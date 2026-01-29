Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Marathi Breaking News Today Live Updates Maharashtra Dcm Ajit Pawar Funeral Baramati Live

Top Marathi News today Live : महाराष्ट्र हळहळला! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार

Marathi breaking live marathi headlines update 29 january : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले असून बारामतीमध्ये त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी जनसमुदाय लोटला आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 11:52 AM
LIVE
Top Marathi News Today: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार झाले आहे

Top Marathi News Today: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार झाले आहे

Follow Us:
Follow Us:

  • 29 Jan 2026 11:52 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:52 AM (IST)

    Ajit Pawar Funeral : गृहमंत्री अमित शाह यांनी वाहिली अजित पवारांना श्रद्धांजली

    महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंतिम संस्कार केले जात आहे. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. पुष्पचक्र अर्पण करुन अमित शाह यांनी अंतिम दर्शन घेतले.

  • 29 Jan 2026 11:50 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:50 AM (IST)

    जेव्हा 2 इंजिनांची ‘जंबो ट्रेन’ पहिल्यांदा धावली अन् भारताचा नकाशाच बदलला

    भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात २९ जानेवारी हा दिवस मैलाचा दगड मानला जातो. आजच्याच दिवशी, ४७ वर्षांपूर्वी, देशातील पहिल्या “जंबो ट्रेन”ने रुळांवरून धावत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. तामिळनाडू एक्सप्रेस (Tamil Nadu Express) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ट्रेनने उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडण्याची गती कायमस्वरूपी बदलून टाकली.

  • 29 Jan 2026 11:40 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:40 AM (IST)

    सुनेत्रा पवार यांनी घेतले अजित पवारांचे अंतिम दर्शन

    अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांचे अंतिम दर्शन घेतले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हाताला धरुन सुनेत्रा पवार यांना पार्थिवाजवळ आणले. यावेळी सुनेत्रा पवार यांचा अश्रूंचा बांध फुटला

  • 29 Jan 2026 11:40 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:40 AM (IST)

    अजित पवारांची आई TV पाहत होत्या अन् बातमी आली; टीव्हीची तोडली केबल

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे बारामतीमध्ये अपघाती निधन झाले आहे. काल (दि.28) अजित पवारांच्या विमानाचा लँडिंगवेळी भीषण अपघात झाला. काल सकाळी ते जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी बारामतीत येत होते. मात्र बारामती विमानतळावर विमान लँडिंगवेळी त्यांच्या विमानाला अपघात झाला. या अपघातात अजित पवांरासह विमानातील एकूण ५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्याआधी काही वेळापूर्वीपासून अजित पवारांच्या आई आशाताई पवार या फार्म हाऊसवर सकाळच्या सुमारास टीव्ही पाहत बसल्या होत्या.

  • 29 Jan 2026 11:33 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:33 AM (IST)

    अजित पवारांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी बारामतीमध्ये उसळला जनसागर

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अखेरचा निरोप दिला जात आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. या मैदानावर मोठ्या प्रमाणामध्ये जनसमुदाय उसळून आला असून लोकांनी अजित पवारांना भावनिक निरोप दिला जात आहे. यावेळी अजित दादा अमर रहे, एकच वादा अजित दादा अशा घोषणा दिल्या जात आहेत.

  • 29 Jan 2026 11:30 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:30 AM (IST)

    दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक

    २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला आहे. आता निर्माते याच चित्रपटाचा सिक्वेल घेऊन येत आहेत, ज्याचे मोशन पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. चित्रपटाची ही झलक पाहता असे दिसते की आणखी एक थरारक कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विपुल अमृतलाल शाह २०२३ मध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट घेऊन आले होते. आता ते त्याचा सिक्वेल ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ पुन्हा एकदा रिलीज करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर आज बुधवारी प्रदर्शित झाले आहे. सिक्वेलमध्ये प्रेक्षकांना आणखी एक भयानक कथा पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

  • 29 Jan 2026 11:26 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:26 AM (IST)

    अजित पवारांच्या अंतिम दर्शनासाठी अमित शाह बारामतीमध्ये दाखल

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आस्कमित निधनामुळे महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांनी बारामती येथे जाऊन अजित पवारांचे अंत्यदर्शन घेतले. पवार कुटुंबियांची भेट त्यांचे सांत्वन केले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे देखील बारामतीमध्ये दाखल झाले आहे. अमित शाह हे बारामती विमानतळावर दाखल झाले.

  • 29 Jan 2026 11:20 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:20 AM (IST)

    महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण

    मुंबई येथील मालाड स्टेंशनवर क्षुल्लक कारणावरून चार दिवसांपूर्वी प्राध्यापकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपी ओंकार शिंदे याला अटक करण्यात आली. ट्रेनमधून उतरताना ओंकार शिंदे याने धारदार शस्त्राने भोसकून जीव घेतला. यात मृत्यू झालेल्या प्रवाशी प्राध्यापकाचा नाव अलोक सिंग असे आहे. आता या प्रकरणातील आरोपीने हत्येमागचे कारण सांगितले आहे

  • 29 Jan 2026 11:10 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:10 AM (IST)

    इंग्लंडविरुद्धच्या T20 मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी शेवटची संधी

    श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका पार पडली आणि आता या दोन्ही संघामध्ये टी20 विश्वचषकाच्याआधी तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. एकदिवसीय मालिकेमध्ये इंग्लडच्या संघाने बाजी मारली आहे आता सर्वाची नजर टी20 मालिकेवर असणार आहे. ही मालिका 30 जानेवारीपासून खेळवली जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी श्रीलंकेने बुधवारी १६ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. दासुन शनाका संघाचे नेतृत्व करेल.

  • 29 Jan 2026 11:00 AM (IST)

    29 Jan 2026 11:00 AM (IST)

    विमानात बसण्यापूर्वी अजित पवारांचा पत्नी सुनेत्रा पवारांना ‘तो’ फोन ठरला अखेरचा

    राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बुधवारी (दि.28) भीषण अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह इतर पाच जणांचा मृत्यू झाला. बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमानाचा अपघात झाला. अजित पवारांच्या निधनाने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. असे असताना अजितदादांचा पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासोबतचा फोन अखेरचा ठरला आहे.

  • 29 Jan 2026 10:41 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:41 AM (IST)

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेमध्ये दाखल

    संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दाखल झाले आहे. संसदेच्या आवारातमध्ये त्यांनी काही खासदारांची भेट घेतली आहे.

  • 29 Jan 2026 10:32 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:32 AM (IST)

    अजितदादा अमर रहे..! कार्यकर्त्यांनी दिल्या घोषणा

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये विमान अपघातामध्ये निधन झाले. त्यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानामध्ये अंतिम संस्कार केले जाणार आहे. याठिकाणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमा झाले आहेत. अजितदादा अमर रहे... अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या आहेत.

  • 29 Jan 2026 10:25 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:25 AM (IST)

    विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर शरद पवारांची नेत्यांनी घेतली भेट

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार होणार आहे. याठिकाणी सकाळपासून जेष्ठ नेते शरद पवार दाखल झाले आहेत. शरद पवारांनी अनेक राजकीय नेत्यांनी भेट घेतली आहे. तसेच त्यांचे सांत्वन केले.

  • 29 Jan 2026 10:18 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:18 AM (IST)

    बारामतीच्या पालखी चौकापर्यंत पोहचले अजित पवारांचे पार्थिव

    बारामतीमध्ये शोकाकुल परिस्थितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निरोप दिला जातो आहे. अजित पवार यांचे पार्थिव हे बारामतीमधील पालखी चौकामध्ये आले आहे. याठिकाणी सकाळपासून लोक अंतिम दर्शनासाठी थांबले होते. अजित पवारांवर फुलांचा वर्षाव केला जात आहे.

  • 29 Jan 2026 10:16 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:16 AM (IST)

    रश्मी ठाकरे यांनी सुनेत्रा पवार यांचे केले सांत्वन

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांनी बारामतीमध्ये पवार कुटुंबियांना सांत्वनपर भेट घेतली आहे. यावेळी रश्मी ठाकरे यांनी सुनेत्रा पवार यांचे सांत्वन केले.

  • 29 Jan 2026 10:13 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:13 AM (IST)

    अजित पवारांचे सुरक्षारक्षक विदीप जाधव यांच्यावर साताऱ्यामध्ये अंत्यसंस्कार

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदीप दिलीप जाधव यांचे अंत्यसंस्कार काल रात्री त्यांच्या कुटुंबियांनी सातारा येथील त्यांच्या मूळ गावी केले. त्यांच्या लहान मुलाने अंत्यसंस्कार केले. काल बारामती येथे झालेल्या अपघातात झालेल्या चार्टर विमानात जाधव देखील होते, ज्यामध्ये पाचही जणांचा मृत्यू झाला.

  • 29 Jan 2026 10:11 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:11 AM (IST)

    अजित पवारांच्या आठवणींमध्ये महिला भगिनींचा टाहो

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. यामुळे राजकीय क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. अजित पवार यांच्यावर त्यांच्या लाडक्या बहिणींची मोठी माया होती. अजित पवारांच्या निधनामुळे महिला भगिनींनी टाहो फोडला. अनेक महिला या अजित पवारांसाठी अखेरची राखी घेऊन आल्या आहेत.

  • 29 Jan 2026 10:09 AM (IST)

    29 Jan 2026 10:09 AM (IST)

    अजित पवारांच्या अंतिम दर्शनासाठी काटेवाडीमध्ये लोटला जनसमुदाय

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये अपघाती निधन झाले. अजित पवारांच्या अंतिम दर्शनासाठी त्यांचे निवासस्थान असलेल्या काटेवाडीमध्ये मोठा जनसमुदाय लोटला आहे. अजित पवारांचे अंतिम दर्शन व्हावे या हेतून लांबून त्यांचे समर्थक तसेच गावकरी, नाईवाईक, आप्तेष्ट दाखल झाले आहेत.

Marathi Breaking news live updates : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काल (दि.28) बारामतीमध्ये निधन झाले. विमान अपघातामध्ये अजित पवारांचे अपघाती निधन झाले. चार सभांसाठी मुंबईहून बारामतील निघालेल्या या विमानात अजित पवारांसह आणखी 4 जणांचा समावेश होता. विमानाचा अपघात इतका भीषण होता की विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांचे पार्थिवावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. अजित पवार यांच्या निधनामुळे फक्त पवार कुटुंब नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. अजित पवारांवर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानामध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. त्यापूर्वी अजित पवारांचे पार्थिव हे काटेवाडीमध्ये अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आले.

Web Title: Marathi breaking news today live updates maharashtra dcm ajit pawar funeral baramati live

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्राचा विकास करणारा फायरब्रँड नेता गेला; अजित पवार यांच्या आठवणींनी हळहळला सातारा
1

महाराष्ट्राचा विकास करणारा फायरब्रँड नेता गेला; अजित पवार यांच्या आठवणींनी हळहळला सातारा

Ajit Pawar Passes Away : अजित पवारांच्या भाषणामध्ये निर्वाणीचा सूर..! अखेरच्या ‘त्या’ भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल
2

Ajit Pawar Passes Away : अजित पवारांच्या भाषणामध्ये निर्वाणीचा सूर..! अखेरच्या ‘त्या’ भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल

Ajit Pawar funeral live : अजित पवारांना अखेरचा निरोप! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दाखल
3

Ajit Pawar funeral live : अजित पवारांना अखेरचा निरोप! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दाखल

सहकारांशी भावनिक नाते सांभाळणारा नेता; अजित पवार यांच्या निधनाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धक्का
4

सहकारांशी भावनिक नाते सांभाळणारा नेता; अजित पवार यांच्या निधनाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिल्लीच्या दोन क्रिकेटपटूंविरुद्ध मुलीच्या छेडछाडीचे आरोप! डीडीसीएने दिले उत्तर, नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

दिल्लीच्या दोन क्रिकेटपटूंविरुद्ध मुलीच्या छेडछाडीचे आरोप! डीडीसीएने दिले उत्तर, नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

Jan 29, 2026 | 11:53 AM
विटामिन सी युक्त आंबटगोड बोरांचे हिवाळ्यात करा सेवन! जाणून घ्या नियमित किती प्रमाणात बोरं खावी

विटामिन सी युक्त आंबटगोड बोरांचे हिवाळ्यात करा सेवन! जाणून घ्या नियमित किती प्रमाणात बोरं खावी

Jan 29, 2026 | 11:52 AM
गुरु-शिष्य नव्हे, क्रांतीची जोडी; लहुजी वस्तादांची ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत एन्ट्री

गुरु-शिष्य नव्हे, क्रांतीची जोडी; लहुजी वस्तादांची ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत एन्ट्री

Jan 29, 2026 | 11:51 AM
Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

Jan 29, 2026 | 11:30 AM
Mayur Patel : मद्यधुंद अवस्थेत कन्नड अभिनेत्याचा सुटला गाडीवरील ताबा; चार वाहनांना दिली धडक, FIR दाखल

Mayur Patel : मद्यधुंद अवस्थेत कन्नड अभिनेत्याचा सुटला गाडीवरील ताबा; चार वाहनांना दिली धडक, FIR दाखल

Jan 29, 2026 | 11:29 AM
आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो

आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो

Jan 29, 2026 | 11:24 AM
Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

Jan 29, 2026 | 11:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM