Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • During Charging Iphone 17 Pro And Pro Max Users Facing Noise Problem Know In Details Tech News Marathi

iPhone यूजर्सची डोकेदुखी वाढली! 17 Pro आणि Pro Max मध्ये चार्जिंगवेळी येतो विचित्र आवाज, नव्या समस्येने युजर्स हैराण

आयफोन यूजर्स सध्या एका मोठ्या समस्येचा सामना करत आहेत. चार्जिंगदरम्यान आयफोनमधून आवाज येत असल्याची तक्रार अनेक यूजर्सनी केली आहे. त्यामुळे काही यूजर्समध्ये भिती देखील आहे. यूजर्सनी कंपनीकडे या समस्येची तक्रार केली आहे.

Updated On: Jan 02, 2026 | 10:15 AM
iPhone यूजर्सची डोकेदुखी वाढली! 17 Pro आणि Pro Max मध्ये चार्जिंगवेळी येतो विचित्र आवाज, नव्या समस्येने युजर्स हैराण

iPhone यूजर्सची डोकेदुखी वाढली! 17 Pro आणि Pro Max मध्ये चार्जिंगवेळी येतो विचित्र आवाज, नव्या समस्येने युजर्स हैराण

Follow Us:
Follow Us:
  • आयफोन 17 Pro आणि Pro Max मध्ये अजबच समस्या
  • Apple च्या फ्लॅगशिपमध्ये गडबड?
  • चार्जिंगवेळी आवाज येत असल्याने युजर्स त्रस्त
काही महिन्यांपूर्वी टेक कंपनी Apple ने iPhone 17 Pro आणि Pro Max लाँच केले होते. ही आयफोन सिरीज लाँच होताच युजर्सनी त्याला प्रचंड पसंती दिली होती. या सिरिजमधील आयफोन मॉडेल लाँच करण्यासाठी Apple स्टोअर बाहेर युजर्सची गर्दी पाहायला मिळाली होती. या आयफोनची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. युजर्स देखील आयफोन खरेदी करून खुश होते. मात्र आता या युजर्सना एका आगळ्यावेगळ्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

BSNL Recharge Plan: करोडो यूजर्सना कंपनीने दिलं नवीन वर्षांचं गिफ्ट! या 4 प्लॅन्समध्ये वाढवला डेटा, ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

आयफोन चार्जिंगला लावताच येतोय आवाज

खरं तर चार्जिंगदरम्यान दोन्ही आयफोनच्या स्पीकरमधून एक वेगळा आवाज येत आहे. याबाबत अ‍ॅपल सपोर्ट कम्युनिटीसह अनेक प्लॅटफॉर्मवर सध्या चर्चा सुरू आहे. इथे अनेक युजर्स यांच्या अनुभव शेअर करत आहे. युजर्सच असं म्हणणं आहे की त्यांचा आयफोन चार्जिंगला लावताच जुन्या रेडिओसारखा स्टेटिक आवाज आयफोनमधून येत आहे. अनेक युजर्स या समस्येचा सामना करत आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

यूजर्सच्या तक्रारींची संख्या वाढली

युजरने सांगितले आहे की, चार्जिंग व्यतिरिक्त आयफोनवर ऑडिओ चालू करताच आणि आवाज कमी करताना देखील वेगळाच गोंधळ पाहायला मिळतो. अनेक यूजर्सचे असे देखील म्हणणे आहे की, जेव्हा फोनमध्ये कोणताही ऑडिओ चालू नसतो तेव्हा देखील फोनमधून एक वेगळाच आवाज येत असतो. तर काही युजर्सने अशी देखील तक्रार केली आहे की जेव्हा फोन चार्जिंगला नसतो तेव्हा देखील यामधून थोडा थोडा आवाज येत असतो. केबलने चार्जिंग न करता आयफोन मॅग्सेफ चार्जर चार्ज केला तरी देखील आवाजाची समस्या बंद होत नाही.

झूम–मीटला टक्कर? आता लॅपटॉपवरूनही करता येणार WhatsApp कॉल! Web वर येतोय धडाकेबाज व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंग फीचर

कंपनीने काय सांगितलं?

अ‍ॅपल कम्युनिटी फोरमवर ऑक्टोबरच्या एका पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, अ‍ॅपल या समस्येबाबत माहिती देत आहे. त्यावेळी, कंपनीच्या एका सीनियर सपोर्ट इंजीनियरने यूजर्सना फुल हार्डवेयर डायग्नोस्टिक रन करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र आता यूजर्सचं म्हणणं आहे की, या उपायाने देखील त्यांची समस्या सुटली नाही. याशिवाय सीनियर सपोर्ट इंजीनियरने यूजर्सना पुढील अपडेटची वाट पाहण्याचा किंवा आयफोन रिप्लेस करण्याचा सल्ला दिला. अ‍ॅपलने ऑक्टोबरमध्ये iOS 26.2 लाँच केले, परंतु त्यांनी या समस्येचे निराकरण केले नाही. आता, या महिन्याच्या शेवटी, कंपनी iOS 26.3 लाँच करत आहे, जे यूजर्सना या समस्येचे निराकरण करण्यात मदत करू शकते. तुम्ही देखील आयफोन यूजर असाल आणि तुम्ही देखील या समस्येचा सामना करत असाल तर कंपनीच्या नवीन अपडेटची तुम्हाला देखील वाट बघावी लागणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: iPhone 17 Pro आणि Pro Max मध्ये चार्जिंगचा आवाज येतो का?

    Ans: काही युजर्सनुसार चार्जिंगदरम्यान हलका आवाज येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत, मात्र Apple कडून यावर अधिकृत प्रतिक्रिया नाही.

  • Que: आयफोन यूजर्स कोणत्या समस्येचा सामना करत आहेत?

    Ans: आयफोन यूजर्सना चार्जिंग दरम्यान आवाजाची समस्या येत आहे.

  • Que:

    Ans:

Web Title: During charging iphone 17 pro and pro max users facing noise problem know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे
1

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक
2

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
3

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
4

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM