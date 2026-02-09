Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

कर्जत शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या नेतृत्वाखालील कर्जत परिवर्तन आघाडीला जिल्हा परिषद निवडणुकीत चांगली मतं मिळाली.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:05 PM
कर्जतमध्ये 'परिवर्तन आघाडी'चा मोठा विजय!

कर्जतमध्ये 'परिवर्तन आघाडी'चा मोठा विजय!

  • कर्जतमधील जिल्हा परिषद निवडणुकीत कर्जत परिवर्तन आघाडीला नागरिकांचा पाठिंबा
  • विजयानंतर उपजिल्हा प्रमुख नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी देखील दिली प्रतिक्रिया
कर्जत शहरातील जनतेने दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या नेतृत्वाखालील कर्जत परिवर्तन आघाडीला नगरपरिषदेमध्ये स्पष्ट बहुमत दिले होते. त्यानंतर आता ग्रामीण भागातील सुमारे १ लाख ७० हजार मतदारांनी जिल्हा परिषद गटातील सर्व उमेदवारांना विजयी करून आघाडीवर पुन्हा विश्वास व्यक्त केला आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी दिली.

कर्जत परिवर्तन आघाडीच्या विजयी उमेदवारांच्या रॅलीनंतर कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना घारे म्हणाले, “आगामी काळात ही आघाडी संपूर्ण तालुक्यात आगेकूच करेल. कर्जत तालुक्याला भयमुक्त करून दंडेलशाहीतून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

Sangli ZP Election Result 2026 : सांगली जिल्हा परिषदेत भाकरी फिरली तुतारी वाजली; सत्ता ठरणार राजकीय समीकरणावर

यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपजिल्हा प्रमुख नितीन सावंत यांनीही जनतेचे आभार मानत भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, “शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन कर्जत परिवर्तन आघाडी स्थापन केली आणि जनतेचा विश्वास संपादन केला. आज संपूर्ण तालुक्याने आम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिले आहेत. हा विजय म्हणजे आम्ही एकत्र येऊन दाखवलेल्या ताकदीचे फलित आहे.”

नितीन सावंत पुढे म्हणाले, “राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि इतर मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी दाखवलेली एकजूट आणि प्रामाणिक मेहनत यामुळेच विरोधकांचा ‘व्हाईट वॉश’ करणे शक्य झाले. हातात हात घालून केलेल्या कामामुळे विरोधकांचा संपूर्णपणे सुपडा साफ झाला आहे.”

Patan Election Result: पाटणमध्ये ‘शंभू’राज! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा भाजपला धोबीपछाड; देसाई गटाचा एकतर्फी विजय

आगामी काळात कर्जत आणि खालापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध राहू आणि जनतेला दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण करू, असे आश्वासन विजयी उमेदवारांच्या वतीने देण्यात आले. “आम्ही संपलो, असे म्हणणाऱ्यांना जनतेनेच उत्तर दिले आहे. खरी शिवसेना कोणती आणि जनतेचा कौल कोणाच्या पाठीशी आहे, हे आज स्पष्टपणे दिसून आले आहे,” असे ठाम मत सावंत यांनी व्यक्त केले.

