Senior Citizen Reservation: वयाच्या ७० व्या वर्षी ‘नीट’ परीक्षा; पेपर लीकचा धक्का पचवून अशोक बहरा का पोहचले हायकोर्टात?

Senior Citizen Reservation in MBBS: वयाच्या ७० व्या वर्षी, जेव्हा बहुतेक लोक विश्रांतीचा विचार करतात, तेव्हा अशोक बहरा हे डॉक्टर बनण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. NEET UG २०२६ चे सर्वात ज्येष्ठ उमेदवार ठरलेले बहरा, आता वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षणाची मागणी करत थेट न्यायालयाच्या पायऱ्या चढले आहेत. पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ टक्का जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी १३ जुलै रोजी लखनऊ उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
अशोक बहरा यांच्या मते, जर सर्वोच्च न्यायालयाने NEET UG परीक्षेतील कमाल वयोमर्यादा हटवून ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा अधिकार दिला आहे, तर त्यांना प्रवेश प्रक्रियेतही योग्य संधी मिळायला हवी. NEET UG मध्ये दिव्यांग, माजी सैनिक आणि इतर विशेष प्रवर्गांना जसा आरक्षणाचा लाभ मिळतो, तसाच कोटा ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही असावा. या मागणीसाठी त्यांनी यापूर्वी ५ मे आणि २६ जून २०२६ रोजी केंद्र सरकारला अर्ज पाठवले होते, मात्र कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने त्यांनी कायदेशीर मार्ग निवडला.
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अशोक बहरा यांना डॉक्टर बनण्याची प्रेरणा त्यांच्या आई सावित्री देवी यांच्याकडून मिळाली. त्यांचे वडील लखनऊमधील नामांकित चिकित्सक होते आणि आईची इच्छा होती की मुलानेही वडिलांचा वारसा पुढे चालवावा. बहरा यांचे संपूर्ण कुटुंब वैद्यकीय क्षेत्राशी जोडलेले असून त्यांच्या पत्नी डॉ. मंजू बहरा या स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहेत आणि कुटुंबात सुमारे २० डॉक्टर्स आहेत.
बहरा यांनी सर्वप्रथम १९७४ मध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (CPMT) दिली होती, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. २०२३ मधील दुसऱ्या प्रयत्नात केंद्र ठरवून दिलेल्या वेळेत न पोहोचल्याने त्यांना परीक्षेला बसू दिले नाही. अखेर २०२६ मध्ये त्यांनी कोणत्याही कोचिंगशिवाय स्वतः अभ्यास करून नीट (NEET) परीक्षा दिली. ३ मे रोजी झालेली परीक्षा पेपर लीकमुळे रद्द झाल्यावर त्यांना मानसिक धक्का बसला, तरीही त्यांनी हिंमत न हारता २१ जून रोजी झालेल्या री-नीट (Re-NEET) परीक्षेत भाग घेतला.
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अशोक बहरा हे उच्चशिक्षित असून त्यांनी लखनऊ विद्यापीठातून बीएससी (B.Sc), तसेच एलएलबी (LLB), एमबीए (MBA) आणि संगणक ॲप्लिकेशनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा केला आहे. त्यांनी एमटीएनएल (MTNL) मध्ये मार्केटिंग हेड म्हणून काम केले असून परराष्ट्र मंत्रालयात सल्लागार म्हणूनही सेवा दिली आहे. एमबीबीएसनंतर त्यांना हिपॅटॉलॉजी (यकृत रोग) मध्ये तज्ज्ञ बनून ‘दिव्य प्रेम आश्रम’ येथे गरजू रुग्णांची मोफत सेवा करायची आहे.