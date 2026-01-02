Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Make Tasty And Healthy Kala Chana Kabab At Home Best For Winters Recipe In Marathi

आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात काळे चणे; हिवाळ्यात यापासून घरी बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी कबाब

Black Chana Kabab Recipe : काळ्या चण्याचे कबाब चव आणि आरोग्य यांचा उत्तम संगम आहेत. हिवाळ्यात शरीरात ऊर्जेची कमतरता जाणवते अशात याकाळात ही रेसिपी आरोग्याला अनेक फायदे मिळवून देईल.

Updated On: Jan 02, 2026 | 09:38 AM
आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात काळे चणे; हिवाळ्यात यापासून घरी बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी कबाब

(फोटो सौजन्य – Youtube)

Follow Us:
Follow Us:
  • काळ्या चण्याची भाजी ते अनेकदा आपण खाल्ली आहे.
  • तुम्हाला माहिती आहे का? काळ्या चण्यांचे काबाबही फार लज्जतदार लागतात.
  • संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा पार्टी टाईम स्नॅक्ससाठी ही रेसिपी एक उत्तम पर्याय आहे.
शाकाहारी आणि पौष्टिक स्नॅक्स शोधत असाल, तर काळ्या चण्याचे कबाब हा एक उत्तम पर्याय आहे. काळे चणे प्रथिने, फायबर, लोह आणि विविध जीवनसत्त्वांनी समृद्ध असल्यामुळे ते आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक मानले जातात. रोजच्या आहारात चणे वेगवेगळ्या प्रकारे वापरले बनवून खालके जातात जसे की, उसळ, आमटी, कोशिंबीर पण त्याच चण्यांपासून तयार होणारे कबाब चवीला खास आणि वेगळे लागतात.

आजच्या धावपळीच्या जीवनात लोक जंक फूडऐवजी हेल्दी पर्यायांकडे वळत आहेत. अशा वेळी तळणीऐवजी तव्यावर किंवा एअर फ्रायरमध्ये बनवता येणारे काळ्या चण्याचे कबाब हा उत्तम स्नॅक ठरतो. संध्याकाळच्या चहासोबत, पार्टी स्टार्टर म्हणून किंवा मुलांच्या टिफिनमध्येही हे कबाब देता येतात. बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊ असलेले हे कबाब मसाल्यांच्या योग्य मिश्रणामुळे खूपच स्वादिष्ट लागतात.

Recipe : नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तोंड गोड करा, शाही पद्धतीने घरी बनवा ‘नवाबी सेवया’

विशेष म्हणजे या रेसिपीसाठी फार महागडी साहित्य लागत नाही. घरात सहज उपलब्ध असलेले मसाले, कांदा, कोथिंबीर आणि उकडलेले काळे चणे वापरून तुम्ही कमी वेळात पौष्टिक कबाब तयार करू शकता. वजन कमी करणाऱ्यांसाठी, उपवासानंतर हलका आहार घेणाऱ्यांसाठी किंवा प्रथिनयुक्त शाकाहारी पदार्थ हवा असणाऱ्यांसाठी ही रेसिपी नक्कीच उपयुक्त आहे.

साहित्य

  • 1 कप काळे चणे (रात्रभर भिजवून उकडलेले)
  • 1 मध्यम कांदा (बारीक चिरलेला)
  • 2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)
  • 2 टेबलस्पून कोथिंबीर (चिरलेली)
  • 1 टीस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • 1 टीस्पून जिरेपूड
  • 1 टीस्पून धनेपूड
  • ½ टीस्पून गरम मसाला
  • ½ टीस्पून लाल तिखट
  • चवीनुसार मीठ
  • 2 टेबलस्पून ब्रेडक्रम्स किंवा बेसन
  • तव्यावर भाजण्यासाठी थोडे तेल
गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी झटपट बनवा राजस्थानी स्टाइल पंचरत्न डाळ, सहज पचन होण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम उकडलेले काळे चणे थोडे थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.
  • त्यात कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि आले-लसूण पेस्ट घाला.
  • आता सर्व मसाले, मीठ आणि ब्रेडक्रम्स/बेसन घालून मिश्रण नीट एकत्र करा.
  • मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोल किंवा चपटे कबाब तयार करा.
  • तवा गरम करून थोडे तेल घाला आणि कबाब दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
  • गरमागरम कबाब हिरव्या चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.
  • हवे असल्यास हे कबाब एअर फ्रायरमध्येही कमी तेलात तयार करता येतात. यामुळे ते अधिक हेल्दी बनतात.

Web Title: Make tasty and healthy kala chana kabab at home best for winters recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी
1

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
2

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब
3

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ
4

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM