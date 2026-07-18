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NEET UG Result: ६३ हजार सरकारी जागांसाठी चुरस! जाणून घ्या कमी रँकवरही मेडिकल प्रवेश मिळवून देणारी ‘ही’ कॉलेजेस

Updated On: Jul 18, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

NEET UG Result 2026: नीट युजी निकालानंतर देशातील १.३६ लाख एमबीबीएस जागांसाठी काउन्सिलिंग सुरू होत आहे. सरकारी कॉलेजसाठी सुरक्षित गुणांचा अंदाज आणि कमी रँक असणाऱ्यांसाठीचे पर्याय सविस्तर वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET UG Result 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने नीट युजी (NEET UG) चा निकाल जाहीर केल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशाकडे  लागले आहे. तथापि, नीट परीक्षा पात्र होणे आणि सरकारी कॉलेजमध्ये एमबीबीएसची (MBBS) जागा मिळवणे या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. देशभरात एमबीबीएस जागांची संख्या मर्यादित आहे, तर पात्र उमेदवारांची संख्या त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे.

जागांच्या उपलब्धतेनुसार, देशात सध्या एकूण १,३६,३३९ एमबीबीएस जागा आहेत. यामध्ये ६३ हजारांहून अधिक सरकारी आणि ७३ हजारांहून अधिक खाजगी मेडिकल कॉलेजच्या जागांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, दर ८ पात्र उमेदवारांपैकी केवळ एकालाच एमबीबीएसची जागा मिळू शकते. सरकारी मेडिकल कॉलेजसाठी ही स्पर्धा आणखीनच तीव्र होते. अशा परिस्थितीत, कमी रँक असताना कुठे एमबीबीएस जागा मिळण्याची शक्यता असते आणि मागील वर्षांमधील काउन्सिलिंगचा कल काय सांगतो, हा मोठा प्रश्न आहे.

कमी रँकवर कुठे मिळू शकते एमबीबीएस जागा?

जर तुमची रँक टॉपच्या सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या कटऑफपर्यंत पोहोचली नसेल, तरीही आशा पूर्णपणे संपलेली नाही. मागील वर्षांच्या काउन्सिलिंगच्या आधारे अशी अनेक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस आहेत, जिथे कमी रँक असूनही एमबीबीएस जागांचे वाटप झाले आहे. या कॉलेजेसमध्ये पंजाबचे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्रातील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, हरियाणातील शहीद हसन खान मेवाती गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगडमधील लेट बलीराम कश्यप मेमोरियल गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि उत्तर प्रदेशातील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद यांचा समावेश आहे. या कॉलेजेसमध्ये कमी रँक असूनही एमबीबीएस जागा मिळाल्याची नोंद आहे.

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सरकारी कॉलेजमध्ये जागा मिळाली नाही तर ‘हे’ आहेत पर्याय

जर सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये जागा मिळाली नाही, तर अनेक खाजगी मेडिकल कॉलेजेस देखील कमी फीमध्ये एमबीबीएस शिक्षणाची सुविधा देतात. यामध्ये शादाना इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, एसआयएमएसआरसी (SIMSRC) बंगलोर आणि बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, नवी दिल्ली यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. मात्र, खाजगी कॉलेजेसची फी वेगवेगळ्या राज्यांनुसार आणि संस्थांनुसार बदलू शकते.

सरकारी एमबीबीएस जागेसाठी किती स्कोर आवश्यक?

नीट युजी २०२६ मध्ये केवळ पात्र होणे म्हणजे मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेशाची हमी नव्हे. यासाठी उमेदवाराची ऑल इंडिया रँक (AIR), कॅटेगरी, काउन्सिलिंगची फेरी, जागांची उपलब्धता आणि राज्याचे आरक्षणाचे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावते. सद्यस्थितीतील काउन्सिलिंग ट्रेन्डनुसार, सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ६१० पेक्षा जास्त गुण सरकारी एमबीबीएस जागेसाठी सुरक्षित मानले जात आहेत. तसेच ओबीसी (OBC) उमेदवारांसाठी ५९०+, ईडब्ल्यूएस (EWS) साठी ६००+, एससी (SC) साठी ५५०+ आणि एसटी (ST) प्रवर्गासाठी ४९०+ गुण असणारे उमेदवार चांगल्या स्थितीत मानले जात आहेत; तरीही अंतिम कटऑफ काउन्सिलिंगनंतरच स्पष्ट होईल.

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AIIMS आणि टॉप मेडिकल कॉलेजेससाठी किती स्कोर आवश्यक?

देशातील टॉप मेडिकल संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी सर्वात जास्त स्पर्धा असते. मागील वर्षांच्या ट्रेन्डच्या आधारे, एम्स (AIIMS) नवी दिल्लीसाठी अंदाजे ६९० ते ७०५ किंवा त्याहून अधिक गुणांची आवश्यकता भासू शकते. तर इतर प्रमुख एम्स संस्था जसे की भोपाळ, जोधपूर, ऋषिकेश आणि भुवनेश्वरसाठी सुमारे ६६० ते ६८० गुण स्पर्धात्मक मानले जातात. जिपमेर (JIPMER) पुडुचेरी आणि मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज यांसारख्या संस्थांमध्येही सामान्यतः ६७० पेक्षा जास्त गुण असणाऱ्या उमेदवारांची स्थिती मजबूत असते.

Web Title: Neet ug result 2026 mbbs seats government private college cutoff marks aiims

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Published On: Jul 18, 2026 | 09:18 AM

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