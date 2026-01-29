Ajit Pawar Funeral : ‘अलविदा दादा…’ अखेर घड्याळाचा काटा थांबला! अजित पवार अनंतात विलीन

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी, २८ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. विमान लॅडींग करण्याच्या प्रयत्न असताना हा अपघात झाला. ज्यामध्ये अजित पवार, पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, सह-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी आणि वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव यांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र सरकारने तीन दिवसांचा राज्य दुखवटा जाहीर केला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे एएआयबी या अपघाताची चौकशी करत आहे. पोलिसांनी अपघाती मृत्यू अहवाल (एडीआर) देखील दाखल केला आहे.
अजित पवार यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकारणाची मूलतत्त्वे शिकली, परंतु कालांतराने ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक म्हणून उदयास आले. गेल्या १६ वर्षांपासून महाराष्ट्रात कोणीही सत्तेत असले तरी, अजित पवार यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे.
त्यांच्या ४५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत, अजित पवार यांनी एकदा संसद सदस्य, आठ वेळा विधानसभेचे सदस्य आणि सहा वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. शिवाय, ते महाराष्ट्रात सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री राहिले आहेत. त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा राजकीय केंद्र मानले जात होते, म्हणूनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे राजकीय संतुलन राखण्यासाठी त्यांना कायम ठेवले.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या कुटुंबातील कोणीही त्यांच्या पिढीत राजकारणात प्रवेश केला नाही. शरद पवार यांचे भाऊ अनंतराव यांचे पुत्र अजित पवार यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला. शरद पवारांच्या राजकारणातील सक्रिय सहभागामुळे, अजित पवारांना लहानपणापासूनच राजकीय वातावरणाचा अनुभव आला. शरद पवारांच्या अंगठ्याखाली त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि त्यांच्या काकांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकारणाचे दोरखंड शिकले.
अजित पवार यांनी १९८२ मध्ये सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवडून आल्यावर राजकारणात प्रवेश केला. त्यानंतर अजित पवार कधीही मागे वळून पाहिले नाही आणि ते हळूहळू राजकीय उंचीवर पोहोचले. १९९१ मध्ये ते पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष झाले. १९९१ मध्ये अजित पवार पहिल्यांदा काँग्रेसच्या तिकिटावर बारामती येथून खासदार म्हणून निवडून आले.
त्यानंतर लवकरच त्यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्यासाठी ही जागा सोडली. त्यानंतर शरद पवार यांनी त्याच जागेसाठी पोटनिवडणूक जिंकली आणि पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये संरक्षण मंत्री झाले. त्यानंतर अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले नशीब आजमावण्याचा निर्णय घेतला, १९९३ मध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवली आणि कधीही पराभूत झाले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी सलग आठ वेळा आमदार म्हणून काम केले.
अजित पवार यांनी १९९३ आणि १९९५ मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि १९९९, २००४, २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये आमदार झाले. जेव्हा त्यांचे काका शरद पवार मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना मंत्रीपद देण्यात आले. अशाप्रकारे, त्यांनी केवळ त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत स्वतःला स्थापित केले नाही तर त्यांचा प्रभावही निर्माण केला.