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Samudrik Shastra: महिलांच्या पायांवरील या खुणा दर्शवतात धन, प्रतिष्ठा आणि यश

Updated On: Jul 18, 2026 | 09:25 AM IST
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सारांश

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, शरीरावरील चिन्हांमध्ये पावलांच्या ठशांना विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की स्त्रियांच्या पायांवरील काही विशिष्ट शुभ चिन्हे सुदैव, संपत्ती आणि सन्मानाशी संबंधित असतात. स्त्रियांच्या पावलांवर कोणती शुभ चिन्हे असतात ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • महिलांच्या पायांवरील या खुणा असतात शुभ
  • महिलांच्या पायांवर कोणती चिन्ह असणे असते शुभ
  • ही चिन्ह धन, प्रतिष्ठा आणि यश दर्शवतात
 

प्राचीन ग्रंथांमध्ये आपल्या शरीरावरील लहान चिन्हांनाही विशेष महत्त्व दिले गेले आहे? सामुद्रिक शास्त्र हे असेच एक शास्त्र आहे, ज्यामध्ये शरीराची रचना आणि काही विशिष्ट चिन्हे ही व्यक्तीचा स्वभाव आणि नशिबाचे निर्देशक मानली जातात. या शास्त्रामध्ये स्त्रियांच्या पायांवरील काही विशिष्ट चिन्हे शुभ आणि सुदैवाचे लक्षण मानली जातात. असे मानले जाते की अशा खुणा असलेल्या स्त्रियांना जीवनात सुख, आदर आणि समृद्धी लाभते. स्त्रियांच्या पावलांवर कोणती शुभ चिन्हे असतात ते जाणून घ्या

कमळ आणि शंख

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, पायाच्या तळव्यावरील कमळ आणि शंखाची चिन्हे अत्यंत शुभ मानली जातात. असे मानले जाते की, अशी चिन्हे असलेल्या स्त्रिया भाग्यवान असतात. त्यांना धन, सुखसोयी आणि सामाजिक सन्मान प्राप्त होतो, असा विश्वास आहे. अशा लोकांच्या जीवनात कधीही पैशाची कमतरता नसते.

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चक्र आणि ध्वज

शास्त्रानुसार, पायाच्या तळव्यावर चक्र किंवा ध्वजासारखे चिन्ह असणे हे नेतृत्व आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. अशा स्त्रिया आत्मविश्वासू असतात आणि स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम असतात.

माशाचे प्रतीक

सामुद्रिक शास्त्रानुसार पायांवरील माशाचे चिन्ह देखील शुभ मानले जाते. हे आर्थिक सामर्थ्य आणि प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. अशा स्त्रिया संयम आणि बुद्धिमत्तेने आव्हानांना सामोरे जातात. यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली राहते.

पद्मरेषा

या धर्मग्रंथात आणि इतर परंपरांमध्ये, पायाच्या अंगठ्यापासून निघणाऱ्या विशिष्ट रेषेला पद्मरेषा म्हटले जाते. ही रेषा सुखी जीवन, चांगले नातेसंबंध आणि उत्तम संधींशी संबंधित मानली जाते.

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बोटांचा आकार

सामुद्रिकशास्त्रानुसार, सुंदर, एकसारखी आणि सुव्यवस्थित बोटे असलेल्या स्त्रियांचा स्वभाव शांत आणि संतुलित मानला जातो. हे सुखी जीवनाचे लक्षण मानले जाते.

स्वस्तिकचे चिन्ह असणे

स्वच्छ, मऊ आणि गोलाकार टाचा शुभ मानल्या जातात. तळव्यावरील स्वस्तिक चिन्ह हे सकारात्मक ऊर्जा आणि सुदैवाचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्या महिलांच्या पायांवर यापैकी कोणतेही चिन्ह असते, त्या अत्यंत शुभ असतात.

पायाच्या बोटांची रचना

जर एखाद्या महिलेचा पायाचा अंगठा रुंद, गोलाकार आणि लालसर रंगाचा असेल, तर ती खूप भाग्यशाली मानली जाते.

ज्या महिलांच्या पायांच्या नसा स्पष्ट दिसत नाहीत, त्या महिलांना अत्यंत शुभ मानले जाते. त्या ज्या घरात जातात तिथे धन, शांती आणि प्रगती होते

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महिलांच्या पायांवर कमळाची खूण असल्यास काय मानले जाते?

    Ans: अशी महिला भाग्यवान, समृद्ध आणि सुखी जीवन जगते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: समुद्रिक शास्त्रातील या मान्यता वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध आहेत का?

    Ans: नाही. या पारंपरिक धार्मिक व समुद्रिक शास्त्रातील श्रद्धा आणि मान्यतांवर आधारित आहेत.

  • Que: या शुभ खुणा धन आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक का मानल्या जातात?

    Ans: धार्मिक परंपरेनुसार अशा चिन्हांचा संबंध लक्ष्मी, समृद्धी, सौभाग्य आणि शुभ फलाशी जोडला जातो.

Web Title: Samudrik shastra it is auspicious to have these marks on women feet

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Published On: Jul 18, 2026 | 09:25 AM

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