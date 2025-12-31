Maharashtra Breaking News Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या ब्रेकिंग बातम्या एका क्लिकवर

हरियाणा: हरियाणा राज्यातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. हरियाणा सरकार डगमगले असल्याचे म्हटले जात आहे. हरियाणामधील भाजप सरकार अडचणीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. सरकारमध्ये बंडखोरीचे वारे वाहत असलत्याचे म्हटले जात आहे. सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री अनिल वीज यांनी कामगार विभागात झालेला घोटाला उघडकीस आणून स्वतःच्याच सरकारला अडचणीत आणले असल्याचे सांगितले जात आहे. कॅबिनेट मंत्री वीज यांनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्याकडे स्वतंत्र यंत्रणेकडून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
31 Dec 2025 06:41 PM (IST)
भारतातील आघाडीचा एण्ड-टू-एण्ड होम इंटीरिअर्स सोल्युशन्स प्लॅटफॉर्म असलेल्या होमलेनने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये लाभक्षमतेकडे निर्णायक वाटचाल करत मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये कंपनीचा महसूल २२ टक्क्यांनी वाढून ७५६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, चौथ्या तिमाहीत ईबीआयटीडीएमध्ये सकारात्मक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या कामगिरीच्या बळावर कंपनीने पुढील १२ महिन्यांत प्रमुख मेट्रो शहरांपलीकडे विस्तार करत १०० नवीन फ्रँचायझी-नेतृत्वित स्टोअर्स सुरू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. होमलेनचे फ्रँचायझी नेटवर्क सध्या दोन मॉडेल्सअंतर्गत कार्यरत आहे. यामध्ये फ्रँचायझी-ओन्ड, कंपनी-ऑपरेटेड (एफओसीओ) आणि अलीकडेच सुरू करण्यात आलेले फ्रँचायझी-ओन्ड, फ्रँचायझी-ऑपरेटेड (एफओएफओ) मॉडेलचा समावेश आहे. २०२५ मध्ये कंपनीने देशभरातील ४० हून अधिक शहरांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवत ५५ हजारांहून अधिक घरांची इंटीरिअर कामे पूर्ण केली आहेत. दररोज सरासरी ३० घरांमध्ये इन्स्टॉलेशनचे काम पूर्ण केले जात आहे.
31 Dec 2025 06:29 PM (IST)
मुंबई: सध्या राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू आहे. 15 तारखेला मतदान तर 16 ला निकाल जाहीर होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी ठाकरे बंधु एकत्रित आले आहेत. ठाकरे बंधु यांना एकत्रित आणण्यासाठी संजय राऊत यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. दरम्यान ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या घरी बॉम्ब शोध पथक दाखल झाले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
31 Dec 2025 06:14 PM (IST)
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवर, बसस्थानक (MSRTC) परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ दिवसांनी सर्वंकष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना अधिक स्वच्छ, सुरक्षित व आरोग्यदायी सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.
31 Dec 2025 05:55 PM (IST)
जर तुम्हीही नवीन वर्षात कार खरेदी करण्याच्या विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. याचे कारण म्हणजे नवीन वर्षात अनेक ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या कार्सच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील कार कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे, जी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. ही किंमत वाढ 2025 मध्ये पूर्वी उपलब्ध असलेल्या GST दरांमध्ये कपात केल्यानंतर झाली आहे.
31 Dec 2025 05:40 PM (IST)
थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, “१२० बहादूर” हा चित्रपट आता डिजिटल रिलीजसाठी सज्ज झाला आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला हा ऐतिहासिक युद्ध नाटक आता जानेवारी २०२६ मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल. फ्री प्रेस जर्नलमधील एका वृत्तानुसार, “१२० बहादूर” हा चित्रपट १६ जानेवारी २०२६ पासून अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट केवळ सबस्क्राइबर्ससाठी उपलब्ध असेल. हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर जवळजवळ दोन महिन्यांनी आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या काही दिवस आधी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येतो.
31 Dec 2025 05:30 PM (IST)
नववर्षाच्या स्वागतासाठी नवी मुंबई शहरात पोलिसांकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात एकूण 2,500 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून, फार्म हाऊसवर होणाऱ्या पार्ट्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
सरत्या वर्षाला निरोप देत नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी अख्ख जग सज्ज झालं आहे. अश्यातच नवी मुंबई पोलिसांनी देखील विशेष खरदारी घेतली आहे. शांतताप्रिय असलेल्या या शहरात या नवीन वर्षाचं स्वागत शांततेत तसेच कायद्याच्या चौकटीत व्हावं यासाठी तब्ब्ल अडीच हजार पोलीस अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचा फौज फाटा नवी मुंबई पोलिसांनी उतरवला आहे. यामध्ये ड्रिंक अँड ड्राइव्ह, ओव्हरस्पीडिंग, बेकायदेशीर रेव्ह पार्टी आणि ड्रग्स विक्रीवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. तसेच शहरातील विविध ठिकाणी नाकाबंदी उभारण्यात आली असून, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्लब रात्री 4 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी दिला आहे.
31 Dec 2025 05:11 PM (IST)
अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी १५ सदस्यीय अफगाणिस्तान संघ जाहीर करण्यात आला आहे. लेग-स्पिनर रशीद खान संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. या संघात गुलबदीन नायब आणि उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज नवीन-उल-हक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इब्राहिम झदरानकडे उपकर्णधारपदाची जाबादरी देण्यात आली आहे. हाच संघ युएईमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-२० मालिका देखील खेळणार आहे.
31 Dec 2025 04:55 PM (IST)
राजस्थान राज्यातल्या गुमानपुरा इथ एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही बातमी वाचून तुम्हाला धक्का बसेल. जेव्हा त्याने स्वतःला संपवण्याचे प्रयत्न केला तेव्हा गळफास घेण्यापासून ते मरे पर्यंत त्याचा वीडियो कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. तो वीडियो सध्या व्हायरल होत आहे. हा वीडियो पाहून तुमचाही काळजाचा ठोका चुकेल. बिरडीचंद या तरुणाने आत्महत्या करत असताना वीडियो रेकॉर्ड केला. त्याला कारण ही तसंच होत. त्याला एका तरुणीवर प्रेम जडलं होत. त्याच लग्न झाल असू त्याला चार मुलेही होती. मात्र तो तिच्यात अडकला शेवटी तिने त्याला ब्लैकमेल करायला सुरुवात केली आणि त्याने स्वतः ला संपवल.
31 Dec 2025 04:50 PM (IST)
काश्मीरमध्ये यंदाच्या हिवाळ्यात थंडी अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी गुलमर्ग आणि पहलगाम (Pahalgam) येथे तापमान शून्याखाली नोंदवले गेले आहे. संपूर्ण खोऱ्यातील तापमान या हंगामाच्या सरासरीपेक्षा ३ ते ४ अंशांनी अधिक आहे. हवामान विभागाने (weather forecast) खोऱ्यात पाऊस किंवा हिमवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे. मंगळवारी सकाळी संपूर्ण परिसरात ढगाळ वातावरण होते. सध्या खोऱ्यात ‘चिल्ला-ए-कलां’ हा ४० दिवसांचा तीव्र थंडीचा काळ सुरू आहे. या काळात रात्रीचे तापमान सामान्यतः हिमांक बिंदूपेक्षा ३ ते ८ अंशांनी खाली जाते. दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे किमान तापमान सरासरीपेक्षा ४ अंशांनी जास्त असून ते शून्याखाली १.२ अंश सेल्सियस नोंदवले गेले. खोऱ्याचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या काझीगुंड येथे तापमान १.४ अंश सेल्सियस इतके असून तेही सरासरीपेक्षा ४.१ अंशांनी अधिक आहे. २ जानेवारीपर्यंत लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि मुजफ्फराबाद येथे तुरळक ते व्यापक पावसासह हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे
31 Dec 2025 04:45 PM (IST)
इस्लामाबाद : पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी हाफिज सईदने पुन्हा भारतविरोधी विष ओकले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हाफिज सईद भारताला दमकी देताना दिसत आहे. हाफिज सईद हा भारतावरील पहलगाम हल्ल्याचा (Pahalgam Attack) मास्टमाइंड मानला जातो. त्याने पुन्हा भारतविरोधी भडकाऊ वक्तव्य केले आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
31 Dec 2025 04:40 PM (IST)
केंद्र सरकारने पेनकिलर औषधाबाबती महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून निमेसुलाइड या वेदनाशामक औषधाबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आरोग्य सुरक्षेच्या कारणास्तव, १०० मिलीग्रामपेक्षा जास्त असलेल्या तोंडावाटे घेतलेल्या निमेसुलाइड गोळ्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, १९४० च्या कलम २६अ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने म्हटले आहे की हे औषध आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते. बाजारात अनेक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहेत.
31 Dec 2025 04:35 PM (IST)
हिवाळा सुरू झाला की शरीराला अधिक उष्णता आणि ऊर्जा देणाऱ्या पदार्थांची गरज भासते. थंड हवामानामुळे भूक वाढते आणि गोड खाण्याची इच्छा देखील प्रकर्षाने जाणवते. याच ऋतूत पारंपरिक घरगुती गोड पदार्थांची आठवण होते. गाजराचा हलवा, गोंडाचे लाडू, तीळगूळ, शेवयांची खीर यांसारखे अनेक पदार्थ हिवाळ्यात खास बनवले जातात. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा आणि आरोग्यदायी पदार्थ म्हणजे सुंठाचे लाडू.
31 Dec 2025 04:30 PM (IST)
छत्रपती संभाजीगर शहरातील वाढते गुन्हेगारी घटनांना आळा घालण्यात पोलिसांना अपयश आले असून खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, बलात्कार, विनयभंगाच्या घटनेत झपाट्याने वाढ होत आहे. गेल्या वर्षभरात दलित अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याने वर्षभरात तब्बल १०३ अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत संबंधीत पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून ही बाब चिंताजनक आहे. मात्र, खुनाचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात पोलिसांना यश आल्याने पोलीस आयुक्त प्रविण पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
31 Dec 2025 04:25 PM (IST)
टी-२० विश्वचषक स्पर्धेपूर्वी पाकिस्तान संघाला मोठा झटका बसला आहे. आयसीसीच्या महत्त्वाच्या स्पर्धेपूर्वी पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीला दुखापतग्रस्त झाला आहे. शाहीन शाह आफ्रिदी सध्या ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगमध्ये खेळत असून ब्रिस्बेन हीटकडून खेळणारा पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदी गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
31 Dec 2025 04:15 PM (IST)
आपण म्हणतो की आपला मित्र किवा मैत्रीण आपल्या आयुष्यातील महत्वाचा घटक आहे. आपण त्याशिवाय आपल जीवन सार्थ नाही अस आपण म्हणतो, मात्र जर मैत्रीणच दुश्मन निघाली तर? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल हो ना? मात्र अमेरिकेतल्या मेरीलँड इथ एक भयानक घटना काही वर्षांपूर्वी घडली आहे. तिची चर्चा आज अमेरिकेत होताना पाहायला मिळत आहे. झालं अस की, एका मैत्रिणीने आपल्या मैत्रिणीचा पोट चिरून बाळ पळवून नेण्याचा कट रचला होता. टेका एडमस आणि वेरोनिका डेरामस या दोन मैत्रिणी होत्या. डेरमस हिने आपली ओळख हो एडमेस हिच्याशी केली होती. काही दिवसात या दोघी चांगल्या मैत्रिणी पण बनल्या होत्या. मात्र डेरमसच्या मनात वेगळाच काही तरी सुरू होत आणि तिने आपल्या मैत्रिणीचाच घात केला.
31 Dec 2025 04:10 PM (IST)
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षक पदस्थापनासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील शिक्षक भरती, पदस्थापना, बदली तसेच शिक्षकांच्या गुणवत्ता तपासणी व बौद्धिक चाचण्या यांसारख्या सर्व प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, वेग आणि कार्यक्षमता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
31 Dec 2025 04:05 PM (IST)
बॉलीवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या ‘धुरंधर’च्या प्रचंड यशाचा आनंद घेत असतानाच तो वादातही अडकलेला दिसत आहे. खरंतर, “दृश्यम ३” चे निर्माते कुमार मंगत यांनी चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी अचानक चित्रपट सोडल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी असाही दावा केला आहे की अक्षयने जाण्यापूर्वी अॅडव्हान्स पैसे घेतले होते. त्यांनी स्पष्ट केले की “सेक्शन ३७५” च्या चित्रीकरणादरम्यान जेव्हा कोणीही त्यांना पाठिंबा देण्यास तयार नव्हते तेव्हा त्यांनी अक्षयला पाठिंबा दिला होता. आता, “सेक्शन ३७५” चे लेखक मनीष गुप्ता यांनीही अक्षय खन्नाविरुद्ध आपला राग व्यक्त केला आहे. ते आता काय म्हणाले आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत.
31 Dec 2025 03:59 PM (IST)
India Defence Strength: भारताच्या सामरिक सामर्थ्यात भर पडणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी ४.२५ लाखांहून अधिक क्लोज-क्वार्टर बॅटल कार्बाइन आणि ४८ हेवी टॉपेंडो खरेदी करण्यासाठी ४,६६६ कोटी रुपयांचा करार केला. मंत्रालयाने सांगितले की, भारत फोर्ज लिमिटेड आणि पीएलआर सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत २,७७० कोटी रुपयांचा करार केला. या करारांतर्गत, कार्बाइन आणि आवश्यक उपकरणे खरेदी केली जातील. त्यात म्हटले आहे की, ‘भारतीय सैनिकांना जागतिक दर्जाच्या अग्निशक्तीने सुसज्ज करण्याचा आणि जुन्या प्रणालींना अत्याधुनिक स्वदेशी तंत्रज्ञानाने बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरणाचा वापर हा देशाच्या संरक्षणसाठी महत्वाचे आहे.
31 Dec 2025 03:50 PM (IST)
चिपळूण: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील बहादुरशेखनाका येथे उड्डाणपुलाच्या कामाला आता गती आली असताना हे कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी चिपळूण उड्डाणपूल येथील जुने पिलर तोडण्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. आता नवीन पिलर कैंप उभारण्याच्या कामाला वेग आला आहे. तसेच पुलाच्या एकबाजूने गर्डर चढविण्याचे काम सुरु केले आहे. आतापर्यंत ३२ गर्डर चढविण्यात यश आले आहे. दोन क्रेनच्या सहाय्याने हे काम युद्धपातळीवर केरले जात आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पेढे परशुराम ते खेरशेत या ३४ किलोमीटर दरम्यान चौपदरीकरणातील उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे.
31 Dec 2025 03:30 PM (IST)
हरियाणा: हरियाणा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीवर लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना समोर आलाय आहे. एवढेच नाही तर तिला मारहाण करून रस्त्याच्या कडेला फेकल्याचे समोर आले आहे. त्यावेळी तरुणीच्या चेहऱ्याला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून याचा तपास सुरु केला आहे. ही घटना फरीदाबाद-गुरुग्राम रोडवर चालत्या कारमध्ये घडली.
31 Dec 2025 03:20 PM (IST)
मगर हा पाण्यातील सर्वात धोकादायक प्राणी आहे. त्याची भीती फक्त प्राण्यांपुरतीच मर्यादित नसून माणसांमध्येही त्याने आपली दहशत तितकीच पसरवून ठेवलेली आहे. आपल्या थरारक शिकारीमुळे मगरीला पाण्याचा राक्षस म्हटलं जात. अशात अलीकडेच एक नवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे ज्यात एक व्यक्ती पाण्यात उडी मारताच त्याच्यावर मगर हल्ला करताना दिसतो. ती गुपचूप मागून येऊन व्यक्तीला खायला जाते आणि पुढे काय घडते ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.
31 Dec 2025 03:09 PM (IST)
Chinese billionaire Xu Bo 100 children story : जगातील अब्जाधीशांच्या विचित्र सवयी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात, पण चीनमधील एका टेक टायकूनने (Tech Tycoon) जे काही केलं आहे, ते पाहून जगभरातील लोकांचे डोळे विस्फारले आहेत. चीनमधील प्रसिद्ध मोबाईल गेमिंग कंपनी ‘डुओयी नेटवर्क’चे (Duoyi Network) संस्थापक आणि अध्यक्ष झू बो (Xu Bo) सध्या आपल्या संपत्तीमुळे नाही, तर आपल्या १०० हून अधिक मुलांमुळे चर्चेत आले आहेत. ४८ वर्षांच्या या अब्जाधीशाचा दावा आहे की, जितकी जास्त मुले, तितके साम्राज्य सुरक्षित!
31 Dec 2025 02:55 PM (IST)
गोवा म्हणजेच राज्याबाहेरच कोकण! कोकणासारखीच संस्कृती असणारे क्षेत्र गोवा, तेथील खाद्यसंस्कृती आणि स्वच्छ निळाशार समुर्द्रकिनाऱ्यांसाठी सुप्रसिद्ध आहेत. पण पाहायला गेलं तर कोकणच्या अगदी जवळ असल्याने गोव्यात कोकणासारखे भुताटकीच्या प्रकारही अनेक आहेत. येथे ही कोकणात आढळणारे अनेक भुताटकीच्या प्रकार आढळून येतात. गोवा म्हणजे चमक! येथे रात्र ही दिवसासारखी असते. भरत आणि भावेश अंजुना बीच जवळ असणाऱ्या एका क्लबमध्ये मज्जा करत होते. त्या दोघांचे मित्र सर्वण आणि अजवीर, दोघे आधीच क्लबमधून निघून त्यांच्या फार्म हाऊसवर (अंजुना बीचपासून दहा किमी लांब) निघाले होते.
31 Dec 2025 02:36 PM (IST)
हैदराबाद येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. भाडेकरूनेच आपल्या वृद्ध घर मालकीणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपी भाडेकरू हा कॅब ड्रॉयव्हर होता. त्याने आपल्या ६५ वर्षीय घरमालकिणीची केवळ सोन्याच्या दागिन्यांसाठी निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. त्याने मृतदेहाची व्हिलेवाट लावण्यासाठी मृतदेह चक्क शेजारच्या राज्यातील गोदावरी नदीत फेकून दिला होता. हत्या झालेल्या महिलेचे नाव सुजाता (६५) असे आहे.
31 Dec 2025 02:31 PM (IST)
संपूर्ण उत्तर भारतात दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे हवाई वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती पाहता, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व विमान कंपन्यांना प्रवाशांच्या सुविधांशी संबंधित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, खराब हवामानामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुविधा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. नागरी मंत्रालयाने प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आणि प्रवासासाठी जादा वेळ हाताशी ठेवून निघण्याचे आवाहन केले आहे.
31 Dec 2025 02:26 PM (IST)
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात कोणत्याही अनोळखी कॉलरची ओळख पाठवण्यासाठी थर्ड पार्टी ॲपवर अवलंबून राहावे लागते. स्कॅम अलर्टपासून एखाद्या कॉलरची ओळख पटवण्यापर्यंत अनेक युजर्स टू कॉलर सारख्या ॲप्सवर विश्वास ठेवतात. मात्र आता यासाठी ठीक टेलिकॉम नेटवर्क मधून एक मोठ चॅलेंज समोर आले आहे. भारताचे नवीन कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) फ्रेमवर्क आणि सिम संबंधित जारी करण्यात आलेले नवीन नियम सांगतात की आता कॉलरची ओळख पटवण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलणार आहे. आता तुमची ओळख पटवण्यासाठी कोणत्याही अनोळखी डेटाबेसचा वापर करण्याची गरज नसेल. कारण आता थेट टेलीकॉम कंपन्यांच्या सिस्टीमद्वारे युजर्सची पाठवली जाणार आहे.
31 Dec 2025 02:21 PM (IST)
“कौन बनेगा करोडपती सीझन १७” या क्विझ शोला दुसरा करोडपती मिळाला आहे. झारखंडमधील रांची येथील बिप्लब बिस्वासने १ कोटी रुपयांच्या प्रश्नाचे उत्तर क्षणार्धात दिले, ज्यामुळे अमिताभ बच्चनही आश्चर्यचकित झाले. विजय मिळाल्यावर, होस्टने आनंदाने त्यांना मिठी मारली आणि त्याचे भरभरून अभिनंदन केले. पण कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.
31 Dec 2025 02:16 PM (IST)
सरत्या २०२५ या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि सन २०२६ या नववर्षाचे भव्य स्वागत करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नंदनवन असलेल्या कोकणात, विशेषकरून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये, लाखो पर्यटक दाखल झाले आहेत. जिल्ह्याच्या पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची अभूतपूर्व गदर्दी झाली असून सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, या मोठ्या जल्लोषाच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, या उद्देशाने जिल्हा पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाली आहे.
31 Dec 2025 02:10 PM (IST)
जगातील पहिले प्रमुख शहर जे नवीन वर्षाचे स्वागत करते, ते म्हणजे ऑस्ट्रेलियातील (Australia) सिडनी! आज संपूर्ण जग २०२६ च्या स्वागतासाठी सज्ज झाले असताना सिडनी हार्बरवर एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळत आहे. सिडनी ऑपेरा हाऊस आणि हार्बर ब्रिजवर होणारी जगप्रसिद्ध आतषबाजी पाहण्यासाठी लाखो लोक आधीच जमा झाले आहेत. मात्र, यंदाचा उत्सव केवळ झगमगाटाचा नाही, तर तो ‘एकता आणि शांतते’चा संदेश देणारा आहे. यावर्षीच्या कार्यक्रमात बोंडी बीचवरील (Bondi Beach attack) दुर्दैवी दहशतवादी हल्ल्यातील बळींना विशेष श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे.
31 Dec 2025 02:05 PM (IST)
आरपीआय (आठवले गट) जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे हे गोळीबार प्रकरणात पोलिस कोठडीत आहेत. मात्र, ते नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. त्यांनी प्रभाग क्रमांक ११ मधून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. कारागृहातून ते निवडणूक लढणार आहेत.
31 Dec 2025 02:02 PM (IST)
विपुल अमृतलाल शाह यांच्या "द केरळ स्टोरी" या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाने बरीच खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या शक्तिशाली कथेमुळे, या चित्रपटाने प्रेक्षकांवर खोलवर प्रभाव पाडला आणि सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन आणि सर्वोत्कृष्ट छायांकनासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार देखील जिंकले. तसेच आता चित्रपटाबाबत नवीन बातमी समोर आली आहे. विपुल अमृतलाल शाह यांची निर्मिती असलेला "द केरळ स्टोरी २" हा चित्रपट कडक सुरक्षेत चित्रित करण्यात आला आहे आणि तो येणाऱ्या २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
31 Dec 2025 01:55 PM (IST)
भाजपचे पुण्यातील माजी नगरसेवक किरण बारटक्के यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. त्यावर बारटक्के यांनी माझं काय चुकलं? असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रभागातील व भाजपच्या दुखावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी पत्र पाठवत न्याय मागणार असल्याचे सांगितले. पुणे शहरात घडलेल्या सर्व प्रकाराबाबत प्रभाग क्रमांक ३२ मधील सर्व नागरिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून पुण्यातील नेत्यांच्या तक्रारी करणार आहेत. असे त्यांनी सांगितले.
31 Dec 2025 01:43 PM (IST)
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप प्रचार कार्यालयात सलग दुसऱ्या दिवशी तिकीट नाकरलेल्या इच्छुक उमेदवारांनी आंदोलन केले. उपोषणकर्त्या महिलांनी भाजप शहराध्यक्षांना सुनावले. मंत्री अतुल सावे, भागवत कराड यांच्या गाडीसमोर इच्छुकांनी गोंधळ घातल. त्यांचे फोटो जाळले. एका कार्यकर्त्याकडून आत्मदहनाचा प्रयत्न.
31 Dec 2025 01:42 PM (IST)
नायब तहसीलदारांच्या दालनात अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्याच्या 7/12 वर तलाठ्याने खोटी नोंद केल्या मुळे शेतकरी संताप्त व्यक्त करत आहे. खोच–शिरसोनपाडा इथल्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर खोटी नावे नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करत अर्जदार राजू भाऊ मालक यांनी रात्री नायब तहसीलदारांच्या दालनात अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने मोखाडा तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. वेळेवर हस्तक्षेप झाल्याने मोठा अनर्थ टळला.
31 Dec 2025 01:42 PM (IST)
पुणे महापालिकेसह अन्य ठिकाणी सर्वच पक्षांनी मराठा समाजाच्या उमेदवारांना डावलण्यात आले आहे. जाणूनबुजून मराठाविरूद्ध ओबीसी, असा वाद निर्माण केला जात आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक धनाजी साखळकर यांनी केला आहे.
31 Dec 2025 01:41 PM (IST)
अजित पवार राष्ट्रवादीविरोधात आक्रमक असलेले एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांच्या महापालिका निवडणूक लागताच राग निवळल्याचं पाहायला मिळत आहे. अजित पवार व राष्ट्रवादी पक्षावर माझा राग नाही, पक्षातील काही लोकांवर राग असल्याचं शिवसेना मंत्री भरत गोगावले म्हणाले. तर राज्यात 18 ठिकाणी शिवसेना-भाजप युती फिस्कटली, युती फिस्टकल्या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढणार असल्याची मंत्री भरत गोगावले यांनी माहिती दिली.
31 Dec 2025 01:00 PM (IST)
अभिनेत्री नुशरत भरुचा हिच्या महाकाल मंदिरात जाण्याने बरेलीतील एका मौलाना संतापले आहे. त्यांनी म्हटले की नुशरतने पाप केले आहे आणि तिने पश्चात्ताप करावा आणि कलमाचे पठण करावे असे त्यांनी सांगितले आहे.
31 Dec 2025 12:50 PM (IST)
Chhatarpati Sambhaji nagar Crime शहरातील पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत तब्बल २८ खूनाच्या घटना समोर आल्या आहेत, गतवर्षीच्या तुलनेत ही सख्या १५ ने घटली असून त्यात सर्व २८ गुन्ह्यातील आरोपी उघड झाले आहेत.
31 Dec 2025 12:40 PM (IST)
उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये बर्थडे पार्टीत डीजेवर मुली नाचल्याने वाद पेटला. संतापलेल्या दाजीने हस्तक्षेप करणाऱ्या मेहुण्याच्या छातीवर चाकूने वार केला. उपचारांपूर्वीच मेहुण्याचा मृत्यू; आरोपी अटकेत.
31 Dec 2025 12:35 PM (IST)
वर्ष आणि डिसेंबर महिना संपत आलेला असतानाही काही भागात अजूनही पाऊस सुरु आहे.राज्यात गेल्या महिनाभरापासून थंडीचा कडाका आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या शीत लहरीमुळे गारठा वाढताना दिसतोय.
31 Dec 2025 12:30 PM (IST)
देशसेवेचं स्वप्न उराशी बाळगून आसामला गेलेल्या कानपूरच्या दीपू यादवने प्रेयसीच्या सततच्या लग्नाच्या धमक्या आणि मानसिक छळाला कंटाळून व्हिडिओ कॉलदरम्यान गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
31 Dec 2025 12:25 PM (IST)
निवडणूक ही केवळ उमेदवारांची नसून संपूर्ण संघटनेची असते, हे भाजपने या तयारीतून दाखवून दिले आहे. तरीही अनेक प्रभागात निष्ठावंत भाजपचे इच्छुक उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झाले.
31 Dec 2025 12:20 PM (IST)
नांदेडच्या नायगाव तालुक्यातील बेंद्री गावात विनयभंगाची तक्रार केल्याच्या रागातून सूड उगवत महिलेच्या पतीवर पेट्रोल ओतून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न झाला. पती 50% भाजले; तिघांना अटक, गावात तणाव.
31 Dec 2025 12:15 PM (IST)
राज्यामध्ये पुणे महापालिकेसह 26 पालिकांच्या निवडणूका होणार आहेत. यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली असून पालिका अधिकाऱ्यांनी देखील आढावा बैठक घेतली.
31 Dec 2025 12:10 PM (IST)
यवतमाळच्या भिसनी गावात नवजात बाळाच्या जन्माचा आनंद क्षणातच शोकात बदलला. पत्नी व बाळाला भेटायला दुचाकीने निघालेल्या पित्याचा अंधारात उभ्या ट्रॅक्टरला धडकून अपघाती मृत्यू झाला; मुलगा गंभीर जखमी.
31 Dec 2025 12:05 PM (IST)
मध्य प्रदेशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जाणारे इंदूर हे शहर आजकाल त्याच्या सौंदर्यामुळे किंवा स्वच्छतेमुळे नाही तर दुसऱ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. शहरातील भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्याचा कहर सातत्याने वाढत आहे. आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे, तर अनेक जण आजारी असल्याचे वृत्त आहे. परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. पाण्याचे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
31 Dec 2025 11:55 AM (IST)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि संपूर्ण एनसीआर सध्या दाट धुके, तीव्र थंडी आणि प्रदूषणाच्या धोकादायक पातळीने ग्रासले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) १ जानेवारीपर्यंत दाट धुके आणि थंडीसाठी पिवळा इशारा जारी केला आहे. धुक्यामुळे अनेक भागात दृश्यमानता जवळजवळ शून्य झाली आहे, ज्यामुळे रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. हवामान परिस्थिती लक्षात घेता, आयजीआय विमानतळाने एक सल्लागार जारी केला आहे.
31 Dec 2025 11:45 AM (IST)
नवीन वर्षांची सुरुवात आराध्य देवाच्या दर्शनाने करण्याचा अनेकांचा मानस असतो. यानिमित्ताने वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराबाहेर भाविकांच्या रांगा २ किलोमीटरपर्यंत पसरल्या आहेत. प्रचंड गर्दीमुळे बाबा विश्वनाथांचे दर्शन ३ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शहरातील हॉटेल्स, लॉज आणि गेस्ट हाऊस पूर्णपणे भरले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
31 Dec 2025 11:35 AM (IST)
नवीन वर्षात उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारमध्ये काही बदल होऊ शकतात. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली, ज्यामध्ये अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी देखील उपस्थित होते. बैठकीत संघटनेत आणि सरकारमध्ये काही बदलांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रथम मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल आणि त्यानंतर मोठे संघटनात्मक बदल केले जातील. नवे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी संघटनेत काही बदल करतील आणि एक नवीन टीम तयार करतील.
31 Dec 2025 11:25 AM (IST)
राज्यामध्ये महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अर्ज दाखल करण्याची मुदत आता संपली असून 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच भाजपच्या दोन उमेदवारांचा विजय झाला आहे. कल्याण डोंबिवली नगरपालिकांमधून भाजपने विजयी खाते उघडले आहे. या पालिकेमधून भाजपच्या उमेदवार रेखा चौधरी आणि आसावरी नवरे यांचा बिनविरोध विजय झाला आहे.