माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

The Delhi Police has filed an FIR following reports that a pre-print copy of the book Four Stars of Destiny, authored by former Chief of Army Staff MM Naravane, is being circulated on social media without mandatory clearance. According to an official statement, the necessary… pic.twitter.com/p6JkTqZdCG — News9 (@News9Tweets) February 9, 2026
दिल्ली पोलिसांना विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज फोरमद्वारे माहिती मिळाली की जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाची प्री-प्रिंट कॉपी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पुस्तकाला संबंधित लष्करी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अद्याप प्रकाशन मंजुरी मिळालेली नाही.
पोलिसांच्या सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” नावाच्या टाइप-सेट पुस्तकाची पीडीएफ प्रत काही वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. काही ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म पुस्तकाचे अंतिम कव्हर पेज अशा प्रकारे प्रदर्शित करत आहेत जणू ते विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
खरं तर, अलिकडच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील काही अंशांचा उल्लेख केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा करताना, राहुल गांधी यांनी एका मासिकाच्या लेखाचा उल्लेख केला जो जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावर आधारित असल्याचे म्हटले जात होते. राहुल गांधींनी दावा केला की पुस्तकात २०२० च्या लडाख संघर्ष (गलवान आणि डोकलाम) आणि अग्निपथ प्रकल्पाबाबतची विधाने आहेत जी सरकारच्या दाव्यांच्या विरोधात आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की ज्या पुस्तकाला अद्याप संरक्षण मंत्रालयाकडून मान्यता मिळालेली नाही आणि जे अधिकृतपणे प्रकाशित झालेले नाही, ते सभागृहाच्या मजल्यावर उद्धृत केले जाऊ शकत नाही.
