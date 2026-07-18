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Skin Care Tips: दिवसभर मेकअप राहील चमकदार! बर्फाच्या पाण्याचा ‘हा’ उपाय केल्यास चेहऱ्यावरील सूज होईल कमी

Updated On: Jul 18, 2026 | 09:41 AM IST
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सारांश

मेकअप केल्यानंतर चेहरा खूप जास्त तेलकट आणि पॅची दिसत असेल तर मेकअप करण्याच्या १५ मिनिटं आधी चेहऱ्यावर बर्फाचा मसाज करावा. यामुळे त्वचा फ्रेश दिसेल आणि चेहऱ्यावर, डोळ्यांखाली आलेली सूज कमी होईल.

दिवसभर मेकअप राहील चमकदार! बर्फाच्या पाण्याचा 'हा' उपाय केल्यास चेहऱ्यावरील सूज होईल कमी

दिवसभर मेकअप राहील चमकदार! बर्फाच्या पाण्याचा 'हा' उपाय केल्यास चेहऱ्यावरील सूज होईल कमी

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणात दमटपणा आणि उष्णता जाणवू लागते. यामुळे चेहऱ्यावर सतत घाम येऊन चिकटपणा आणि अतिरिक्त तेल वाढू लागते. चेहऱ्यावर वाढलेल्या अतिरिक्त तेलामुळे आणि चिकटपणामुळे त्वचेच्या छिद्रांमध्ये घाण जमा होते, ज्याच्या परिणामामुळे मोठे मोठे पिंपल्स आणि ऍक्ने त्वचेवर येतात. त्वचेचे सौंदर्य खराब झाल्यानंतर ते सुधारण्यासाठी महिला वेगवेगळे उपाय करतात. फेसपॅक, फेसमास्क, तर काहीवेळा महागडे स्किन केअर वापरून त्वचेची काळजी घेतली जाते. याशिवाय पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये मेकअप जास्त वेळ टिकून राहत नाही. मेकअप केल्यानंतर काही तासांमध्ये येणाऱ्या घामामुळे मेकअप पूर्णपणे पॅची दिसू लागतो आणि फ्रेशनेस कमी होऊन त्वचा सुंदर दिसत नाही. फाउंडेशन चेहऱ्यावर पॅची दिसू लागल्यामुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळ लगेच दिसून येतात आणि त्वचा सुजल्यासारखी वाटते.(फोटो सौजन्य – istock)

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चेहऱ्यावरील वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी महिला पार्लरमध्ये जाऊन महागड्या स्किन ट्रीटमेंट आणि महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण याचा फारकाळ फरक दिसून येत नाही. त्वचेच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी केवळ महागड्या ट्रीटमेंटच नाहीतर घरगुती उपाय सुद्धा करावेत. चेहऱ्यावरील मेकअप जास्त वेळ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्वचा थंड ठेवण्यासाठी आइस ट्रिक फॉलो केल्यास त्वचेच्या सर्व समस्या कमी होतील. बर्फाच्या पाण्याच्या वापरामुळे त्वचा आतून रिफ्रेश राहते, त्वचेवरील छिद्र कमी होतात आणि मेकअप त्वचेवर नीट सेट राहतो. कितीही घाम आल्यानंतर सुद्धा मेकअपला काहीच होत नाही.

आइस ट्रिक म्हणजे चेहऱ्याला बर्फाचा शेक देणे. यासाठी कॉटनच्या रुमालात बर्फ ठेवून संपूर्ण चेहऱ्यावर हलक्या हाताने बर्फ फिरवून घ्या. ५ ते १० मिनिटं चेहऱ्यावर बर्फ फिरवल्यास त्वचा फ्रेश दिसेल आणि चेहऱ्यावर वाढलेला थकवा कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय बर्फाच्या पाण्यात ५ ते १० सेकंदांसाठी चेहरा बुडवून ठेवा, अशी प्रक्रिया ३ ते ४ वेळा करावी. यामुळे चेहऱ्यावर केलेल्या मेकअपला अजिबात काही होणार नाही आणि त्वचा खूप फ्रेश, चमकदार, सुंदर दिसेल.

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आइस थेरपी करण्याआधी चेहरा पाण्याने किंवा कोणत्याही सौम्य फेशवॉशने स्वच्छ करून घ्या. मेकअप करण्याच्या १५ मिनिट आधी चेहऱ्यावर बर्फाचा तुकडा घेऊन हलक्या हाताने मसाज करा. याशिवाय बर्फ तयार करताना त्यात तुम्ही कोरफड जेल आणि गुलाब पाणी सुद्धा टाकू शकता. यामुळे चेहऱ्यावर जमा होणारे अतिरिक्त तेल नष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्वचा फ्रेश राहील. आईसने मसाज केल्यास प्राइमर आणि फाउंडेशन त्वचेवर सहज ब्लेंड होईल. मेकअप जास्त पॅची किंवा तेलकट झाल्यासारखा दिसणार नाही. डोळ्यांखाली आलेली सूज किंवा चेहऱ्यावर आलेली सूज कमी करण्यासाठी बर्फाचा शेक घ्यावा. यामुळे सूज कमी होते. बर्फाच्या वापरामुळे चेहऱ्यावरील रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचा नैसर्गिकरित्या फ्रेश दिसते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Keep your makeup looking fresh and radiant all day long using ice water this way will reduce facial puffiness

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Published On: Jul 18, 2026 | 09:41 AM

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