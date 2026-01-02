2026 ची पहिली सुपर ओव्हर सुपर किंग्जने तीन चेंडूत जिंकली! डोनोव्हन फरेराने घातला धुमाकूळ

२०२६ मधील पहिला सुपर ओव्हर दक्षिण आफ्रिकन टी२० लीगमध्ये खेळवण्यात आला, जिथे जोबर्ग सुपर किंग्ज आणि डर्बन सुपर जायंट्स यांच्यात उच्च धावसंख्या असलेला सामना बरोबरीत सुटला. प्रथम फलंदाजी करताना, फाफ डू प्लेसिसच्या नेतृत्वाखालील जोबर्ग सुपर किंग्जने निर्धारित २० षटकांत ४ बाद २०५ धावा केल्या. कर्णधार फाफ डू प्लेसिसने ४७ धावा केल्या, तर शुभम रंजनेने नाबाद अर्धशतक झळकावले. तथापि, शेवटी, डोनोव्हन फरेरा यांनी १० चेंडूत नाबाद ३३ धावा करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले, ज्यामध्ये चार षटकारांचा समावेश होता.
त्याचा स्ट्राईक रेट ३३० होता. २०६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, डर्बन सुपर जायंट्सनेही २० षटकांत ८ बाद २०५ धावा केल्या, ज्यामुळे सामना बरोबरीत सुटला. इव्हान जोन्सने सर्वाधिक ४३ धावा केल्या. नियमांनुसार, डर्बन सुपर जायंट्सला सुपर ओव्हरमध्ये प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी देण्यात आली होती. तथापि, संघ या निर्णयाचा फायदा उठवू शकला नाही आणि 6 चेंडूत फक्त 5 धावा काढू शकला.
रिचर्ड ग्लीसनने जोबर्ग सुपर किंग्जकडून सुपर ओव्हरमध्ये शानदार गोलंदाजी केली, एकही चौकार मारला नाही. ६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, जोबर्ग सुपर किंग्जच्या रिली रोसोवने पहिल्याच चेंडूवर नूर अहमदला चौकार मारून आपल्या संघाला सामन्यात आघाडी मिळवून दिली. सामन्यादरम्यान रिली रोसोव एकही धाव न घेता बाद झाला, परंतु संघाला त्याच्या क्षमतेची चांगली जाणीव आहे, म्हणूनच त्यांनी त्याला सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजीसाठी पाठवले.
Donovan Ferreira is a clutch finisher which every team could dream. He is an asset to this Johannesburg Superkings team. He once again took bowlers to the cleaners in the death overs. RR acquired him for 1 cr is a complete steal. I wish he plays more in the IPL this upcoming… pic.twitter.com/T1adxGm526 — Akshat (@Akshatgoel1408) January 1, 2026
दुसऱ्या चेंडूवर रिली रोसोने रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी झाला. तिसऱ्या चेंडूवर त्याने आणखी एक चौकार मारून संघाला विजय मिळवून दिला. नॉन-स्ट्रायकर एंडवर उभ्या असलेल्या फरेरा यांनी लगेच रोसोला मिठी मारली आणि विजय साजरा केला. यासह, जोबर्ग सुपर किंग्जने विजयांची हॅटट्रिक नोंदवली आणि पॉइंट टेबलवर वर्चस्व गाजवले आणि १३ गुणांसह पहिले स्थान मिळवले.