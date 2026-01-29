Top Marathi News today Live : महाराष्ट्र हळहळला! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार

29 Jan 2026 11:52 AM (IST)
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंतिम संस्कार केले जात आहे. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. पुष्पचक्र अर्पण करुन अमित शाह यांनी अंतिम दर्शन घेतले.
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah pays last respects to Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, in Baramati pic.twitter.com/d5sKGuIUbt
29 Jan 2026 11:50 AM (IST)
भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात २९ जानेवारी हा दिवस मैलाचा दगड मानला जातो. आजच्याच दिवशी, ४७ वर्षांपूर्वी, देशातील पहिल्या “जंबो ट्रेन”ने रुळांवरून धावत एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. तामिळनाडू एक्सप्रेस (Tamil Nadu Express) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ट्रेनने उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडण्याची गती कायमस्वरूपी बदलून टाकली.
29 Jan 2026 11:40 AM (IST)
अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवारांचे अंतिम दर्शन घेतले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हाताला धरुन सुनेत्रा पवार यांना पार्थिवाजवळ आणले. यावेळी सुनेत्रा पवार यांचा अश्रूंचा बांध फुटला
29 Jan 2026 11:40 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे बारामतीमध्ये अपघाती निधन झाले आहे. काल (दि.28) अजित पवारांच्या विमानाचा लँडिंगवेळी भीषण अपघात झाला. काल सकाळी ते जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेसाठी बारामतीत येत होते. मात्र बारामती विमानतळावर विमान लँडिंगवेळी त्यांच्या विमानाला अपघात झाला. या अपघातात अजित पवांरासह विमानातील एकूण ५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. त्याआधी काही वेळापूर्वीपासून अजित पवारांच्या आई आशाताई पवार या फार्म हाऊसवर सकाळच्या सुमारास टीव्ही पाहत बसल्या होत्या.
29 Jan 2026 11:33 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अखेरचा निरोप दिला जात आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. या मैदानावर मोठ्या प्रमाणामध्ये जनसमुदाय उसळून आला असून लोकांनी अजित पवारांना भावनिक निरोप दिला जात आहे. यावेळी अजित दादा अमर रहे, एकच वादा अजित दादा अशा घोषणा दिल्या जात आहेत.
#WATCH | Baramati | Drone visuals from Vidya Pratishthan ground where the last rites of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar are being performed. pic.twitter.com/2icmo7OPpV
29 Jan 2026 11:30 AM (IST)
२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला आहे. आता निर्माते याच चित्रपटाचा सिक्वेल घेऊन येत आहेत, ज्याचे मोशन पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे. चित्रपटाची ही झलक पाहता असे दिसते की आणखी एक थरारक कथा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. विपुल अमृतलाल शाह २०२३ मध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट घेऊन आले होते. आता ते त्याचा सिक्वेल ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ पुन्हा एकदा रिलीज करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर आज बुधवारी प्रदर्शित झाले आहे. सिक्वेलमध्ये प्रेक्षकांना आणखी एक भयानक कथा पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
29 Jan 2026 11:26 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आस्कमित निधनामुळे महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांनी बारामती येथे जाऊन अजित पवारांचे अंत्यदर्शन घेतले. पवार कुटुंबियांची भेट त्यांचे सांत्वन केले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे देखील बारामतीमध्ये दाखल झाले आहे. अमित शाह हे बारामती विमानतळावर दाखल झाले.
29 Jan 2026 11:20 AM (IST)
मुंबई येथील मालाड स्टेंशनवर क्षुल्लक कारणावरून चार दिवसांपूर्वी प्राध्यापकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपी ओंकार शिंदे याला अटक करण्यात आली. ट्रेनमधून उतरताना ओंकार शिंदे याने धारदार शस्त्राने भोसकून जीव घेतला. यात मृत्यू झालेल्या प्रवाशी प्राध्यापकाचा नाव अलोक सिंग असे आहे. आता या प्रकरणातील आरोपीने हत्येमागचे कारण सांगितले आहे
29 Jan 2026 11:10 AM (IST)
श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका पार पडली आणि आता या दोन्ही संघामध्ये टी20 विश्वचषकाच्याआधी तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. एकदिवसीय मालिकेमध्ये इंग्लडच्या संघाने बाजी मारली आहे आता सर्वाची नजर टी20 मालिकेवर असणार आहे. ही मालिका 30 जानेवारीपासून खेळवली जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी श्रीलंकेने बुधवारी १६ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. दासुन शनाका संघाचे नेतृत्व करेल.
29 Jan 2026 11:00 AM (IST)
राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बुधवारी (दि.28) भीषण अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह इतर पाच जणांचा मृत्यू झाला. बुधवारी सकाळी ८.४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमानाचा अपघात झाला. अजित पवारांच्या निधनाने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. असे असताना अजितदादांचा पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यासोबतचा फोन अखेरचा ठरला आहे.
29 Jan 2026 10:41 AM (IST)
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दाखल झाले आहे. संसदेच्या आवारातमध्ये त्यांनी काही खासदारांची भेट घेतली आहे.
#WATCH | Budget session | PM Narendra Modi arrives at the Parliament.
(Video: DD) pic.twitter.com/ip24EoCzbe
29 Jan 2026 10:32 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये विमान अपघातामध्ये निधन झाले. त्यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानामध्ये अंतिम संस्कार केले जाणार आहे. याठिकाणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमा झाले आहेत. अजितदादा अमर रहे... अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या आहेत.
29 Jan 2026 10:25 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार होणार आहे. याठिकाणी सकाळपासून जेष्ठ नेते शरद पवार दाखल झाले आहेत. शरद पवारांनी अनेक राजकीय नेत्यांनी भेट घेतली आहे. तसेच त्यांचे सांत्वन केले.
29 Jan 2026 10:18 AM (IST)
बारामतीमध्ये शोकाकुल परिस्थितीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निरोप दिला जातो आहे. अजित पवार यांचे पार्थिव हे बारामतीमधील पालखी चौकामध्ये आले आहे. याठिकाणी सकाळपासून लोक अंतिम दर्शनासाठी थांबले होते. अजित पवारांवर फुलांचा वर्षाव केला जात आहे.
29 Jan 2026 10:16 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांनी बारामतीमध्ये पवार कुटुंबियांना सांत्वनपर भेट घेतली आहे. यावेळी रश्मी ठाकरे यांनी सुनेत्रा पवार यांचे सांत्वन केले.
पक्षप्रमुख मा. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे, सौ. रश्मीवहिनी ठाकरे आणि युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे ह्यांनी अजितदादा पवार ह्यांच्या कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वन केले. pic.twitter.com/CaqoiH1HaP
29 Jan 2026 10:13 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) विदीप दिलीप जाधव यांचे अंत्यसंस्कार काल रात्री त्यांच्या कुटुंबियांनी सातारा येथील त्यांच्या मूळ गावी केले. त्यांच्या लहान मुलाने अंत्यसंस्कार केले. काल बारामती येथे झालेल्या अपघातात झालेल्या चार्टर विमानात जाधव देखील होते, ज्यामध्ये पाचही जणांचा मृत्यू झाला.
#WATCH | Maharashtra: The last rites of Vidip Dilip Jadhav, the personal security officer (PSO) of Deputy CM Ajit Pawar, were performed by his family in their native village in Satara last night. His young son performed the last rites.
Jadhav was also on board the ill-fated… pic.twitter.com/X3BHTddLZO
29 Jan 2026 10:11 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. यामुळे राजकीय क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले. अजित पवार यांच्यावर त्यांच्या लाडक्या बहिणींची मोठी माया होती. अजित पवारांच्या निधनामुळे महिला भगिनींनी टाहो फोडला. अनेक महिला या अजित पवारांसाठी अखेरची राखी घेऊन आल्या आहेत.
29 Jan 2026 10:09 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये अपघाती निधन झाले. अजित पवारांच्या अंतिम दर्शनासाठी त्यांचे निवासस्थान असलेल्या काटेवाडीमध्ये मोठा जनसमुदाय लोटला आहे. अजित पवारांचे अंतिम दर्शन व्हावे या हेतून लांबून त्यांचे समर्थक तसेच गावकरी, नाईवाईक, आप्तेष्ट दाखल झाले आहेत.
