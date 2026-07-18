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मिरज पंचायत समिती सभापती तन्वी कमलेकर यांची निवड रद्द; पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

Updated On: Jul 18, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर २२ सदस्यीय मिरज पंचायत समितीत भाजपचे ११ सदस्य निवडून आले होते. त्यानंतर १० मार्च २०२६ रोजी सभापती व उपसभापतीपदासाठी विशेष सभा घेण्यात आली होती.

मिरज पंचायत समिती सभापती तन्वी कमलेकर यांची निवड रद्द; पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

मिरज पंचायत समिती सभापती तन्वी कमलेकर यांची निवड रद्द; पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

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विस्तार

मिरज : मिरज पंचायत समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीवर अखेर विभागीय प्रशासनाने शिक्कामोर्तब निर्णय देत सभापती तन्वी कमलेकर यांची निवड रद्द केली आहे. पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांनी सभापतीपदाची निवड अवैध ठरवत नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याने काँग्रेससह सत्ताधारी आघाडीला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.

पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर २२ सदस्यीय मिरज पंचायत समितीत भाजपचे ११ सदस्य निवडून आले होते. त्यानंतर १० मार्च २०२६ रोजी सभापती व उपसभापतीपदासाठी विशेष सभा घेण्यात आली होती. मात्र, मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ९ मार्च रोजी शिवसेना (शिंदे गट)चे सदस्य पांडुरंग इंगळे यांचे अपहरण झाल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. याप्रकरणी त्यांचे पुत्र अमर इंगळे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती.

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त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत तन्वी कमलेकर या अवघ्या एका मताच्या फरकाने (११ विरुद्ध १०) सभापतीपदी निवडून आल्या. मात्र, एका सदस्याला मतदानापासून वंचित ठेवल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ही निवडणूक अवैध घोषित करून फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी करत विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीनंतर पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांनी सभापतीपदाची निवड रद्द करत फेरनिवडणुकीचे आदेश दिले.

उपसभापतीपदाबाबत अद्याप स्पष्टता नाही

सभापतीपदासोबतच उपसभापतीपदाचीही निवड त्याच बैठकीत झाली होती. त्यावेळी सभापतीपदी तन्वी कमलेकर, तर उपसभापतीपदी शिवसेना (शिंदे गट)च्या ललिता शेजुळ यांची निवड झाली होती. मात्र, विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशात केवळ सभापतीपदाच्या निवडीबाबतच निर्णय देण्यात आला आहे. उपसभापतीपदाबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने ते पद कायम राहणार की त्यासाठीही फेरनिवडणूक होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Election of miraj panchayat samiti chairperson tanvi kamlekar cancelled

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Published On: Jul 18, 2026 | 09:18 AM

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