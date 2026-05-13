Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा काटकसरीने वापर, तसेच वाढते वायू प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढ यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 10:11 PM
सोलापूर महानगरपालिका (फोटो- सोशल मिडिया)

सोलापूर महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय
महापौर विनायक कोंड्याल यांचा मोठा निर्णय
दर सोमवार ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणून घोषित

सोलापूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सोलापूर महानगरपालिकेने इंधन बचत व पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दर सोमवार ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.

युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा काटकसरीने वापर, तसेच वाढते वायू प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढ यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत जीवनशैलीचा अवलंब ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी स्पष्ट केले आहे. या दिवशी सर्वांनी खाजगी तसेच शासकीय वाहनांचा वापर टाळून सार्वजनिक वाहतूक, सायकल, ई-वाहन किंवा पायी कार्यालयात येण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिले आहेत.

संबंधित सूचनांचे पालन करणे सर्वांसाठी अनिवार्य राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला आपली जबाबदारी ओळखून या विधायक उपक्रमाला आपण सर्वांचे उत्स्फूर्त सहकार्य मिळेल, असा विश्वास महापौर विनायक कोंडयाल यांनी व्यक्त केला असून “देशहितासाठी छोटेसे योगदान देऊया” असे आवाहनही केले आहे.

महापालिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी याला प्राधान्य द्यावे

सोलापूर महानगरपालिका मधील सर्व पदाधिकारी/अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी दर सोमवार हा दिवस नो व्हेईकल डे म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नो व्हेईकल डे दिवशी सर्व पदाधिकारी / अधिकारी कर्मचारी यांनी आपली खाजगी दुचाकी किंवा चार चाकी वाहने कार्यालयात आणू नयेत. खाजगी तसेच शासकीय वाहनांचा वापर टाळण्यात यावा.पर्यायी प्रवासाचा वापर कार्यालयात येण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, बस, सायकल, इलेक्ट्रीक वाहन किंवा पायी येण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन महापौर विनायक कोंड्याल यांनी केले आहे.

Published On: May 13, 2026 | 10:11 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

