Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘दादां’च्या भुमिकेमुळे मविआला बळ? मनोमिलनाच्या शक्यतेने वाढली रंगत

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीमुळे महाविकास आघाडीला पुण्यात बळ मिळणार आहे. आता आघाडीचे जागा वाटपाचे गणित कधी सुटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:08 PM
'दादां'च्या भुमिकेमुळे मविआला बळ? मनोमिलनाच्या शक्यतेने वाढली रंगत

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘दादां’च्या भुमिकेमुळे मविआला बळ?
  • मनोमिलनाच्या शक्यतेने वाढली रंगत
  • आता जागा वाटपांकडे लक्ष
पुणे : अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीमुळे महाविकास आघाडीला पुण्यात बळ मिळणार आहे. आता आघाडीचे जागा वाटपाचे गणित कधी सुटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या मुद्दयावर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चाही शहरात रंगली होती.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील राजकीय वातावरण थंडीच्या दिवसात तापले आहे. राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्रित यावेत अशी चर्चा गेल्या काही दिवसापासून सुरू होती. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी मात्र त्यास विराेध केला हाेता. तर एकत्र येण्याची भुमिका मांडत ज्येष्ठ नगरसेवक विशाल तांबे यांनी राजकीय सन्यासच घेण्याचा निर्णय जाहीर केला हाेता. एकीकडे पक्षातंर्गत वाद सुरु असतानाच वरीष्ठ नेत्यांनी एकत्र येण्याची संमती दाखविली. तसेच अजित पवार यांच्याकडूनही काॅंग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला गेला हाेता. त्यामुळे पुण्यात आघाडी कसे डाव खेळणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मंगळवारी राजकीय घडामाेडींना वेग आला. शरद पवार यांच्या गटाकडून वंदना चव्हाण, अंकुश काकडे आणि विशाल तांबे, तर अजित पवार गटाकडून आमदार चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, सुभाष जगताप यांनी चर्चा केली. या चर्चेत दाेन्ही गटांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचवेळी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या राजीनाम्याची बातमी शहरात पसरली. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली हाेती. तर मी पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांना भेटण्यासाठी मुंबईला आलाे असल्याचे जगताप यांनी साेशल मिडीयाच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. त्यांनी राजीनामा दिला आहे की नाही, याबाबत अधिकृत माहीती पक्षाकडून दिली गेली नाही.

महाविकास आघाडीला बळ!

पुणे महापालिकेत मागील निवडणुकीत भाजप पाठाेपाठ राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे संख्याबळ हाेते. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या विभाजनानंतर दाेन गट पडले. विधानसभा निवडणुकीत दाेन्ही पक्षाचे प्रत्येकी एक आमदार निवडून आले आहेत. महापालिका निवडणुकीत सर्वच पक्षांप्रमाणे दाेन्ही पक्षांकडे निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्या उमेदवारांची संख्या तुलनेत कमी आहे. या पार्श्वभुमीवर महाविकास आघाडीत अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्ष सहभागी झाला तर त्याचा फायदा निश्चितच आघाडीला हाेऊ शकताे.

आता जागा वाटपांकडे लक्ष

विधानसभा निवडणुकीपासून काॅंग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्ष हे पुण्यात हातात हात घालून काम करीत आहेत. महाविकास आघाडी म्हणून ते निवडणुकीला सामाेरे जाणार हाेते. आता दाेन्ही राष्ट्रवादी काॅंग्रेस एकत्र आले आहेत, तसेच ठाकरे बंधूही एकत्र आले आहेत. यामुळे जागा वाटपाचा मुद्दा हा महत्वाचा ठरणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या दाेन दिवसांत जागा वाटपाचे गणित सुटेल असा दावा आघाडीचे नेते करीत आहेत.

Web Title: Mahavikas aghadi is likely to benefit if both nationalists come together

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 03:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
2

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
3

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM