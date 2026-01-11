Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Aditya Thackeray on BJP: शिवाजी पार्कवर आदित्य ठाकरेंची फटकेबाजी; फडणवीसांची नक्कल करत कोस्टल रोडवरून विचारले प्रश्न

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:08 PM
Shivshakti Sabha Shivaji Park: मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानावर आज ‘शिवशक्ती’ सभेच्या निमित्ताने ठाकरे बंधूंची तोफ धडाडली. या सभेत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी आपल्या भाषणाने मैदान गाजवले. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केलीच, पण त्यांच्या खास शैलीत मिमिक्री करत उपस्थित शिवसैनिकांमध्ये हस्यकल्लोळ उडवून दिला.

फडणवीसांची मिमिक्री आणि चॅलेंज

आदित्य ठाकरे यांनी भाषणादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हायरल व्हिडिओचा दाखला दिला. आमची मुंबईत सत्ता येणार… मोदी साहेब भाजपचा जलवा दिसणार… अशा शब्दांत फडणवीसांचा आवाज काढत त्यांनी मिमिक्री केली. तसेच, लाव रे तो फोटो म्हणत त्यांनी राज ठाकरेंची स्टाईल मारली आणि कोस्टल रोडच्या कामाचे श्रेय लाटणाऱ्या भाजपला सवाल केला. राज ठाकरे माझे काका आहेत, त्यांच्याकडून थोडी लिबर्टी घेतो, असे म्हणत त्यांनी कोस्टल रोडच्या भूमिपूजनाचे फोटो दाखवले. फडणवीस साहेब, यात तुम्ही कुठे आहात? ३००० रुपये देतो म्हणताय, पण विकासकामात तुमचे योगदान काय? असे थेट आव्हान आदित्य यांनी दिले.

Mumbai Political News: उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे, कोणाला हाताळणे सोपे? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले

मुंबईचे उद्योग गुजरातला नेले कोणी?

भाजपच्या होर्डिंगवर असलेल्या दोन चेहऱ्यांनी (शिंदे-फडणवीस) मुंबईसाठी काय केले? असा सवाल करत आदित्य यांनी ‘गिफ्ट सिटी’ आणि महत्त्वाचे उद्योगधंदे गुजरातला नेल्याचा आरोप केला. दुसऱ्या बाजूला असलेले पक्ष नाहीत, तर त्या टोळ्या आहेत, अशा शब्दात त्यांनी शिंदे गट आणि अजित पवार गटावर हल्ला चढवला.

जयंत पाटलांकडून कौतुक

आदित्य ठाकरे यांच्या भाषणाने राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील भारावून गेले. त्यांनी आदित्य यांचे भरभरून कौतुक करत म्हटले, उद्धवजी, आता तुम्ही महाराष्ट्र सांभाळायला मोकळे झालात. मुंबईची खडानखडा माहिती असलेलं इतकं अभ्यासू भाषण आदित्यने केलंय की, तो आता मुंबई सांभाळायला पूर्णपणे सक्षम आहे.

Political News: राज ठाकरेंच्या मुंबईतील सभेपूर्वीच मनसेला मोठा धक्का, ‘या’ बड्यानेत्याने हाती घेतला भाजपचा झेंडा

