Top Marathi News Today Live : सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न

18 Jul 2026 11:00 AM (IST)
डोबिंवली येथे मनसेच्या निर्धार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना मनसे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांनी भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यावर पुन्हा टीका केली आहे.
राजू पाटील म्हणाले, “मी बोलण्याच्या ओघात ‘तो रवी कुठे’ असे म्हटले. मात्र, त्याचा वेगळाच अर्थ काढून बाजार मांडण्यात आला. माझा आक्षेप बॅज लावून जाण्याबाबत होता. दीपेश म्हात्रे यांनी तो बॅज लावूनच जावे, म्हणजे ते कोणत्या पक्षात आहेत हे सर्वांना समजेल. दीपेश म्हात्रे बोलतात सूर्यावर थुकू नको. अरे तू थुकून थुकून थोबडा ओला केला आहे.”
18 Jul 2026 10:50 AM (IST)
नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुण मुलीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने प्रचंड खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरात वनसंपदा सोसायटीतील गार्डनजवळ रात्री १०:३० वाजेच्या सुमारास घडली आहे.
18 Jul 2026 10:40 AM (IST)
वयाच्या ७० व्या वर्षी, जेव्हा बहुतेक लोक विश्रांतीचा विचार करतात, तेव्हा अशोक बहरा हे डॉक्टर बनण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. NEET UG २०२६ चे सर्वात ज्येष्ठ उमेदवार ठरलेले बहरा, आता वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षणाची मागणी करत थेट न्यायालयाच्या पायऱ्या चढले आहेत. पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ टक्का जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी १३ जुलै रोजी लखनऊ उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
18 Jul 2026 10:30 AM (IST)
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने नीट युजी (NEET UG) चा निकाल जाहीर केल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशाकडे लागले आहे. तथापि, नीट परीक्षा पात्र होणे आणि सरकारी कॉलेजमध्ये एमबीबीएसची (MBBS) जागा मिळवणे या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. देशभरात एमबीबीएस जागांची संख्या मर्यादित आहे, तर पात्र उमेदवारांची संख्या त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे.
18 Jul 2026 10:20 AM (IST)
दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानात मोठा राडा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कॉकरोच जतना पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांना दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केल्याचे वृत्त आहे. इतकेच नव्हे तर, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी, सोमन वांगचुक यांनादेखील पोलिसी बळाचा वापर करून जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनात घुसखोरी करून पोलिस सोनम वांगचुक यांना घेऊन गेल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी आरोप केला आहे.
18 Jul 2026 10:10 AM (IST)
तुम्ही देखील एअरटेल यूजर आहात का? तुम्ही देखील अनलिमिटेड 5G डेटाचा वापर करताय? तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. अनेक रिपोर्टमध्ये यूजर्सनी असा दावा केला आहे की, एअरटेलचा अनलिमिटेड 5G डेटा मोबाइल हॉटस्पॉटद्वारे शेअर केल्यास योग्य प्रकारे काम करत नाही. याचे कारण म्हणजे एअरटेलच्या अटी आणि नियमांनुसार, अनलिमिटेड 5G डेटा प्लॅन मोबाईल हॉटस्पॉट वापरून दुसऱ्या डिव्हाईससोबत शेअर केला जाऊ शकत नाही.
18 Jul 2026 10:00 AM (IST)
एका तणावग्रस्त शिक्षकाने नांदेड शहराजवळ धावती कार गोदावरी नदीपात्रात कोसळवून दोन चिमुकल्यांसह आत्महत्या केली. या हृदयद्रावक घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. सुनील नारायण मोरे (वय ४२) असे या शिक्षक पित्याचे तर, सारा (वय १३) आणि सुमीत (वय १०) अशी मृत चिमुकल्यांची नावे आहेत.
18 Jul 2026 09:35 AM (IST)
चार वर्षे एकमेकांच्या साथीने भविष्यातील संसाराची स्वप्ने रंगवणाऱ्या प्रेमीयुगुलाच्या आयुष्याला अखेर दुर्दैवी वळण मिळाले. एकत्र जगण्याची इच्छा होती. मात्र, कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे ते स्वप्न अपुरेच राहिले. निराश झालेल्या दोघांनी विष प्राशन करून जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. यात प्रियकर विशाल विलास जवादे (वय २१, रा. वानाडोंगरी) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू तर २० वर्षीय प्रेयसी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे.
18 Jul 2026 09:25 AM (IST)
भारतात 18 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,252 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,064 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,689 रुपये आहे. भारतात 18 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,890 रुपये आहे. भारतात 18 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये आहे.
18 Jul 2026 09:15 AM (IST)
मुंबईतील वृक्षांचे संवर्धन आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, पालिका आता शहरातील सर्व झाडांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे, झाडांचे अत्यंत धोकादायक, धोकादायक आणि निरोगी अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. झाडांचे वय, प्रजाती, आरोग्य, संरचनात्मक स्थिती आणि आयुर्मान यांचा तपशीलवार डेटाबेसदेखील तयार केला जाईल.
अतिरिक्त पालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी वृक्षतज्ञ, पर्यावरणवादी, वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक झाली. मागील वृक्षगणनेनुसार मुंबईतील झाडांची संख्या सुमारे २९ लाख असल्याचा अंदाज होता, तथापि नवीन गणनेनंतर हा आकडा बदलू शकतो
18 Jul 2026 09:05 AM (IST)
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात घडलेल्या एका थरारक हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या या प्रकरणामागे खुनाचा कट असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. पैशाच्या वादातून ट्रक चालकाचा गळा दाबून खून केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने ट्रकसह चालकाला जिवंत जाळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला पंजाबला पळून जाण्याच्या तयारीत असताना जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथून पोलिसांनी अटक केली असून, या निर्घृण हत्येमागील संपूर्ण कटाचा तपास सुरू आहे.
Marathi Breaking News Updates : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘कोकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी ट्विटर ‘एक्स वर पोस्ट करत हा आरोप केला आहे. मात्र, या घटनेबाबत अद्याप दिल्ली पोलिसांकडून अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
अभिजीत दीपके यांनी शुक्रवारी रात्री ‘एक्स’वर पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, जंतर-मंतर येथे काही व्यक्तींनी सोनम वांगचुक यांच्यावर एक वस्तू फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या घटनेत त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या घटनेनंतर सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात नेल्याचे बोलले जात आहे.
सोनम वांगचुक यांना दिल्लीतील सफदरगंड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असू यांची प्रकृती स्थिर आहे. पण दुसरीकडे अभिजीत दिपके यांच्यासह त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनाही ताब्यात घेतले आहे. तसेच, जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या आंदोलक आणि समर्थकांना पोलिसांनी तेथून हटवण्यास सुरुवात केल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात हलवण्याच्या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि डॉक्टरांच्या वैद्यकीय सल्ल्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.