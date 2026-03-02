Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…

जर तुमचा पगार 25 हजार असेल आणि तुम्ही या पगारात इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याच्या स्वप्न पाहत असाल तर मग आम्ही सांगतो तुम्हाला हे स्वप्न सत्यात उतरू शकते.

Updated On: Mar 02, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • MG Comet EV ला मिळतेय चांगली मागणी
  • 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या संपूर्ण हिशोब
भारतात Electric Car च्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. आज प्रत्येक नवीन कार खरेदीदार सर्वात पहिले इलेक्ट्रिक कारला प्राधान्य देताना दिसतो. मात्र, जास्तकरून इलेक्ट्रिक कारच्या किमती महाग असल्याने अनेक जण पेट्रोल कार खरेदी करण्याचा निर्णय घेतात. मात्र, आज आपण असा एक हिशोब जाणून घेऊयात, ज्यामुळे 25 ते 30 हजार पगार असणारी व्यक्ती सुद्धा सहज EV खरेदी करू शकेल.

देशातील सर्वात परवडणारी इलेक्ट्रिक कार, MG Comet EV आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि अधिक फीचर्सनी भरलेली आहे. 7.49 लाख (एक्स-शोरूम) च्या सुरुवातीच्या किमतीसह, ही इलेक्ट्रिक कार कमी बजेटमध्ये ईव्ही खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. जरी तुम्ही दरमहा 25 ते 30 हजार कमवत असाल तरीही, तुम्ही एमजी कॉमेट ईव्ही सहजपणे ईएमआयवर खरेदी करू शकता. या कारची ऑन-रोड किंमत, ईएमआय आणि फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

नवीन एमजी कॉमेट ईव्हीची ऑन-रोड किंमत सुमारे 7.82 लाखांपासून सुरू होते. जर तुम्ही 1 लाखाचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला 6.82 लाखांचे कर्ज घ्यावे लागेल. या कर्जावरील व्याजदर दरवर्षी 9.8% आणि परतफेड कालावधी 5 वर्षांचा असेल तर दरमहा किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

किती असेल EMI?

या गणितानुसार तुम्हाला दर महिन्याला सुमारे 14,425 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. अशा प्रकारे 5 वर्षांच्या कालावधीत एकूण सुमारे 8.65 लाख रुपये भरावे लागतील. या रकमेत मूळ कर्जाची रक्कम आणि व्याज दोन्हींचा समावेश आहे. मात्र, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये MG Comet EV ची ऑन-रोड किंमत थोडीफार बदलू शकते.

MG Comet EV चे फीचर्स

फीचर्स आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीतही MG Comet EV ही कार खूपच आकर्षक आहे. ही एक कॉम्पॅक्ट 4-सीटर इलेक्ट्रिक कार असून ती विशेषतः शहरातील वापर लक्षात घेऊन डिझाइन करण्यात आली आहे.

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

या कारमध्ये 17.3 kWh क्षमतेची लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही कार सुमारे 230 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकते. तसेच या कारमध्ये AC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील उपलब्ध आहे.

सेफ्टी आणि टेक्नॉलॉजी

सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनेही MG Comet EV मध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात ड्युअल एअरबॅग्स, रिअर पार्किंग कॅमेरा, पॉवर-फोल्डिंग ORVMs, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि डिस्क ब्रेक्ससह ABS + EBD सारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ही कार अधिक सुरक्षित ठरते.

Web Title: Mg comet ev can be bought by 25000 salried person know down payment and emi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या
1

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक
2

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद
3

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल
4

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…

Mar 02, 2026 | 06:15 AM
सुखाच्या रंगांनी जीवन रंगीबेरंगी होवो…! होळीनिमित्त कुटुंबाला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, उत्साहाने जीवन जाईल रंगून

सुखाच्या रंगांनी जीवन रंगीबेरंगी होवो…! होळीनिमित्त कुटुंबाला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, उत्साहाने जीवन जाईल रंगून

Mar 02, 2026 | 05:30 AM
एक लाट आणि सर्व नष्ट! सागराच्या मध्यात घडलेला तो थरार, रिग कोसळली दर्यात

एक लाट आणि सर्व नष्ट! सागराच्या मध्यात घडलेला तो थरार, रिग कोसळली दर्यात

Mar 02, 2026 | 04:15 AM
BSNL ची सेवा कमी अन् राजेशाही थाट जास्त; संचालक विवेक बंसल यांचा प्रयागराज दौरा ठरला वादग्रस्त

BSNL ची सेवा कमी अन् राजेशाही थाट जास्त; संचालक विवेक बंसल यांचा प्रयागराज दौरा ठरला वादग्रस्त

Mar 02, 2026 | 01:15 AM
शेअर ट्रेडिंगच्या आमिषाने तिघांची फसवणूक; तब्बल 57 लाखांना घातला गंडा

शेअर ट्रेडिंगच्या आमिषाने तिघांची फसवणूक; तब्बल 57 लाखांना घातला गंडा

Mar 02, 2026 | 12:30 AM
Raigad News: पोशीर नदीवरील धरणाला तीव्र विरोध; बोरगावात शेतकरी आक्रमक

Raigad News: पोशीर नदीवरील धरणाला तीव्र विरोध; बोरगावात शेतकरी आक्रमक

Mar 01, 2026 | 11:18 PM
इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड

इतिहास रचला! भारताने वेस्ट इंडिजचा केला खेळ ‘खल्लास’, संजू सॅमसनने मोडला विराटचा रेकॉर्ड

Mar 01, 2026 | 10:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM