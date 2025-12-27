Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Breaking News Today: पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीची युती नाहीच

#Marathi Breaking News Live Blog- #BMCelection #MumbaiPolitics #ShivSena #MNS #GoldPrices #महापालिकानिवडणूक #पुणेमहापालिकानिवडणूक, #महाराष्ट्रपॉलिटिक्स #महाराष्ट्रस्थानिकस्वराज्यसंस्थानिवडणूक

Updated On: Dec 27, 2025 | 07:02 PM
Maharashtra Breaking News, Marathi News Live Updates

 आगामी 2026 मधील कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. उमेदवार निवडीबाबत महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये अद्याप तिढा कायम असताना काँग्रेसने आघाडी घेतली आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली असून या यादीत 48 उमेदवारांच्या नावांचा समावेश आहे. या यादीत राजेश लाटकर यांच्यासह अनेक दिग्गज माजी नगरसेवकांना संधी देण्यात आली आहे. लवकर यादी जाहीर केल्याने संभाव्य बंडखोरी टाळण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

 

 

  • 27 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    27 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    भारताची 2026 मध्ये गरुडझेप! तोडणार FDI चे रेकॉर्ड; मेगा डिल्स अन्…

    लवकरच नवीन वर्ष सुरू होणार आहे. भारतासाठी हे नवीन वर्ष फायदेशीर ठरणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या (Business)भारतासाठी येणारे नवीन वर्ष फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी भारताला या वर्षात अनेक फायदा होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. भारत एफडीआयचे सर्व रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे.

  • 27 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    27 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    गणितात ‘I Love You’ ला काय म्हणतात? 99% लोकांना माहीतच नाही, योग्य उत्तर तुम्ही ओळखत असाल तर ‘खरे प्रेमी’

    तुम्हाला “तीन जादुई शब्दां”बद्दल माहिती आहे का? तुम्ही आयुष्यात एकदा तरी तुमच्या प्रियकराला हे शब्द नक्कीच म्हटले असतील, किंवा तुम्ही ते ऐकण्यासाठी उत्सुक असाल. हो, आम्ही “मी तुझ्यावर प्रेम करतो वा करते” बद्दल बोलत आहोत. हे असे शब्द आहेत जे कोणाचेही हृदय धडकवतात. 

  • 27 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    27 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    Congress First Candidate List : काँग्रेसच्या 20 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर; कोणाला मिळाली संधी?

    मुंबई : नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर आता महानगरपालिका निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्षाकडून जोरदार तयारी सुरु आहेत. इतर पक्षातील अनेक नेते, कार्यकर्ते काँग्रेस पक्षात सामील झाले आहेत. अशातच आता एक मोठी माहिती समोर आली आहे. आज सोलापूर महानगरपालिकेसाठी २० उमेदवारांची पहिली यादी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशाने जाहीर केली आहे.

  • 27 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    27 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    "तुती बीजकोष, टसर रेशीम खरेदीसाठी..."; शेतकऱ्यांना रेशीम संचालनालयाचे प्रोत्साहन

    मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या रेशीम संचालनालयामार्फत २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात हमी भावाने खरेदी करण्यात आलेल्या तुती बीजकोष व रिलिंग कोष (रेशीम धागा निर्मितीकरिता आवश्यक) यासाठी  ९४.०७ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग विभागामार्फत शुक्रवार, २६ डिसेंबर रोजी याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला.

  • 27 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    27 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    ‘तारा’चा अचानक बदलला मूड; 45 मिनिटांत मगरींना चकवा देत तब्बल…, चांदोलीत रंगला थरार

    कोल्हापूर: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलात नुकतीच सोडण्यात आलेली ‘तारा’ ही वाघीण आपल्या अचाट साहसामुळे सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. वाघीण कुणाला घाबरत नसते; तिची डरकाळी आणि जबडा पाहताच अनेकांची घाबरगुंडी उडते. मात्र, यावेळी ताऱ्याने केवळ आपल्या ताकदीचेच नव्हे, तर बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि जिवंत राहण्याच्या वृत्तीचेही दर्शन घडवले. तिच्या या साहसाने वनविभागाचे अधिकारी, तज्ज्ञ आणि वन्यजीव अभ्यासक थक्क झाले असून व्याघ्र संवर्धनाच्या इतिहासात तिच्या नावाची ऐतिहासिक नोंद झाली आहे.

  • 27 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    27 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    Drishyam 3 चे मेकर्स अक्षय खन्नावर घेणार लीगल ॲक्शन

    बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना गेल्या काही काळापासून त्याच्या “धुरंधर” या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात तो दरोडेखोर रेहमानची नकारात्मक भूमिका साकारत आहे, ज्याचे सर्वत्र कौतुक झाले आहे. दरम्यान, अक्षय खन्नाच्या नावावरून वाद निर्माण झाला आहे. अलीकडेच, त्याच्या फीसमुळे त्याने “दृश्यम ३” हा चित्रपट सोडल्याची बातमी समोर आली आहे. आता, एका मुलाखतीदरम्यान, “दृश्यम ३” चे निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी अक्षय खन्नाच्या मागण्यांबद्दल महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे.

     

  • 27 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    27 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    रेल्वेच्या तिकीट प्रणालीत बदल

    भारतीय रेल्वेवर कन्फर्म तिकिटे मिळवणे हे युद्ध जिंकण्यासारखे आहे. तिकिटे महिने आधीच खिडकी उघडताच विकली जाणे सामान्य होते, मुख्यतः सॉफ्टवेअरचा गैरवापर करणाऱ्या दलालांमुळे. पण आता रेल्वेने या ‘डिजिटल हॅकर्स’ना पूर्णपणे ब्लॉक करण्याची योजना विकसित केली आहे.

    सविस्तर बातमीसाठी येथे क्लिक करा

  • 27 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    27 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    कल्याण महोत्सवात एकनाथ शिंदेंची उपस्थिती

    कल्याण डोंबिवली येथील दोन्ही सभा आटोपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माजी नगरसेवक महेश गायकवाड आयोजित कल्याण महोत्सवात उपस्थित राहिले. यावेळी शिंदे यांनी महेश गायकवाड यांच्या कार्यकर्तृत्वाचे भरभरून कौतुक केले. “कार्यकर्ता कसा असावा तर महेश गायकवाडसारखा असावा,” असे सांगत त्यांनी महेश गायकवाड यांच्या शिवसेनेतील निष्ठेची प्रशंसा केली. युतीधर्म पाळल्यामुळे महेश गायकवाड एकटे लढले, मात्र त्यांनी कधीही जनतेचे काम सोडले नाही, असे शिंदे म्हणाले.

  • 27 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    संजय राऊत यांनी पुढाकार घेतल्यास मुंबईतील तिढा सुटेल - शशिकांत शिंदे

    आम्ही नेहमीच महाविकास आघाडी म्हणून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आहे. मनसे आल्याने काँग्रेस थोडी दूर गेली असून संजय राऊत यांनी पुढाकार घेतला तर मुंबईत देखील मार्ग निघू शकेल अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिली आहे.

  • 27 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    अजित पवार गटाचे चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी केली इच्छा व्यक्त

    चिपळूण नगरपालिका निवडणुकीत जर माजी आमदार रमेश कदम महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित लढले असते तर महायुतीला विजयी मिळविणे अशक्य झाले असते अजून पर्यंत पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक स्वबळावर लढणार असे जाहीर केले नाही त्यामुळे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ऐकीव बातमीवर यापुढे महायुतीत राष्ट्रवादीसाठी दारे बंद असे विधान केले त्यावर मी कसे बोलणार मात्र सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता निवडणूक बाबत भूमिका लवकरच जाहीर करणार तसेच आमदारकी कोणाची मक्तेदारी नाही त्यामुळे भाजपचे नेते प्रशांत यादव यांना भावी आमदारकीसाठी शुभेच्छा तसेच अजित पवार व शरद पवार कुटुंबाने एकत्रित यावे काळाची गरज असून तशी आपली इच्छा आहे अशी प्रतिक्रिया अजित पवार गटाचे चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार शेखर निकम यांनी दिली.

  • 27 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    नवी मुंबईत रोजगार कुणासाठी, मराठी माणूस कुठे?

    नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत जमिनीवरचे कोणते मुद्दे आहेत? नेरूळमध्ये वाढत्या लोकसंख्येचा ताण कुणावर पडतोय? नवी मुंबईत रोजगार भरपूर मात्र त्यात मराठी माणूस कुठे कमी पडतोय ? प्रदूषण आणि पार्किंगची समस्या कशी आणि कोण सोडवणार ? .याबाबत नवी मुंबईतील नागरिकांनी आपलं मत मांडलं आहे.

  • 27 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    “जागा वाटपात कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करा” -विजय वडेट्टीवार

    ध्रुवीकरण केल्याशिवाय भाजपला राजकारणात यश मिळत नाही. अशी टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. जागा वाटप करताना कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करावा असे मत व्यक्त करत त्यांनी राज्यातील विविध राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे.

  • 27 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    महानगर गॅसने फोडलेल्या जलवाहिनीतून दररोज 40 दशलक्ष लिटर्सची पाणी गळती

    महानगर गॅसची वाहिनी टाकत असताना ठाण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या जलवाहिनीला भगदाड पाडण्यात आले आहे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे ही जलवाहिनी फुटली होती. ही जलवाहिनी दुरूस्त केल्याचा दावा ठाणे महानगर पालिकेकडून करण्यात आला होता. मात्र, हा दावा करून ठामपाने ठाणेकरांची फसवणूक केली आहे. आताही दररोज 40 दशलक्ष लीटर पाणी गळती होत आहे. या प्रकरणी महानगर गॅसचे कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

  • 27 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    नेरळ माथेरान घाटातील रस्त्यातील खड्डे भरण्याच्या कामामुळे वाहनचालक त्रस्त

    कर्जत तालुक्यातील माथेरान या पर्यटन स्थळी जाणारा एकमेव रस्त्यांचा काही भाग मोठ्या प्रमाणावर नित्कृष्ट बनला आहे.रस्त्यावर पावसाळा संपल्यानंतर खड्डे भरण्यासाठी डांबर टाकले जात आहे.मात्र रात्रीच्या अंधारात केलेल्या कामामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. नित्कृष्ट प्रकारचे डांबर टाकण्यात आल्याने रस्त्यावर खडी पसरली असून अनेक दुचाकी रस्त्यावर स्लिप होऊन पडत आहेत.

  • 27 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    खारपाडा–सावरोली राज्य मार्गालगत बिबट्याचा संशयास्पद मृत्यू; रेल्वे धडकेची शक्यता

    पेण तालुक्यातील दुष्मी खारपाडा ग्रामपंचायत हद्दीतील खारपाडा–सावरोली राज्य मार्गालगत आज सकाळी एक बिबट्या मृत अवस्थेत आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. सदर बिबट्याचा मृत्यू रेल्वेच्या धडकेत झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत असून या घटनेमुळे वन्यजीव प्रेमी व नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.स्थानिक नागरिकांना राज्य मार्गाशेजारी असलेल्या रेल्वे रूळांच्या जवळ बिबट्या पडलेला दिसल्यानंतर त्यांनी तातडीने वन विभाग व पोलीस प्रशासनाला माहिती दिली. माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. मृत बिबट्याच्या शरीरावर गंभीर जखमा आढळून आल्याने रेल्वेच्या धडकेमुळे मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या परिसरातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गालगत वनक्षेत्र असल्याने बिबट्यांचा वावर नेहमीच आढळतो. अन्नाच्या शोधात किंवा नैसर्गिक अधिवासातून मार्गक्रमण करत असताना बिबट्या रेल्वे रुळांवर आला असावा आणि वेगवान रेल्वेच्या धडकेत त्याचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यता वन विभागाकडून वर्तवण्यात येत आहे.

  • 27 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणेनगर पोलिसांचा भव्य रूट मार्च

    ठाणे महानगरपालिका निवडणूक 2025 च्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे. या अनुषंगाने नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी ठाणेनगर पोलीस ठाणे हद्दीत भव्य रूट मार्चचे आयोजन करण्यात आले.ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या आदेशाने रूट मार्चची सुरुवात ठाणेनगर पोलीस ठाण्यापासून झाली. गोल्ड सिनेमा, माटे चौक अशोक टॉकीज, दत्त मंदिर, सिडको बस स्टॉप, ठाणे कॉलेज, दादोजी कोंडदेव स्टेडियम, महागिरी, हवा मंझिल, पोलीस स्कूल, खारकर आळी, महाजनवाडी हॉल, जांभळी नाका, कोपणेश्वर मंदिर, A-1 फर्नीचर असा मार्ग पार करून रूट मार्च पुन्हा ठाणेनगर पोलीस ठाण्यात समाप्त झाला.

  • 27 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    भाजपाला वसईत मोठा धक्का!

    वसईत भारतीय जनता पार्टीला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. भाजपाचे वसई–विरार उपजिल्हाध्यक्ष सचिन राऊत यांनी आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटात जाहीर पक्षप्रवेश केला. हा पक्षप्रवेश शिवसेना संपर्कप्रमुख व माजी आमदार श्री. विलास कोकणीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.

  • 27 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    27 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर मोठी दुर्घटना; पोहायला गेलेले ३ पर्यटक बुडाले, एकाचा मृत्यू

    रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटनासाठी आलेल्या तीन पर्यटकांना आज दुपारी समुद्राच्या लाटांचा अंदाज न आल्याने बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली. स्थानिक नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून तिघांनाही पाण्याबाहेर काढले, मात्र दुर्दैवाने या घटनेत मुंबईतील एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला आहे.
    मिळालेल्या माहितीनुसार, पर्यटनासाठी आलेले हे तीन पर्यटक गुहागरच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी उतरले होते. आनंद लुटत असतानाच समुद्रात मोठ्या लाटा उसळल्या. लाटांचा वेग आणि पाण्याचा ओघ इतका प्रचंड होता की, तीनही पर्यटक किनाऱ्यापासून दूर ओढले गेले आणि बुडू लागले स्थानिकांचे धाडस, पण एकाचा जीव गेला पर्यटक बुडत असल्याचे लक्षात येताच किनाऱ्यावरील स्थानिक नागरिकांनी जीवाची पर्वा न करता मदतीसाठी धाव घेतली. स्थानिकांनी तातडीने बचावकार्य राबवून तिघांना पाण्याबाहेर काढले.

  • 27 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    27 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    रेल्वेचे जाळे विस्तारणार! 400 किमीचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

    मुंबई : मुंबईकरांची लाईफलाईन असणार्‍या लोकलने दररोज लाखो प्रवासी ट्रेनने प्रवास करतात. आता याच प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येते, उपनगरीय रेल्वेचे जाळे विस्तारणाऱ्या १४ रेल्वे प्रकल्पाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पांमध्ये मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली पाचवा-सहावा मार्ग, पनवेल ते कर्जत नविन उपनगरीय रेल्वे मार्ग, कल्याण ते बदलापूरदरम्यान ३-४ था मार्ग, कल्याण ते कसारा दरम्यान पाचवा-सहावा मार्ग, हार्बरचा बोरीवली ते विसरदरम्यान विस्तार, कुर्ला ते सीएसएमटी दरम्यान पाचवा-सहावा मार्ग, ऐरोली ते कळवा एलिव्हेटेड मार्ग अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 27 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    27 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    मुंबईकरांनो, 28 डिसेंबरला रेल्वेच्या ‘या’ मार्गावर मेगाब्लॉक

    Mumbai Local News Marathi: उपनगरीय रेल्वे मार्गाच्या देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवार, २८ डिसेंबर रोजी मध्य रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. माटुंगा ते मुलुंड आणि सीएसएमटी-चुनाभट्टी, बांद्रा स्थानकांदरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

    माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप डाउन जलद मार्गावर सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ब्लॉक दरम्यान जलद मार्गावरील वाहतूक धिम्या मार्गावरुन चालविण्यात येणार आहे. परिणामी लोकल १० ते १५ मिनिटे विलंबाने धावणार आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 27 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    27 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    8th Pay Commission वर सर्वात मोठी अपडेट!

    देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे डोळे लावून आहेत. पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत बऱ्याच काळापासून अटकळ बांधली जात आहे. आता, आयोगाच्या स्थापनेमुळे, येत्या काही वर्षांत सरकारच्या वेतन रचनेत मोठे बदल होऊ शकतात हे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, अंमलबजावणीची तारीख आणि वाढीचे प्रमाण अद्याप निश्चित झालेले नाही.

    वाचा सविस्तर 

  • 27 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    27 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    धुरंधरच्या नशेत पाकिस्तान झालं वेडं,

    धुरंधर चित्रपटाची सध्या देशभर काय तर जगभर चर्चा सुरु आहे. अलीकडेच चित्रपटाने 1000 कोटींची कमाई पूर्ण केली. चित्रपटात पाकिस्तानमधील ल्यारी शहरावर आधारित एका भारतीय गुप्तहेराची कथा दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल असे अनेक मोठे कलाकार सामील आहेत. अशातच चित्रपटातील अक्षय खन्ना याच्या एंट्रीवर वाजणारे “F9LA” गाणं संपूर्ण इंटरनेटवर प्रचंड ट्रेडिंगवर आहे. या गाण्याने अक्षरशः युजर्सना वेड केलं असून अनेकांनी यावर रील तयार करत सोशल मीडियावर त्याला पोस्ट केलं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यात फक्त भारतच नाही तर पाकिस्तानही सामील झाला आहे. अलीकडेच सोशल मीडियावर कराचीची एक महिला पोलीस अधिकारी व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात ती “F9LA” गाण्यावर डान्स करताना दिसून आली. या व्हिडिओने क्षणार्धात अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

    वाचा सविस्तर 

  • 27 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    परदेशी जाऊन करा ‘हे’ कोर्स! नोकरी शोधण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार नाही

    उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका हा भारतीय विद्यार्थ्यांचा कायमच पहिला पसंतीचा देश राहिला आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात आणि २०२६ मध्येही ही संख्या वाढण्याचीच शक्यता आहे. मात्र, अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च मोठा असल्याने केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे नसून, नोकरीच्या संधी देणारा कोर्स निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. सध्या जागतिक जॉब मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढली असून, योग्य कौशल्य असलेल्या उमेदवारांनाच संधी मिळत आहे. त्यामुळे २०२६ मध्ये अमेरिकेत शिकायचे ठरवत असाल, तर खालील कोर्स तुमच्यासाठी करिअर घडवणारे ठरू शकतात.

  • 27 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात स्टीव्ह स्मिथचा मोठा कारनामा! मोडला राहुल द्रविडचा विक्रम

    ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात सुरू असलेल्या ॲशेस कसोटी मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने बाजी मारली. हा सामना बॉक्सिंग डे कसोटी सामना होता. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील चौथ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने ४ विकेट्सने विजय मिळवला आहे. इंग्लंडचा मालिकेतील हा पहिलाच विजय ठरला आहे. बॉक्सिंग डे कसोटीत इंग्लंडचा हा पहिलाच विजय असून २०११ नंतर ऑस्ट्रेलियातील त्यांचा पहिलाच विजय ठरला आहे. मेलबर्नमध्ये खेळली जाणारी बॉक्सिंग डे कसोटी फक्त दोन दिवसांत संपली असून या मालिकेत दुसऱ्यांदा कसोटी सामना इतक्या लवकर संपला आहे.

  • 27 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    लाखो लीटर पाणी वाया! ठेकेदाराचा हलगर्जीपणा आणि पालिकेडून नागरिकांची फसवणूक, ठाण्यात चाललंय तरी काय?

    ठाणे महानगर गॅसची वाहिनी टाकत असताना ठाण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या जलवाहिनीला भगदाड पाडण्यात आले आहे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे ही जलवाहिनी फुटली होती. ही जलवाहिनी दुरूस्त केल्याचा दावा ठाणे महानगर पालिकेकडून करण्यात आला होता. मात्र, हा दावा करून ठाणे महानगर पालिकेने ठाणेकरांची फसवणूक केली आहे. आताही दररोज 40 दशलक्ष लीटर पाणी गळती होत आहे. या प्रकरणी महानगर गॅसचे कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

  • 27 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    ‘मूल होत नाही कमतरता तर स्त्री मध्येच…’, टेस्ट केल्यानंतर सत्य समोर, आजही बाळ होण्यासाठी द्यावी लागते महिलांना परीक्षा

    आजही, समाज असा दृष्टिकोन बाळगतो की जर स्त्रीला गर्भधारणा होत नसेल तर ती चूक स्त्रीचीच आहे. म्हणूनच लोक अनेकदा हे मान्य करण्यास नकार देतात की ही समस्या पुरुषाचीही असू शकते. पुरुषाच्या कमतरतेमुळेही गर्भधारणेत अडचणी येऊ शकतात हे समाजाला अजूनही स्वीकारणे कठीण आहे.

  • 27 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    महाडमध्ये इतिहास घडला! पहिले ‘AI सेंटर’ सुरू, तालुक्याला मिळाली टेक्नॉलॉजीची नवी ओळख

    उच्च शिक्षणासोबतच बदलत्या स्पर्धात्मक युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (ए.आय.) आधारित ज्ञान व कौशल्ये आत्मसात करणे ही काळाची गरज बनली असल्याचे प्रतिपादन प्रिव्ही स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा. लि.चे व्हाइस प्रेसिडेंट रामचंद्र सुर्वे यांनी केले. हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्टतर्फे महाड तालुक्यात सुरू करण्यात आलेल्या ए. आय. अभ्यासक्रम सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी ट्रस्टचे चेअरमन किशोर धारिया यांनी हे सेंटर म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची नांदी असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. महाड तालुक्यात प्रथमच ए.आय. तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण व प्रशिक्षण देणारे सेंटर हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले असून, अशा प्रकारचे प्रशिक्षण सुरू करणारी हिरवळ ही तालुक्यातील एकमेव संस्था ठरली आहे.

  • 27 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    चालिसा योगामुळे वर्षाअखेरीस या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठे यश आणि लाभ

    2025 चे वर्ष संपायला शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. आज शनिवार, 27 डिसेंबर रोजी चालिसा योग तयार होत आहे. हा योग ज्योतिषशास्त्रीयदृष्ट्या खूप शुभ आणि महत्त्वाचा मानला जातो. कारण यावेळी व्यक्तीच्या जीवनात यश, सौभाग्य आणि समृद्धी येते असे म्हटले जाते. पंचांगानुसार, 27 डिसेंबरपासून तयार होणारा हा योग बुध आणि नेपच्यून एकमेकांपासून 40 अंशांच्या कोनीय अंतरावर असताना तयार होईल.

  • 27 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    तिसरी घंटा, नाट्यप्रेमींसाठी पर्वणी ; इचलकरंजीत राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचं आयोजन

    (प्र.) येथील मनोरंजन मंडळ, श्री दगडूलाल मर्दा फाउंडेशन, रोटरी क्लब यांच्यावतीने दरवर्षीप्रमाणे राज्यस्तरीय मराठी एकांकिका स्पर्धा आयोजित केली आहे. स्पर्धेचे हे 27 वे वर्ष असून सोमवार दिं 29 डिसेंबर रोजी दुपारी एक वाजता या स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे. या स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, रत्नागिरी, मुंबई, ठाणे, इत्यादी भागातील 37 संघांना प्रवेश देण्यात आलेला आहे. स्पर्धेचे परीक्षक या नात्याने प्रसिद्ध रंगकर्मी रावबा गजमल मुंबई, रवी इनामदार सातारा आणि गौरी लोंढे, पुणे हे जाणकार रंगकर्मी उपस्थित राहणार आहेत.

  • 27 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    फॉरेन मिनिस्ट्रीमध्ये काम करण्याची सुवर्णसंधी! पॉलिसी स्पेशालिस्ट व कन्सल्टन्ट पदांसाठी भरती

     केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठित भारतीय विदेश मंत्रालयात नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. मंत्रालयाच्या मल्टीलॅटरल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (MER) विभागात विविध पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली असून, ही नियुक्ती भारताच्या आगामी ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षतेदरम्यान मंत्रालयाच्या कामकाजाला सहाय्य करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी १६ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत अर्ज सादर करायचा आहे.

     

  • 27 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    27 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    आधीने कारने चिरडलं, मग चाकूने हल्ला केला अन्…; इस्रायलमध्ये पुन्हा खळबळ

    इस्रायलमध्ये (Israel) जवळपास दोन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. इस्रायलमध्ये भीषण हल्ला झाला असून लोकांमध्ये घबराट उडाली आहे. शुक्रवारी (२६ डिसेंबर)  उत्तर इस्रायलमधील एका कारने अनेकांना चिरडले आहे, तसेच लोकांवर चाकूनेही हल्ला केला आहे. या घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. इस्रायलमध्ये जुम्म्याच्या दिवशी ही घटना घडल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

  • 27 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    माथेरानघाट रस्त्याची चाळण! खड्ड्यांतूनच वाहनचालकांचा जीवघेणा प्रवास

    कर्जत तालुक्यातील माथेरान या पर्यटन स्थळी जाणारा एकमेव रस्त्याचा काही भाग मोठ्या प्रमाणावर नित्कृष्ट बनला आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्यावरचे खड्डे भरण्यासाठी डांबर टाकले जात आहे. मात्र रात्रीच्या अंधारात केलेल्या कामामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. नित्कृष्ट प्रकारचे डांबर टाकण्यात आल्याने रस्त्यावर खडी पसरली असून अनेक दुचाकीस्वार रस्त्यावर स्लिप होऊन पडत आहेत. माथेरान नेरळ घाटरस्ता अवघड घाट समजला जातो. माथेरान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्य होत असल्याने माथेरान घाट रस्ता दरवर्षी खराब होत असतो. त्यामुळे माथेरान घाट रस्त्यात पावसाळा संपला की पावसाळ्यात पडलेले खड्डे भरून घ्यावे लागतात.

  • 27 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    फॉरेन मिनिस्ट्रीमध्ये काम करण्याची सुवर्णसंधी! पॉलिसी स्पेशालिस्ट व कन्सल्टन्ट पदांसाठी भरती

    केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठित भारतीय विदेश मंत्रालयात नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. मंत्रालयाच्या मल्टीलॅटरल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (MER) विभागात विविध पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली असून, ही नियुक्ती भारताच्या आगामी ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षतेदरम्यान मंत्रालयाच्या कामकाजाला सहाय्य करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी १६ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत अर्ज सादर करायचा आहे.

  • 27 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त वरळी सीलिंकवर झळकला भाईजानचा फोटो

    बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खानचा आज 60 वा वाढदिवस आहे. त्याने त्याचा वाढदिवस शहरापासून दूर असलेल्या त्याच्या पनवेल फार्महाऊसवर एका भव्य उत्सवात साजरा केला. अभिनेत्याने त्याच्या वाढदिवसाची सुरुवात त्याच्या कुटुंबीय, जवळचे मित्र आणि चित्रपट उद्योगातील मित्रांच्या उपस्थितीत एका भव्य मध्यरात्रीच्या पार्टीने केली. ऑनलाइन समोर आलेल्या अनेक व्हिडिओंपैकी एका व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना अभिनेता केक कापतानाची झलकही मिळाली.

  • 27 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    नव्या वर्षानिमित्त टेलिकॉम कंपनीची खास ऑफर! या प्लॅन्समध्ये यूजर्सना फ्री मिळणार 100GB डेटा

    भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच BSNL या सरकारी टेलिकॉम कंपनीने नवीन वर्ष आणि ख्रिसमसच्या निमित्ताने एक नवीन ऑफर लाँच केली आहे. कंपनीची ही खास ऑफर प्रीपेड युजर्ससाठी आहे. कंपनी त्यांच्या काही प्रीपेड प्लॅनमध्ये जास्तीचा डेटा ऑफर करत आहे. कंपनी BiTV वाल्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये युजर्सना 100GB फ्री डेटा ऑफर करत आहे. याशिवाय युजर्सना 400 हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनल्स आणि ओटीटी अ‍ॅप्सचे फ्री सब्सक्रिप्शन देखील ऑफर करत आहे. सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ने त्यांच्या या नवीन ऑफरबाबत अधिकृत एक्स अकाऊंटवर देखील पोस्ट करत माहिती शेअर केली आहे.

  • 27 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    ठाकरे बंधूंना शह देण्यासाठी भाजपची नवी खेळी; हिंदुत्ववादी नेत्यांच्या घेणार प्रचारसभा

    मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यात युती झाली आहे. राज ठाकरे यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत एकत्र निवडणूक लढवणार आहेत. गेल्या आठवड्याभरापासून मुंबईत ठाकरे ब्रँडची चर्चा सुरू आहे. मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांना अजेंड्यावर ठेवत ठाकरे बंधूंकडे या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. ठाकरे बंधुंच्या युतीमुळे भाजप आणि शिंदे गटाची धाकधूक वाढल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

  • 27 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    आम आदमी पक्षाला कोल्हापुरात वंचित बहुजन आघाडीची साथ; निवडणुकीचे चित्र बदलणार?

    स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीनंतर राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचं बिगूल वाजले आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष समीकरणं जुळवून युती-आघाडी करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, कोल्हापुरात आम आदमी पार्टीच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून वंचित बहुजन आघाडीसोबत महानगरपालिका निवडणुकीत ‘कार्यकर्ता पॅटर्न’ राबवणार असल्याची घोषणा केली आहे.

  • 27 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    महायुतीचा मुंबईतील जागावाटपाचा तिढा सुटला

    मुंबईतील महायुतीतील जागवाटपाचा तिढा सुटला आहे. सर्व 227 जागांवर शिवसेना आणि भाजपच्या बैठकीत एकमत झाले आहे. उद्यापासून पक्षांकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं जाणार असल्याची माहिती आहे.

  • 27 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    27 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादींची चर्चा फिस्कटली?

    अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची युती पुण्यात फिस्कटली असल्याची माहिती समोर येत आहे. घड्याळ की तुतारी, कोणत्या चिन्हावर लढायचं यावरुन ही युती फिस्कटल्याची समजते.

  • 27 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    आदित्य ठाकरे आज नाशिक दौऱ्यावर

    भाजपने ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दिलेल्या धक्क्यानंतर डॅमेज कंट्रोलसाठी ठाकरे सेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांचा आज नाशिकमध्ये दौरा आहे ते तपोवन परिसरात झाडांची पाहणी करणार करणार आहेत. दुपारी महापालिका प्रचाराचा नारळ फोडणार आहेत.

  • 27 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    महायुतीची आज दुपारी महत्वाची बैठक, युतीची घोषणा होणार

    जालना महापालिका निवडणुकीत महायुतीची आज दुपारी चार वाजता महत्वाची बैठक होणार असून, या बैठकीनंतर युतीची घोषणा होईल, असे माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलं आहे. अंतिम टप्प्यात युती संदर्भात चर्चा सुरू आहे.

  • 27 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    मुंबई-पुणे महामार्गावर सलग आल्या सुट्ट्यांमध्ये वाहतूक कोंडी

    मुंबई-पुणे महामार्गावर नाताळच्या सुट्ट्या आणि नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी आणि सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या लिंकवर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी झालेली आहे. लोणावळा खंडाळा महाबळेश्वर कोल्हापूर इथं सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी आपल्या खासगी वाहनाने मोठ्या प्रमाणात पर्यटक बाहेर पडल्यामुळे वाहनांची गर्दी झालेली आहे. महामार्ग पोलिस ही वाहनांची कोंडी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

  • 27 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयासमोर भीषण आग; कारण अद्याप अस्पष्ट

    शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयासमोर आज अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. आगीमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. दरम्यान, आग नेमकी कशामुळे लागली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून घटनास्थळी पंचनामा करण्यात येत असून पुढील तपास सुरू आहे.

  • 27 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    आगरी–कोळी समाजाचे भोईर यांचा एकनाथ शिंदे शिवसेनेत प्रवेश

    कल्याण–डोंबिवलीत महायुतीमध्ये सक्रिय भूमिका बजावणारे आणि आगरी–कोळी समाजाचे नेते देवानंद भोईर यांनी एकनाथ शिंदे शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश केला. कल्याण पूर्वेतील शिवसेनेच्या ‘निर्धार मेळाव्या’त उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला.

  • 27 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    महापालिका निवडणुकीचा ठाकरे अन् मनसे युतीचा फॉर्म्युला ठरला

    कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्ष आणि मनसे यांच्यातील जागावाटपाचा फॉर्म्युला अखेर ठरला आहे. दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार असून 122 जागांपैकी 54 जागांवर मनसे, तर 68 जागांवर शिवसेना ठाकरे सेना पक्ष आपले उमेदवार उभे करणार आहेच.

  • 27 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    उद्या मध्य, हार्बर रेल्वेवर मेगाब्लॉक

    माटुंगा ते मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप डाउन जलद मार्गावर सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ब्लॉक दरम्यान जलद मार्गावरील वाहतूक धिम्या मार्गावरुन चालविण्यात येणार आहे. परिणामी लोकल १० ते १५ मिनिटे विलंबाने धावणार आहे. हार्बर मार्गावर सीएसएमटी ते चुनाभट्टी-बांद्रा स्थानकांदरम्यान अप-डाउन दोन्ही मार्गावर सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत दुरुस्ती असणार आहे. या दरम्यान सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, बांद्रा-गोरेगाव दरम्यानची लोकल वाहतूक पूर्णपणे बंद राहणार आहे. ब्लॉक कालावधीत हार्बर मार्गावरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी कुर्ला स्थानकातून पनवेल करिता स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे.

  • 27 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    महिलेचा हुंड्यासाठी छळ

    उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील गोला पोलीस स्टेशन परिसरात हुंड्यासाठी छळ आणि फसवणुकीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका विवाहित महिलेने तिच्या पती आणि सासरच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत आणि न्यायासाठी पोलिसांकडे दाद मागितली आहे. महिलेचे म्हणणे आहे की, तिचा नवरा तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे, तरीही त्याचे सासरचे लोक हुंड्यासाठी तिचा छळ करत आहेत.

  • 27 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    27 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    शरद पवारांच्या NDA प्रवेशाच्या चर्चांवर बावनकुळेंचे मोठं विधान; म्हणाले,

    गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. अनेक नेतेमंडळींची विधानं चर्चेचे कारण ठरत आहेत. असे असताना शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी शरद पवारांबाबत एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यावर आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत शरद पवारांना समाविष्ट करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही; हा निर्णय केवळ भाजप हायकमांड घेईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

  • 27 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    27 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    बॉक्सिंग डे कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी कॅचवरुन वाद

    Controversy over Joe Root dropping a catch : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. या मालिकेच्या पहिल्या तीन सामन्यामध्ये इंग्लडच्या खराब कामगिरीनंतर चौथ्या सामन्यामध्ये इंग्लडने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्या दिवसामध्ये 20 विकेट्स गोलंदाजांनी घेतल्यानंतर सोशल मिडियावर या सामन्यांची मोठी चर्चा झाली. दुसऱ्या दिवशी सध्या इंग्लडला 175 धावांची सामना जिंकण्यासाठी गरज आहे. त्याआधी सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

  • 27 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    27 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    टाटा ग्रुप संकटात, TATA Steel वर विदेशात 13,000 कोटी रुपयांचा खटला

    नेदरलँड्समधील एका स्वयंसेवी संस्थेने टाटा स्टीलच्या दोन उपकंपन्यांवर १.६ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹१३,००० कोटी) चा दावा दाखल केला आहे. कंपनीने गुरुवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की एका डच स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या डच युनिटविरुद्ध दावा दाखल केला आहे. या खटल्यात अंदाजे १.६ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ₹१३,००० कोटी) नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. स्टिचिंग फ्रिस विंड (SFW) या संस्थेने नेदरलँड्समधील जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल केला आहे.

