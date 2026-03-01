GAIL ची १७८ मेगावॅट पवन ऊर्जा झेप; महाराष्ट्रात १,७३६ कोटींची केली गुंतवणूक

भारतातील आघाडीची नैसर्गिक वायू कंपनी, गेल (इंडिया) लिमिटेडने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. कंपनीने महाराष्ट्रात एक मोठा पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी १,७३६.२५ कोटींच्या मोठ्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे.
निव्वळ शून्य ध्येयाकडे वाटचाल केली. गेलचे हे पाऊल केवळ व्यवसाय विस्तार नाही तर पर्यावरणाप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा एक भाग आहे. कंपनीने २०३५ पर्यंत निव्वळ शून्य साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गुंतवणूक प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता मिळाली.
प्रकल्प क्षमता आणि कालमर्यादा असेल. महाराष्ट्रातील या नवीन प्रकल्पाची क्षमता १७८.२ मेगावॅट असेल. गेलने सांगितले की हा प्रकल्प करार दिल्यानंतर केवळ २४ महिन्यांत पूर्ण होईल. सध्या, गेलचा पवन ऊर्जा पोर्टफोलिओ ११७.९५ मेगावॅट आहे, जो या नवीन प्रकल्पाच्या पूर्णतेनंतर दुप्पट होईल.
गेलचा वाढता हरित पोर्टफोलिओ आहे. गेल केवळ गॅस पाइपलाइनमध्ये आघाडीवर नाही तर सौर आणि पवन ऊर्जेमध्येही आपली उपस्थिती मजबूत करत आहे. विद्यमान पवन ऊर्जा: गेलकडे सध्या गुजरात (१९.२ मेगावॅट), कर्नाटक (३८.१ मेगावॅट) आणि तामिळनाडू (६०.६५ मेगावॅट) मध्ये पवन ऊर्जा प्रकल्प आहेत. सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात आधीच २७ मेगावॅट सौर प्रकल्प चालवते.
ही भारतातील सर्वात मोठी नैसर्गिक वायू ट्रान्समिशन आणि मार्केटिंग कंपनी आहे. कंपनीकडे देशभरात सुमारे १८,००१ किलोमीटरचे विशाल नैसर्गिक वायू पाइपलाइन नेटवर्क आहे. आता, ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांनुसार, कंपनी स्वतःला ‘ग्रीन एनर्जी’ खेळाडू म्हणून देखील स्थापित करत आहे.