पाहिल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली आणि त्या क्रिकेटपटू आणि स्पर्धेच्या आयोजकांना चौकशीसाठी बोलावले. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, स्थानिक स्पर्धेचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या सामन्यात सहभागी होताना एका क्रिकेटपटूला पॅलेस्टिनी ध्वजासह हेल्मेट घालून पाहिलं गेलं.

  • 02 Jan 2026 09:03 AM (IST)

    02 Jan 2026 09:03 AM (IST)

    Stock Market Today: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय?

    India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज शुक्रवारी, २ जानेवारी रोजी सपाट किंवा मंद पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काल नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसानिमित्त बहुतेक जागतिक बाजार बंद होते. आज गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट परंतु सकारात्मक सुरुवात दर्शविली आहे. गिफ्ट निफ्टी २६,३१४ वर व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा २३ अंकांनी किंवा ०.०९% ने वाढला.

