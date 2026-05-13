Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

सोलापूर महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय
महापौर विनायक कोंड्याल यांचा मोठा निर्णय
दर सोमवार ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणून घोषित
सोलापूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सोलापूर महानगरपालिकेने इंधन बचत व पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दर सोमवार ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.
युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा काटकसरीने वापर, तसेच वाढते वायू प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढ यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत जीवनशैलीचा अवलंब ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी स्पष्ट केले आहे. या दिवशी सर्वांनी खाजगी तसेच शासकीय वाहनांचा वापर टाळून सार्वजनिक वाहतूक, सायकल, ई-वाहन किंवा पायी कार्यालयात येण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिले आहेत.
संबंधित सूचनांचे पालन करणे सर्वांसाठी अनिवार्य राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला आपली जबाबदारी ओळखून या विधायक उपक्रमाला आपण सर्वांचे उत्स्फूर्त सहकार्य मिळेल, असा विश्वास महापौर विनायक कोंडयाल यांनी व्यक्त केला असून “देशहितासाठी छोटेसे योगदान देऊया” असे आवाहनही केले आहे.
