Nashik News : द्वारकावर अवजड वाहनांसह बसेसला नो एंट्री; असा असेल एसटीला पर्यायी मार्ग

नवीन अध्यादेशानुसार निमाणी बस स्थानकातून धुळे, मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर, दिंडोरी, पेठ, वणी, कळवण, सटाणा, देवळा, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, सुरगाणा येथे जाण्यासाठी बसेस मार्गस्थ होतील.
मुंबईकडे जाण्यासाठी सिन्नर फाटा-दतमंदिर सिग्नल-फेम सिग्नलकडून डावीकडे वळून रवीशशंकर मागनि आठवण हॉटेल वहाळा गाय सर्कल साईनाथ चौफुली कलानगर सिग्नल-पाथडी गाव-धाकडी फाटा-गरवारे पॉइंटमार्ग मुंबईकडे मार्गस्थ, सिन्नरकडे जाण्यासाठी : पाथर्डी फाटा-पाथर्डी गद-कलानगर सिग्नल-साईनाथ बीफुली-वडाळागाव-रहमतनगर-देवरे पेट्रोल पंप-फेम सिग्नलमार्गे पुणे महामार्गावरुन मार्गस्थ.
शालिमार ते नाशिकरोड : शालिमार खडकाळी सिग्नल सारडा सर्कल-नैशनल उर्दू हायस्कूल-मदिना चौक-दहाळा नाका-सहादी सिग्नल-अशोका सिग्नल-फेम सिग्नालमार्ग इतरत्र, तसेच नाशिकरोडवरून (कम सिग्नल अशोका मार्ग भारतनगर-वडाळा नाका-मुंबई नाका-सारडा सर्कल-शालिमारनार्ग इतरत्र, नाशिकरोडहून पंचवटीकडे फेम सिग्नल-मेट्री मील जंक्शन-ट्रैक्टर हाउसमार्गे पंचवटीकडे.
नाशिक रोड हुन मुंबईकडे सिन्नर फाटा-दत्त मंदिर सिग्नल सम्राट सिग्नलकडून संत सावता माजी मार्गाने म्हाडा कॉलनी कलानगर सिग्नल लेखानगर चौकातून सव्र्हिसरोडवरुन मुंबई नाका सर्कल व महामार्ग बस स्थानकातून पुन्हा मुंबई नाका सर्कलवरुन इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅकसमीरुन पाथर्डी पाटामार्गे मुंबईकडे मार्गस्थ, सिन्नरकडे जाण्यासाठी महामार्ग बस स्थानक मुंबई नका-इंदिरानगर बोगद्यासमोरुन साईनाव चौफुली वडाळा गाव-रहमतनगर संगठा कैंच्यल-डीजीपीनगर-सम्राट चौगुलीधरुन पुर्ण महामार्गावरून मार्गस्य, पुणेकडून नाशिक व त्र्यंबकेश्वरकडे सिन्नर फाटा-सम्राट सिग्नल-डीजीपी नगर-वडाळा गाव-कलानगर सिग्नल-लेखानगर चौफुली गोविंदनगर उंटवाडीरोड भवानी सर्कल-जलतरण तलाव सिग्नलमार्ग ठक्कर बाजारपर्यंत, नाशिकहून पुण्याकडे ठक्कर बाजार स्थनक-मोडक सिग्नल-गडकरी सिग्नल-मुंबई नाका इंदिरानगर बोगद्यासमोरुन साईनाथ चौफुली जैम सिग्नल- नाशिकरोड-सिन्नर फाटामार्गे मार्गस्थ, मुंबईकडून नाशिकमार्गे धुळे गरवारे टी पॉइंट उम्रणपुलाठरून-इंदिरानगर बोगद्याजवळ उतरून गोविंदनगर-सिटी सेंटर मॉल सिग्नल एबीबी सिझनल महात्मानगर जेहान सर्कल हुतात्मा चौक-जुना गंगापूर नाका चोपडा लॉन्स ड्रीम कैंसल सिग्नल-मखमलाबाद टी जंइंट-बाजार समिती सिग्नत-तारकला सिग्नल-दिडोरी नाकामार्गे निनाणी बस स्थानककार्यंत येतील, तेथून निमाणी बस स्थानक-काट्छा मारुती सिग्नल-संतोष टी पॉइंटवरुन अमृतधाम चौकातून रासब्क्षिारीमार्गे धुळ्याकडे जातील, पुण्याकडून धुळे-मालेगाव-गुजरात-पेठ-दिडोरीकडे सिन्नर फाटा-बिटको चौक-जेलरोडमार्गे नांदूरनाका-मिरची सिग्नल स्वामी नारायण चौक-काठ्या मारुती सिग्नलमार्ग इतरत्र, यासह पुण्याकडे जाण्यासाठी काटा मारुती सिग्नल-स्वामी नारायण चौकातून नांदूरनाका जेलरोडमार्गे जातील.