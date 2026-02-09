Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

दिल्ली पोलिसांनी या कथित लीक किंवा संशयास्पद अनधिकृत प्रकाशनाबाबत विशेष कक्षाकडे गुन्हा दाखल केला आहे. पीडीएफ ऑनलाइन कसे आणि कोणी अपलोड केले हे शोधण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 09:59 PM
माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल (Photo Credit- X)

माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल (Photo Credit- X)

  • Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक
  • जनरल नरवणेंच्या पुस्तकाबाबत दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल
  • संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
Former Army Chief Manoj Mukund Naravane Book Controversy: माजी लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे (Former Army Chief Manoj Mukund Naravane) यांचे आगामी पुस्तक “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” प्रकाशित होण्यापूर्वीच एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पुस्तकाची प्री-प्रिंट कॉपी ऑनलाइन लीक झाल्याच्या वृत्तानंतर, दिल्ली पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, दिल्ली पोलिसांनी या कथित लीक किंवा संशयास्पद अनधिकृत प्रकाशनाबाबत विशेष कक्षाकडे गुन्हा दाखल केला आहे. पीडीएफ ऑनलाइन कसे आणि कोणी अपलोड केले हे शोधण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

दिल्ली पोलिसांना विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज फोरमद्वारे माहिती मिळाली की जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाची प्री-प्रिंट कॉपी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पुस्तकाला संबंधित लष्करी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अद्याप प्रकाशन मंजुरी मिळालेली नाही.

“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीचे दावे

पोलिसांच्या सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” नावाच्या टाइप-सेट पुस्तकाची पीडीएफ प्रत काही वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. काही ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म पुस्तकाचे अंतिम कव्हर पेज अशा प्रकारे प्रदर्शित करत आहेत जणू ते विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचा मुद्दा

खरं तर, अलिकडच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील काही अंशांचा उल्लेख केला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा करताना, राहुल गांधी यांनी एका मासिकाच्या लेखाचा उल्लेख केला जो जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावर आधारित असल्याचे म्हटले जात होते. राहुल गांधींनी दावा केला की पुस्तकात २०२० च्या लडाख संघर्ष (गलवान आणि डोकलाम) आणि अग्निपथ प्रकल्पाबाबतची विधाने आहेत जी सरकारच्या दाव्यांच्या विरोधात आहेत. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की ज्या पुस्तकाला अद्याप संरक्षण मंत्रालयाकडून मान्यता मिळालेली नाही आणि जे अधिकृतपणे प्रकाशित झालेले नाही, ते सभागृहाच्या मजल्यावर उद्धृत केले जाऊ शकत नाही.

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा उफाळला हिंसाचार; संतप्त जमावाची जाळपोळ, पोलिसांकडून शांतीचे प्रयत्न सुरु

Published On: Feb 09, 2026 | 09:59 PM

