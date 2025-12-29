Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra to World Breaking News Live:   पुणे महापालिकेच्या निवडणुका केवळ दुरंगी न होता त्या काही ठिकाणी तिरंगी, चौरंगी होतील, असे आता दिसू लागले आहे. पक्षांच्या उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर झाल्यावर काही प्रभागात बंडखोरी देखील होईल. मोठ्या शहरांमध्ये विविध विचारांचे समुदाय असतात. त्यामुळे शहरांचे राजकारण विविध रंगी असते. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष ठळकपणे लढतीत असतातच. याखेरीज प्रादेशिक पातळीवर बस्तान बसविलेले पक्ष सुद्धा निवडणुकीत उतरतात. अशा पक्षांशी युती अथवा आघाडी करायची वेळ राष्ट्रीय पक्षांवर येते.

 

The liveblog has ended.

  • 29 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    29 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    Amit Shah on Congress: काँग्रेसने घुसखोरांना देशात वसवले, आम्ही ईशान्येत….; अमित शाह यांचा आसाममधून घणाघात

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सोमवारी आसाममधील नागाव येथे एका भव्य जाहीर सभेला संबोधित केले. त्यांनी मोदी सरकारच्या (Modi Goverment) कामगिरीचा आढावा घेतला आणि घुसखोरीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्षावरही (Congress) हल्ला चढवला. शहा म्हणाले की, मोदी सरकारने आसामच्या विकासावर १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ११ वर्षांपासून विकासकाम सुरू आहे, परंतु काँग्रेस पक्षाने कधीही आसामचा विकास केला नाही.

  • 29 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    29 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    EPFO Update: पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांना आता सरकारकडून मिळणार 15000 रुपये, काय आहे EPFO ची अपडेट

    जर तुम्ही नोकरीची सुरूवात करणार असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. यासंदर्भात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ट्विट केले आहे की, प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना (PMVY) अंतर्गत, सरकार आता ₹१५,००० चे प्रोत्साहन देईल. यामध्ये काय आहे अपडेट? जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

  • 29 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    29 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    AUS vs ENG, Ashes 2025 : ICC चा मोठा दणका! बॉक्सिंग डे खेळपट्टीला ‘असमाधानकारक’ रेटिंग

    ICC delivers a major blow to Melbourne Cricket Ground : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पाच कसोटी सामन्यांची अ‍ॅशेस मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील ३ सामने ऑस्ट्रेलियाने जिंकले आहेत तर चौथा सामना इंग्लंडने आपल्या खिशात टाकला आहे. दरम्यान, आयसीसीने वादग्रस्त एमसीजी खेळपट्टीला ‘असमाधानकारक’ दर्जा दिल आहे.  आयसीसीकडून चौथ्या अ‍ॅशेस कसोटी सामन्याचे ठिकाण असलेल्या मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवरील खेळपट्टीला ‘असमाधानकारक’ म्हणून रेटिंग देण्यात आले आहे.

  • 29 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    29 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    जगायचं तरी कसं! राज्यातील 'या' शहराला प्रदूषणाचा विळखा; नागरिकांना श्वास घेणे झाले कठीण

    पिंपरी‌: पिंपरी-चिंचवड शहरात (PCMC) आणि उपनगरांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांच्या कामांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बांधकामांतून उडणारी धूळ आणि राडारोड्यामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता सातत्याने खालावत असून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार शहराचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) रविवारी २३२ वर पोहोचला आहे. विशेषतः वाकड आणि हिंजवडी परिसरात प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली असून, येथील रहिवाशांना श्वसनाचे विकार जडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

  • 29 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    माधवी बुटाला यांच्याकडून खेडच्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील - श्रेया कदम

    खेड नगरपालिका निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या विश्वासास पात्र ठरून माधवी बुटाला खेडचा विकास करतील असा विश्वास श्रेया कदम यांनी व्यक्त केला आहे.

  • 29 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    भाईंदरमध्ये किरकोळ कारणावरून अमानुष मारहाण

    माणुसकीला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना नवघर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोडदेव गावात घडली आहे. दुचाकी हटवण्याच्या किरकोळ कारणावरून गावातील कथित गुंडांनी ५३ वर्षीय अनिल अधावडे व्यक्तीवर दगडांनी अमानुष मारहाण करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाली आहे.

  • 29 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    महिलांनी मांडली व्यथा, अब्दुल सत्तार यांनी घेतली दखल!

    विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त आमदार अब्दुल सत्तार शुक्रवारी डीग्रस गावात गेले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महिलांनी त्यांची भेट घेऊन गावातील अवैध दारूविक्रीचा पाढाच वाचला. “अवैध दारूमुळे तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होत असून संसार उघड्यावर येत आहेत,” अशी कैफियत महिलांनी मांडली. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आ. सत्तार यांनी तातडीने महिलांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

  • 29 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    अर्शद वारसीने आंतरजातीय लग्नाबद्दल दिली प्रतिक्रिया

    अर्शद वारसीने अलीकडेच द लल्लंटॉपशी दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल काही खुलासे केले आहेत. जिथे त्याने त्याच्या सासरच्या लोकांना वाटणाऱ्या भीतीबद्दल आणि त्यांच्या मुलीने वेगळ्या धर्माच्या बेरोजगार मुस्लिम पुरूषाशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. मारियाच्या पालकांची पार्श्वभूमी आणि श्रद्धा स्पष्ट करताना, अर्शद म्हणाला की ते थोडे घाबरले होते: एक कॅथोलिक मुलगी आणि एक मुस्लिम मुलगा. त्यांच्या आयुष्यात येशू ख्रिस्ताशिवाय काहीही नाही.

  • 29 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    दुचाकीवर ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्यांची खैर नाही

    मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९४ क अंतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो. दिल्ली वाहतूक पोलिसांच्या अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला ट्रिपल सीट घेऊन दुचाकी चालवताना पकडले गेले तर पहिल्या गुन्ह्यासाठी ₹१,००० चा दंड आकारला जातो. जर एखाद्या व्यक्तीने पहिल्या चुकीपासून शिकले नाही आणि पुन्हा तीच चुक केली तर प्रत्येकी गुन्ह्यासाठी ₹१,००० चा दंड आकारला जाणार,अशी माहिती वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आली.

  • 29 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    अरे! हे काय घडलं? ‘हा’ प्रसिद्ध साउथ अभिनेता एअरपोर्टवर घसरून पडला,

    दक्षिण भारतीय सुपरस्टार थलापती विजय नेहमीच चर्चेत असतो. त्याच्या दमदार अभिनय कौशल्याने चाहते हैराण होतात. आणि जर त्यांना त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याची एक झलक मिळाली तर ते उत्साहाने थिरकतात. असाच एक दृश्य अलीकडेच विमानतळावर पाहायला मिळाले. मलेशियाहून परतल्यानंतर थलापती विजय चेन्नई विमानतळावर पोहोचला तेव्हा चाहत्यांच्या गर्दीने त्याला घेरले. सुरक्षारक्षकांना अभिनेत्याला त्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचवण्यात अडचण आली आणि त्यादरम्यान तो घसरला आणि पडला. विजयचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

  • 29 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    बापरे ठोकले 45 षटकार! पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्माचे वादळी सराव सत्र

    पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्मा रविवारी सकाळी त्याच्या नेट सेशनमध्ये सुमारे १० मिनिटे थांबला आणि संघातील गौरव चौधरीकडे वळला आणि त्याच्या हेतू आणि कल्पनाशक्तीला उजागर करणारा प्रश्न विचारला. त्याने विचारले की क्षेत्ररक्षण कसे चालले आहे. अभिषेकने काल्पनिक क्षेत्ररक्षणकर्त्यांबद्दल विचारले. ऑफ-स्पिनर चौधरीने लगेच उत्तर दिले की त्याने धाव वाचवण्यासाठी क्षेत्ररक्षणकर्त्याला मिड-ऑफवर ठेवले हो ते. त्यानंतर जे घडले ते अंदाजे होते, तरीही रोमांचक होते. अभिषेकने त्याच्या ट्रेडमार्क शैलीत बॅट फिरवली आणि चेंडू मैदानाबाहेर पाठवला.

  • 29 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    29 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    1 कोटीच्या खंडणीसाठी शेतकऱ्याची अपहरण करून हत्या

    शनिवारी सायंकाळी तुकाराम गव्हाणे हे उंडणगाव येथे मक्याचे पैसे घेण्यासाठी गेले होते. पैसे घेऊन दुचाकीवरून परतत असतांना वाटेत त्यांचे अपहरण आरोपींनी केले. मध्यरात्री गव्हाणे यांच्याच मोबाईलवरून त्यांच्या मुलाला फोन आला. अपहरणकर्त्यांनी तुकाराम गव्हाणे यांच्या सुटकेसाठी १ कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. या फोनमुळे गव्हाणे कुटुंबीय हादरून गेले. मुलाने तातडीने अजिंठा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.

  • 29 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    मिठीसह चारही नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी पालिकेचा ‘मेगा प्लॅन’ सज्ज

    मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरातही मुंबई महापालिका गावपण जपणार आहे. मुंबईतील नद्यांमध्ये वाहणारे पाणी शुद्ध कसे राहील, याची विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. मुंबईतील नाल्यामध्ये रूपांतर झालेल्या या नद्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण करण्यासह नद्यांमधील पाणी शुद्ध कसे राहील, यासाठी विशेष प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. अलीकडेच पालिकेच्या पर्जन्य जलवाहीनी विभागांमार्फत नद्यांच्या रुंदीकरण व नदी किनाऱ्यालगत संरक्षण भिंतींचे बांधकाम हाती घेतले आहे. यासाठी मुंबईतील मिठी नदीसह दहिसर, ओशिवरा, पोईसर नद्यांना पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून दिले जाणार आहे. मुंबईतील मिठी नदीसह दहिसर, ओशिवरा, पोईसर या नद्यांना आता पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने पावले उचलली आहेत. मुंबई उपनगरात पूर्वी गावच्या नदीप्रमाणे मिठीसह दहिसर, ओशिवरा, पोईसर या नद्यांमधील पाणी स्वच्छ होते.

  • 29 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    पुणे पोलीस ॲक्शन मोडवर, दारू पिऊन गाडी चालवू नका

    शहरात येरवडा, कल्याणीनगर, कोरेगाव पार्क आणि बाणेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पबची संख्या अधिक आहे. पब तसेच बारच्या परिसरात ३१ डिसेंबरच्या दिवशी हुल्लडबाजी होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याची सूचना संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. या भागांत अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. नाताळ, नववर्ष स्वागत, निवडणूक आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.

  • 29 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    TATA Sierra चा दबदबा, आव्हान देण्यासाठी 3 धाकड SUV येणार बाजारात

    टाटा सिएरा सध्या ऑटो उद्योगातील सर्वात चर्चेत असलेल्या नावांपैकी एक आहे. प्रत्येकजण त्याबद्दल बोलत आहे. टाटाने त्यांच्या नवीन मध्यम आकाराच्या एसयूव्हीच्या लाँचिंगसह खळबळ उडवून दिली आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत ₹11.49 लाख (एक्स-शोरूम) आधीच चर्चेचा विषय आहे, परंतु लोकांचे लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजे तिचा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप. ही कार ट्रिपल स्क्रीन सेटअपसह अनेक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्ससह येते. नेहमीप्रमाणे, जेव्हा जेव्हा एखादी नवीन कार बाजारात येते तेव्हा इतर कंपन्या देखील प्रतिसाद म्हणून नवीन वाहने लाँच करतात. इतर कंपन्यांनी देखील टाटा सिएराशी स्पर्धा करण्याची तयारी केली आहे. सिएराशी स्पर्धा करण्यासाठी लवकरच इतर कार लाँच केल्या जातील.

  • 29 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातांचे सत्र कायम

    मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातांची प्रमाण मागील आठवड्यापासून वाढले आहे. राज्यातून तसेच राज्यातील पर्यटक सिंधुदुर्गसह गोव्यात येत असून महामार्गावरील अपूर्ण कामामुळे अपघात घडत आहेत. आज पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास मुंबईहून गोव्याकडे जाणाऱ्या कारला वेताळ बांबर्डे पुलावर भीषण अपघात झाला. येथे वळणावर अपूर्ण काम असून याचा अंदाज न असल्याने कार चालकाचा ताबा सुटून महामार्ग सोडून कार गटारात जाऊन आदळली. यामध्ये कारचे मोठे नुकसान झाले असून सुदैवाने प्रवाशांना दुखापत झाली नाही.

  • 29 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    कळवंडे जिल्हा परिषद गटात निवडणुकांपूर्वीच बैठकांचा धडाका

    जिल्हा परिषद निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता असताना कळवंडे गटात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ॲड. गीताताई जाधव यांना निवडून आणण्यासाठी समर्थकांकडून व्यापक आणि रणरणीत रणनीती आखली जात असून, गाव–वाडी पातळीवर संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच गाव–वाडी पातळीवर बैठकींचा सपाटा सुरू झाला असून, विकास उर्फ अण्णा जाधव यांना विविध ठिकाणी बैठकींसाठी पाचारण केले जात आहे.

  • 29 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    हर्णे समुद्र किना-यावर पर्यटकांची गर्दी

    न्यू इअर सेलिब्रेशनसाठी मोठ्या संख्येनं पर्यटकांनी सध्या कोकणची वाट धरलीय.त्यामुळं सध्या कोकण हाऊसफूल झालय.इथले समुद्र किनारे गर्दीने फुलून गेलेत.मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेल्या दापोलीत देखील पर्यटकांची संख्या वाढलीय.दापोलीतील समुद्र किना-यांवर देखील रेकाँर्ड ब्रेक गर्दी पहायला मिळतेय.दापोलीतील हर्णे बंदरात मासे खरेदीसाठी पर्यटकांची गर्दी होतेय.हर्णे बंदरातील मच्छि लिलावासाठा प्रसिद्ध आहे आणि लिलाव पाहण्यासाठी देखील पर्यटक खासकरुन येत असतात.

  • 29 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    पश्चिम रेल्वेच्या वेळापत्रकात होणार बदल

    पश्चिम रेल्वे कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सहाव्या मार्गाचे काम वेगाने सुरू करत आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर, बोरिवली आणि चर्चगेट दरम्यान सेवांची संख्या २२ ने वाढेल, ज्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीत लक्षणीय सुधारणा होईल. ही सुविधा जानेवारीमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच नवीन वेळापत्रकात हे दिसून येईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या प्रकल्पाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहिली जात आहे.

  • 29 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    दुचाकी हटवण्याच्या कारणावरून 53वर्षीय व्यक्तीवर दगडांनी प्राणघातक हल्ला

    माणुसकीला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना नवघर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोडदेव गावात घडली आहे. दुचाकी हटवण्याच्या किरकोळ कारणावरून गावातील कथित गुंडांनी ५३ वर्षीय अनिल अधावडे व्यक्तीवर दगडांनी अमानुष मारहाण करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाली आहे.पीडित व्यक्तीला इतकी जबर मारहाण करण्यात आली की त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून जीव धोक्यात आला असता, अशी माहिती कुटुंबीयांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, घटनेचे स्पष्ट सीसीटीव्ही पुरावे उपलब्ध असतानाही नवघर पोलिस ठाण्याकडून अपेक्षित तत्काळ कारवाई होत नसल्याचा आरोप पीडितांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

  • 29 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    शक्तीप्रदर्शन करत आघाडीच्या उमेदवारांनी केले अर्ज दाखल

    पनवेल - पालिकेच्या 20 प्रभागातील 78 जागानसाठी 15 जानेवारी रोजी पार पडणार असलेल्या निवडणुकीत नामांकन अर्ज दाखल करण्यासाठी 30 डिसेंबर ही शेवटची मुदत देण्यात आली आहे. या मुळे आज सोमवारी ( ता. 29) महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षातील उमेदवारांनी मोठे शक्तीप्रदर्शन करत कळंबोली येथिल प्रभाग कार्यालयात आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

  • 29 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    विकास गोगावलेंना तडीपार करण्याची मागणी

    महाड शहर व तालुक्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिक, समाजसेवक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोपी विकास गोगावले यांना तडीपार करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.
    निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, विकास गोगावले यांच्यावर महाड शहर व परिसरातील विविध पोलीस ठाण्यांत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. वारंवार गुन्हे दाखल होऊनही त्यांच्या वर्तनात कोणतीही सुधारणा दिसून येत नसल्याने परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्या कृत्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीती पसरली असून सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

  • 29 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींसह प्रशासकीय तयारीलाही वेग

    अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जसे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय स्तरावरून देखील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय तयारीला वेग आला आहे. आज निवडणूक आयोगाकडून मतदान केंद्रावर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अहिल्यानगर शहरातील नंदनवन लॉन्स येथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवडणूक प्रक्रिये संदर्भात प्रशिक्षण शिबिर पार पडले.अहिल्यानगर शहरातील 345 मतदान केंद्रासाठी 2 हजार 200 कर्मचाऱ्यांचे हे पहिलं प्रशिक्षण शिबिर पार पडले.

  • 29 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    29 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    VHT 2025-26: वैभव सूर्यवंशी काही थांबेना! मेघालय विरुद्ध फक्त 10 चेंडूत फटकावल्या 31 धावा 

    बिहारचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आपल्या स्फोटक खेळीने चांगलाच चर्चेत येत आहे. दरम्यान विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या प्लेट ग्रुप सामन्यात बिहारचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांच्या नजरा आपल्याकडे खेचून घेतल्या. सोमवारी (२९ डिसेंबर) रांची येथील जेएससीए इंटरनॅशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्समध्ये मेघालयविरुद्ध बिहारकडून डावाची सुरुवात करताना वैभवने सूर्यवंशीने फक्त १० चेंडूत ३१ धावांची खेळी केली. त्याने ६ चौकार आणि १ षटकार ठोकला. यादरम्यान त्याचा स्ट्राईक रेट ३१०.०० इतका होता. वाचा सविस्तर

  • 29 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    बांगलादेशात पुन्हा हिंदूंवर हल्ला; पिरोजपूमध्ये घराला लावली आग

    बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. दीपू दास आणि अमृत मंडलच्या हत्येनंतर आता आणखी एका हिंदूं कुटुंबीयांच्या घराला आग लावण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या पिरोजपूर येथे डुमरीटोमला गावात साहा कुटुंबाच्या घराला हल्लेकोरांनी आग लावली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला जात आहे. दुसरीकडे बांगलादेशचे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखालील अंतरिम सरकारने मात्र यासर्व प्रकारांवर मौन पाळले आहे.

  • 29 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    उस्मान ख्वाजा निवृत्ती घेणार? सिडनीमध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळण्याचा दावा

    अ‍ॅशेस मालिका सध्या सुरु आहे, या मालिकेचा आता शेवटचा सामना शिल्लक आहे. या मालिकेबद्दल सांगायचे झाले तर पहिल्या तीन सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने सामने जिंकून मालिका तर जिंकली आहेच पण ऑस्ट्रेलियाच्या संघाच्या खेळाडूंच्या दुखापतीचे वृत अनेक समोर आले आहेत. त्याचबरोबर काही खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळत नाही आहे. मागील काही दिवसांपासून ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर फलंदाज उस्मान ख्वाजा याच्या निवृतीची वृत अनेक समोर येत आहेत. वाचा सविस्तर

     

  • 29 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    Myanmar Elections 2025 : म्यानमारच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार

    म्यानमारमध्ये सध्या २०२५ च्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरु आहे. या निवडणुकांचा पहिला टप्पा रविवारी (२८ डिसेंबर) पार पडला आहे. म्यानमारमध्ये २०२१ च्या लष्करी उठावानंतर पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. लष्कराच्या कडक आणि मर्यादित क्षेत्रांपुरत्या या निवडणुका होत आहेत. आतापर्यंत देशातील केवळ एक-तृतींयाश भागात मतदान झाले आहे. दुसरा टप्पा हा ११ जानेवारी २०२६ रोजी, तर तिसरा टप्पा २५ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडणार आहे. याला मानवाधिकार संघटना, विरोध पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने विरोध केला आहे. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्त नसल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे.

  • 29 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    Illegal Liquor Action: महिलांनी मांडली व्यथा, आ. अब्दुल सत्तार यांनी घेतली दखल! डीग्रसमध्ये दारू अड्डे बंद करण्याचे आदेश

    डीग्रस गावात फोफावलेल्या अवैध दारूविक्रीवर तातडीने हातोडा मारण्याचे कडक निर्देश आमदार अब्दुल सत्तार यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. गावातील महिलांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आ. सत्तार यांनी अजिंठा पोलिसांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, “गावात अवैध दारूविक्री खपवून घेणार नाही,” असा सज्जड दमही भरला आहे. जाणून घ्या संपर्ण प्रकरण

  • 29 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    गुहागरात ‘थर्टी फर्स्ट’चा जल्लोष; पर्यटनाला कोणतेही गालबोट लागू नये म्हणून…

    थर्टी फर्स्टचा जल्लोष, नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी गुहागरमध्ये पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यटनाला कोणतेही गालबोट लागू नये यासाठी गुहागर पोलीस, अन्न औषध प्रशासन, सागरी सुरक्षा रक्षक अलर्ट झाले आहेत. पर्यटकांच्या वाहने पार्किंगसाठी पोलिस परेड मैदानावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. एकूणच गुहागर नगरपंचायत प्रशासनही यावर लक्ष ठेऊन आहे. वाचा सविस्तर

  • 29 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    चिनची लढाऊ विमाने आता इंधनाशिवाय उड्डाण घेणार? शास्त्रज्ञांनी केले शक्तिशाली तंत्रज्ञान विकसित

    चीन गेल्या अनेक वर्षांपासून लष्करी क्षेत्रात मोठी प्रगती करत आहे. आता चीनने आणखी एक नवे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ज्यामुळे चीनची लढाऊ विमाने विना इंधन उडू शकणार आहे. चीनच्या शास्त्रज्ञांनी एक प्रगत तंत्रज्ञान विकसित केले आहे, जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्ननला विजेत रुपांतरित करु शकते. यामुळे लढाऊ विमाने इंधनाशिवाय उढू शकतील. चीनच्या शियान-आधारितय शिडियन विद्यापीठातील टीमने हे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. यामध्ये स्टिल्थ सिस्टम आणि 6G वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टमचा वापरही केला जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान शत्रूच्या रडार सिग्नलला देखील उर्जेत रुपांतरित करु शकते, अशा माहिती चिनी माध्यामांनी दिली आहे.

  • 29 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    चिनी मालवाहू जहाजाने एक क्रेन पोहचवण्यासाठी केला ३,७०० किलोमीटरचा प्रवास

    चिनीच्या झेन हुआ २९ या चिनी मालवाहू जहाजेने जमैका आणि अमेरिकेच्या आखाती किनाऱ्यावर १९,३०० नॉटिक मैलांचा प्रवास केला आहे. केवळ एक क्रेन पोहोचवण्यासाठी हा प्रवास करण्यात आला आहे. या जहाजेला आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपला मार्गावरुन अमेरिकेपर्यंत प्रवास करावा लागला आहे. या लांब प्रवासामुळे चिनी बनावटीच्या क्रेन अवलंबित्व व अमेरिकेन बंदराच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

  • 29 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    लातूरमध्ये राष्ट्रवादीला धक्का! पंडितराव धुमाळ शिंदे गटात दाखल

    लातूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पंडितराव धुमाळ यांनी राष्ट्रवादी व इतर पक्षातल्या अनेक कार्यकत्यांसह शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. शिवसेना शिंदे गटाचे सचिव संजय मोरे यांनी सेनेचा गमजा घालून शिवसेनेत प्रवेश दिला. मूळचे काँग्रेसचे असलेले पंडितराव धुमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी आपली कार्यकीर्द गाजविली. प्रस्थापितांच्या विरोधात जाऊन त्यांनी हे पद पटकाविले होते. ते माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांचे समर्थक होते. त्यांनी जि. प. चे उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. वाचा सविस्तर

  • 29 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    ‘160 किमी प्रतितास वेगाने चेंडू फेकणे…’ वेगाचे श्रेय आईला देत माजी गोलंदाज ब्रेट लीचे मोठे विधान

    ऑस्ट्रेलियाचा माजी गोलंदाज ब्रेट ली त्याच्या वेगवान गोलंदाजीमुळे एकेकाळी फलंदाजांना धडकी भरवत असे. तो त्याच्या वेगवान गोलंदाजी बद्दल खूप उत्साही होता, त्याने वयाच्या नवव्या वर्षी १६० किमी प्रतितास वेगाने गोलंदाजी करण्याचे ध्येय ठेवले होते. जोपर्यंत तो हा जादुई आकडा गाठत नव्हता, तोपर्यंत कोणत्याही वैयक्तिक कामगिरीचा किंवा अव्वल फलंदाजांना बाद करण्याचा त्याच्यासाठी काहीही अर्थ नव्हता. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट झालेल्या ४९ वर्षीय लीने सांगितले की त्याने हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले. त्याने त्याची आई हेलनला श्रेय दिले, जी एक धावपटू होती आणि त्यामुळे वेग व्यापारी बनण्यासाठी आवश्यक असलेले अनुवंशशास्त्र त्याच्याकडे होते. वाचा सविस्तर

  • 29 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    नवीन वर्षाच्या जल्लोषावर या देशांनी घातली बंदी

    गेल्या काही काळात जगभरात दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या वाढत चालली आहे. अलीकडे ऑस्ट्रेलियात सिडनी येथील बोडीं बिचवर सामूहिक गोळीबाराची घटना घडली होती. या घटनेने संपूर्ण जग हादरले होते. यामुळे वाढत्या दहशतवादी घटनांचा धोका लक्षात घेता जगभरातील अनेक देशांनी नवीन वर्षाच्या जल्लोषावर बंदी घातली आहे. यामध्ये पॅरिस, सिडनी, टोकियो, आणि बेलग्रेड या देशांचा समावेश आहे. या देशांनी नवीन वर्षाच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्येही कडेकोट सुरक्षाबंदोबस्त करण्यात आला आहे.

  • 29 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    29 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    इंडोनेशियात रियटारमेंट होमला लागली भीषण आग

    इंडोनेशियात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. रविवारी (२८ डिसेंबर) संध्याकाळी एका रिटायरमेंट होमला भीषण आग लागली असून यामध्ये १६ वृद्धांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. इंडोनेशियाच्या उत्तर सुलावेसी प्रांतात मनाडो येथे ही घटना घडली आहे. मध्यरात्री रहिवाशी झोपेत असताना आग लागली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वाचा सविस्तर

  • 29 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी! उत्तरपत्रिका व आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया होणार सुरू

    CSIR NET डिसेंबर 2025 परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. NTA (राष्ट्रीय चाचणी संस्था) लवकरच वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) UGC NET डिसेंबर २०२५ परीक्षेसाठी प्रोविजनल आंसर-की आणि उमेदवारांच्या रिस्पॉन्स शीट प्रसिद्ध करणार असल्याचे सामोर आले आहे. CSIR NET डिसेंबर २०२५ प्रोविजनल आंसर-की आणि रिस्पॉन्स शीट कसे डाउनलोड करायचे आणि कुठे चला जाणून घेऊया.

  • 29 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    टेलिव्हिजनवर गाजलेली जोडी आता मोठ्या पडद्यावर झळकणार; ‘लग्नाचा शॉट’मधून अभिजीत-प्रियदर्शिनी एकत्र

    टेलिव्हिजनवरून घराघरांत ओळख मिळवलेले अभिजीत आमकर आणि प्रियदर्शिनी इंदलकर हे दोघेही आता पहिल्यांदाच एकत्र मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहेत. आपल्या अभिनयामुळे महाराष्ट्रभर लोकप्रिय ठरलेले हे कलाकार अक्षय गोरे दिग्दर्शित ‘लग्नाचा शॉट’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत.या चित्रपटामुळे मराठी सिनेसृष्टीला एक नवी आणि फ्रेश जोडी मिळणार असून, अभिजीत आणि प्रियदर्शिनी यांना एकत्र पाहण्याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. प्रियदर्शिनी हिने यापूर्वी अनेक सुपरहिट चित्रपटांमध्ये नामांकित कलाकारांसोबत काम केले आहे, मात्र या चित्रपटात ती पहिल्यांदाच टेलिव्हिजनवर प्रसिद्धी मिळवलेल्या अभिनेत्यासोबत झळकणार आहे. या दोघांच्या निमित्ताने मराठी सिनेसृष्टीला एक फ्रेश जोडी मिळणार आहे.

  • 29 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    लाडक्या बहिणींची मकर संक्रांत गोड! खात्यात जमा होणार ४५०० रुपये; ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ होण्याची शक्यता

    नवी वर्ष सुरू होताच महाराष्ट्र सरकार लाडक्या बहीणींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आली आहे. २०२६ मध्ये मकर संक्रातीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाडक्या बहिणींना एकूण तीन हप्ते म्हणजेच ४५०० रुपये बँक खात्यात जमा होणार आहेत. तीन महिन्यांपैकी त्यातील नोव्हेंबर महिन्याचा लाभ पुढील आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मकर संक्रांतीपूर्वी डिसेंबर व जानेवारीचे दोन हप्ते ३००० रुपये देण्याचेही नियोजन सरकार करत असल्याचे सांगितले जात आहे. या बातमीमुळे राज्यभरातील लाडक्या bahinichi मकर संक्रांत गोड होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी राज्यभरातील स्त्रियांना आवाहन केले आहे.

  • 29 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    4 ओव्हर, 7 रन आणि 8 विकेट…कोणत्या गोलंदाजाने केला हा पराक्रम! भूतानच्या डावखुऱ्या गोलंदाजाने नावावर केला विश्वविक्रम

    जर एखाद्या गोलंदाजाने टी-२० सामन्यात ४-५ बळी घेतले तर ती मोठी गोष्ट आहे, पण जर आम्ही तुम्हाला सांगितले की एका गोलंदाजाने टी-२० सामन्यात ८ बळी घेतले आहेत, तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवू शकाल का? बरं, क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, इथे काहीही घडू शकते, पण अशा विक्रमांवर विश्वास ठेवणे थोडे कठीण आहे. तथापि, भूतानची फिरकी गोलंदाज सोनम येशेने ही कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत फक्त दोन गोलंदाज होते ज्यांनी टी-२० सामन्यात प्रत्येकी ७ बळी घेतले होते, परंतु आता सोनम येशेने ८ बळी घेत विश्वविक्रम रचला आहे.

  • 29 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    नामांकन तोंडावर, युती अंधातरीच; भाजप-काँग्रेसची ‘मौन रणनीती’ मित्रपक्षांसाठी घातक

    महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात होण्याआधीच महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही आघाड्यांचे वास्तव उघड झाले आहे. नावाला आघाड्‌या अस्तित्वात असल्या, तरी प्रत्यक्षात भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी आपल्या मित्रपक्षांना दुय्यम वागणूक देत स्वतःची स्वतंत्र ताकद तपासण्याची रणनीती स्वीकारल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. हीच रणनीती सध्या पुतीतील अस्वस्थतेचे मूळ ठरत आहे. नामांकनासाठी अवघे दोन दिवस उरले असताना, अजूनही युतीबाबत स्पष्ट चित्र नाही. त्यामुळे आता प्रश्न हा नाही की युती होणार का? हा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहेत. रविवारी (दि. २८) वेळेवर शिवसेना शिंदेगटाने युती फिस्कटली याबाबत बोलावण्यात आलेली पत्रपरिषद रद्द केली.

  • 29 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा

    श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या आदर्श ज्युनिअर कॉलेज, मलकापूर येथे विद्यार्थ्यांमध्ये लेखन, वाचन आणि सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी एकदिवसिय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या साहित्य संमेलनामध्ये नामवंत लेखक, कवी आणि साहित्यिकांनी सहभाग घेत विद्यार्थ्यांना कथा, कादंबरी व काव्यलेखनाचे मौल्यवान धडे दिले. कथा व कादंबरी लेखन व तंत्र या विषयावरील परिसंवादात अभयकुमार देशमुख, दादाराम साळुंखे, अरुण काकडे, संतोष लावंड व गौरी परचुरे यांनी सहभाग घेतला. कथा व कादंबरीची उगमस्थाने, त्यातून उभे राहणारेसामाजिक, राजकीय व ऐतिहासिक संदर्भ, तसेच त्याचा समाजमनावर होणारा परिणाम यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

  • 29 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    पुण्यात महाविकास आघाडीत बिघाडी? मत्वाच्या बैठकीला शरद पवार गटाची दांडी

    पुणे शहरातील राजकारण सध्या प्रचंड अस्थिरतेच्या आणि नाट्यमय घडामोडींच्या टप्प्यावर आहे. महाविकास आघाडीच्या महत्त्वाच्या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाच्या नेत्यांनी अनुपस्थिती दर्शवल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. या घडामोडींमुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेमकी दिशा काय असणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

  • 29 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    २० वर्षांचा संगीत प्रवास, जुनी गाणी नवनवीन अंदाजात; 2025 मध्ये गायक अभिजीत सावंत ‘या’ गोष्टीमुळे राहिला चर्चेत

    सरत्या वर्षाला निरोप देत नव्या वर्षाचं जंगी स्वागत करत असताना हे वर्ष अनेक कलाकारांसाठी लक्षवेधी ठरताना बघायला मिळालं मग ते नवनवीन प्रोजेक्ट्स मध्ये उत्तम काम करणं असू देत किंवा इंडस्ट्री मधल्या अनपेक्षित लोकांसोबत नवीन काम करणं आणि अश्यातच हे संगीत विश्वात एक नाव चर्चेत राहील ते म्हणजे गायक अभिजीत सावंत! सदाबहार गाण्याने प्रेक्षकांना मोहित करणारा लाडका अभिजीत 2025 वर्षात पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मन जिंकून गेला पण खास करून त्याने आताच्या जेन झी जनरेशन ला एका OG गाण्याचं नवं कोर व्हर्जन गिफ्ट दिलं अस म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

  • 29 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    वाढत्या थंडीत रोज अंघोळ करावी का? रिसर्चमध्ये करण्यात आला आश्चर्यकारक खुलासा, कारण वाचून व्हाल आनंदी

    राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे कडाक्याची थंडी पडली आहे. वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे अंघोळ करण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. अजिबात अंघोळ करूशी वाटत नाही. रोज अंघोळ केल्यामुळे शरीरावरील घामाचा वास आणि घाणीचे थर नष्ट होऊन त्वचा स्वच्छ होते. तसेच नियमित अंघोळ करण्याची सवय शरीरासाठी फायदेशीर आहे. पण अनेकांना अंघोळ करण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. या गोष्टीवर घरातील मोठी लोक ओरडासुद्धा देतात. अंघोळ केल्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारते. पण आता तुम्हाला अंघोळीवरून कोणाचाही ओरडा खावा लागणार नाही. कारण काही दिवसांआधी करण्यात आलेल्या रिसर्चनुसार, रोज अंघोळ करणे आवश्यक नाही.

  • 29 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    29 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा वर्षाचा शेवटचा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा संपूर्ण माहिती

    भारतीय महिला संघाची सध्या श्रीलंकेविरुद्ध पाच सामन्यांच्या मालिकेचा काल चौथा सामना खेळवण्यात आला. या मालिकेच्या चौथ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 30 धावांनी विजय मिळवून मालिकेमध्ये 4-0 अशी आघाडी घेतली आहे आणि त्यांचा दबदबा पाहायला मिळाला. मालिकेचा चौथा सामना हा झाल्यानंतर आता मालिकेचा पाचवा आणि शेवटचा सामना शिल्लक आहे. या सामन्यामध्ये भारताचा संघ विजय मिळवून श्रीलंकेला क्लीन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करेल.

  • 29 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    29 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    अवघ्या 45 मिनिटांत दीड किलोमीटर पोहत गेली अन्…. तारा वाघिणीने दिला मगरीला चकवा

    सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलात नुकतीच सोडण्यात आलेली ‘तारा’ ही वाघीण आपल्या अचाट साहसामुळे सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. वाघीण कुणाला घाबरत नसते; तिची डरकाळी आणि जबडा पाहताच अनेकांची घाबरगुंडी उडते. मात्र, यावेळी ताराने केवळ आपल्या ताकदीचेच नव्हे, तर बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि जिवंत राहण्याच्या वृत्तीचेही दर्शन घडवले. तिच्या या साहसाने वनविभागाचे अधिकारी, तज्ज्ञ आणि वन्यजीव अभ्यासक थक्क झाले असून व्याघ्र संवर्धनाच्या इतिहासात तिच्या नावाची ऐतिहासिक नोंद झाली आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात नैसर्गिक अधिवासात मुक्तपणे संचार करण्यासाठी ताराला जंगलात सोडण्यात आले होते.

  • 29 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    29 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    ‘जागावाटपाचा विषय आमच्याकडून संपला..’; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

    “आम्ही कामाला लागलो आहोत. जेव्हा दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पक्ष एकत्र येतात, तेव्हा जागांची देवाणघेवाण होते. काही जागा गेल्यानंतर त्या-त्या पक्षातील इच्छुक कार्यकर्ते नाराज होतातच.”अशी प्रतिक्रीया ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात घडामोडींना वेग आला आहे. आज भाजपने त्यांच्या ६६ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाकडूनही २८ उमेदवारांची अधिकृत यादी समोर आली आहे.

  • 29 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    29 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    2025 मध्ये गायक अभिजीत सावंत ‘या’ गोष्टीमुळे राहिला चर्चेत

    सरत्या वर्षाला निरोप देत नव्या वर्षाचं जंगी स्वागत करत असताना हे वर्ष अनेक कलाकारांसाठी लक्षवेधी ठरताना बघायला मिळालं मग ते नवनवीन प्रोजेक्ट्स मध्ये उत्तम काम करणं असू देत किंवा इंडस्ट्री मधल्या अनपेक्षित लोकांसोबत नवीन काम करणं आणि अश्यातच हे संगीत विश्वात एक नाव चर्चेत राहील ते म्हणजे गायक अभिजीत सावंत! सदाबहार गाण्याने प्रेक्षकांना मोहित करणारा लाडका अभिजीत 2025 वर्षात पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मन जिंकून गेला पण खास करून त्याने आताच्या जेन झी जनरेशन ला एका OG गाण्याचं नवं कोर व्हर्जन गिफ्ट दिलं अस म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

  • 29 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    29 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    आंदेकर कुटुंबीयाना उमेदवारी देऊ नका; आयुषच्या आईची अजित पवारांना विनंती

    बंडू आंदेकर दोरखंडात उमेदवारी भरायला आला खरा पण त्याचा अर्धवट अर्ज असल्याने तो स्विकारला गेला नाही. ही बंडू आंदेकरची चाल असल्याचेही म्हंटले जात असतानाच आता त्याची मुलगी व आयुष कोमकरची आई कल्याणी कोमकर हिने ‘आंदेकर कुटुंबीयांना न्यायालयाने निवडणूक लढविण्यास परवानगी द्यायला नको होती. बंडू आंदेकर आणि त्याच्या टोळीने अनेकांची घरे उद्धवस्त केली आहेत. आंदेकर कुटुंबीयांना अजित पवार यांनी उमेदवारी देऊ नये, अशी विनंती करणार आहे’, असे तिने म्हंटले आहे.

