Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • What Is The Nuclear Non Proliferation Treaty Know Why India And Pakistan Gave Each Other A List Of Nuclear Sites

Nuclear Warfare : अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार म्हणजे काय? जाणून घ्या भारत आणि पाकिस्तानने का दिली एकमेकांना Nuclear sitesची यादी

India Pakistan Nuclear Exchange : भारत आणि पाकिस्तानने 1 जानेवारी रोजी राजनैतिक माध्यमांद्वारे त्यांच्या अणु प्रतिष्ठानांच्या आणि सुविधांच्या याद्या सामायिक केल्या. ही देवाणघेवाण 1988 च्या करारांतर्गत झाली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 09:46 AM
What is the Nuclear Non-Proliferation Treaty Know why India and Pakistan gave each other a list of nuclear sites

अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार म्हणजे काय? जाणून घ्या भारत आणि पाकिस्तानने का दिली एकमेकांना Nuclear sitesची यादी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत आणि पाकिस्तानने १ जानेवारी २०२६ रोजी सलग ३५ व्या वर्षी आपल्या अण्वस्त्र प्रतिष्ठानांची (Nuclear Sites) यादी एकमेकांना सोपवून १९८८ च्या कराराचे पालन केले.
  •  या करारामुळे युद्ध किंवा तणावाच्या परिस्थितीत दोन्ही देशांना एकमेकांच्या अणू प्रकल्पांवर हल्ला करण्यास मनाई आहे, ज्यामुळे संभाव्य किरणोत्सर्गी धोक्यापासून दोन्ही देशांचे संरक्षण होते.
  •  अणू प्रकल्पांच्या यादीसोबतच दोन्ही देशांनी आपापल्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैद्यांची आणि मच्छिमारांची यादीही राजनैतिक माध्यमांद्वारे शेअर केली आहे.

India Pakistan nuclear list exchange 2026 : भारत आणि पाकिस्तानमधील (India and Pakistan relations) द्विपक्षीय संबंध कितीही ताणलेले असले, तरी काही ऐतिहासिक करार आजही दोन्ही देशांमधील ‘अण्वस्त्र युद्धाचा’ धोका टाळण्यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत. १ जानेवारी २०२६ रोजी, परंपरेनुसार भारताने पाकिस्तानला आपल्या अण्वस्त्र प्रतिष्ठानांची (Nuclear Installations) सविस्तर यादी दिली, तर पाकिस्ताननेही त्यांच्या अणू प्रकल्पांची माहिती भारताला सोपवली. १९९२ पासून सुरू असलेली ही परंपरा २०२६ मध्येही कायम राहिली असून, ही याद्यांची ३५ वी सलग देवाणघेवाण आहे.

काय आहे १९८८ चा अण्वस्त्र हल्ला प्रतिबंधक करार?

३१ डिसेंबर १९८८ रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक महत्त्वपूर्ण करार झाला होता, ज्याला ‘Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities’ असे म्हटले जाते. २७ जानेवारी १९९१ रोजी हा करार अंमलात आला. या कराराचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे—दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अणू प्रकल्पांवर, संशोधन केंद्रांवर किंवा अणुभट्ट्यांवर कोणत्याही प्रकारचा लष्करी हल्ला करू नये. जर चुकूनही असा हल्ला झाला, तर त्यातून निर्माण होणारा किरणोत्सर्ग (Radiation) केवळ त्या देशासाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी विनाशकारी ठरू शकतो. म्हणूनच, प्रत्येक वर्षाच्या १ जानेवारीला दोन्ही देश आपल्या अणू प्रकल्पांच्या ठिकाणांची माहिती एकमेकांना देतात, जेणेकरून ‘नो-टार्गेट’ झोन निश्चित राहतील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Diplomacy : पाकिस्तानची उलटी गिनती सुरू! ट्रम्प आता भारताच्या प्रेमात; 2026 मध्ये बदलणार जगाचा नकाशा

तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे पाऊल

गेल्या काही वर्षांतील सीमावादाच्या घटना, विशेषतः २०२५ मधील ऑपरेशन सिंदूर आणि मे महिन्यातील चार दिवसांच्या मर्यादित संघर्षानंतर, ही देवाणघेवाण अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. जेव्हा दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांमध्ये संवाद कमी असतो, तेव्हा अशा करारांमुळे ‘मिसकॅल्क्युलेशन’ किंवा चुकीच्या अंदाजामुळे होणारा मोठा विध्वंस टाळण्यास मदत होते. या यादीमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प, युरेनियम समृद्धीकरण सुविधा, पुनर्प्रक्रिया युनिट्स आणि रेडिओअॅक्टिव्ह साहित्याची साठवणूक असलेल्या ठिकाणांचा समावेश असतो.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Travel Ban : जशास तसे उत्तर! अमेरिकेच्या ‘ट्रॅव्हल बॅन’ला भीक न घालता ‘या’ दोन देशांनीही घातली US citizensवर बंदी

कैद्यांची यादी आणि मानवी पैलू

अण्वस्त्र यादीसोबतच, २००८ च्या कन्सुलर ॲक्सेस करारांतर्गत (Consular Access Agreement) कैद्यांची यादीही बदलण्यात आली. भारताने ३९१ पाकिस्तानी नागरी कैदी आणि ३३ मच्छिमारांची यादी पाकिस्तानला दिली. तर पाकिस्तानने ५८ भारतीय नागरी कैदी आणि १९९ मच्छिमारांची यादी भारताच्या हवाली केली. हे पाऊल दोन्ही देशांमधील मानवी संबंध टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्र यादीची पहिली देवाणघेवाण कधी झाली?

    Ans: या करारांतर्गत अण्वस्त्र प्रतिष्ठानांची पहिली अधिकृत देवाणघेवाण १ जानेवारी १९९२ रोजी झाली होती.

  • Que: १९८८ च्या कराराचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अण्वस्त्र प्रतिष्ठानांवर आणि सुविधांवर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला न करणे हे आहे.

  • Que: अण्वस्त्र यादीसोबत कोणत्या इतर माहितीची देवाणघेवाण होते?

    Ans: दरवर्षी १ जानेवारीला यादीसोबतच दोन्ही देश आपल्या ताब्यात असलेल्या नागरी कैदी आणि मच्छिमारांची माहितीही एकमेकांना देतात.

Web Title: What is the nuclear non proliferation treaty know why india and pakistan gave each other a list of nuclear sites

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 09:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश
1

Human Rights: इस्लामचा रक्षक की भक्षक? ‘मशिदींच्या भिंती बोलू लागल्या, कुराणेही जाळली’; बलुच नेत्याने केला पाकिस्तानचा पर्दाफाश

VIRAL VIDEO: ‘हिंदूंची गळे कापूनच काश्मीर मिळेल…’ लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याचा भारताविरुद्ध कट्टरतावादी विषारी प्रचार
2

VIRAL VIDEO: ‘हिंदूंची गळे कापूनच काश्मीर मिळेल…’ लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्याचा भारताविरुद्ध कट्टरतावादी विषारी प्रचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

Jan 21, 2026 | 10:33 AM
नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

Jan 21, 2026 | 10:32 AM
‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

Jan 21, 2026 | 10:24 AM
कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 10:23 AM
Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Jan 21, 2026 | 10:20 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Jan 21, 2026 | 10:13 AM
Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Jan 21, 2026 | 10:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM