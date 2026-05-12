सोलापूर हादरले ! कारमध्ये गंधकाचा भीषण स्फोट; तरुणाच्या पायाला गंभीर इजा, परिसरात एकच खळबळ

Updated On: May 12, 2026 | 08:04 AM
सोलापूर : शहरात वर्दळीच्या पापय्या तालीम परिसरातील एका शॉपिंग कॉम्प्लेक्सबाहेर सोमवारी (दि.११) सायंकाळी गंधकाचा भीषण स्फोट झाला. कारच्या डिक्कीत रबरी काडतूस आणि फटाक्यांचे साहित्य ठेवताना हा अपघात घडला असून, यामध्ये एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. ​या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

केदारनाथ छत्रे (रा. इंदिरा नगर, विजापूर रोड) असे यामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. केदारनाथ हे सोमवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास आपल्या स्विफ्ट डिझायर कारच्या डिक्कीत गंधक भरलेले साहित्य ठेवत होते. यावेळी अचानक मोठा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की, केदारनाथ यांच्या उजव्या पायाच्या ठिकऱ्या उडाल्या आणि अंगावरील कपडेही फाटले. स्फोटाच्या आवाजाने परिसरात एकच खळबळ उडाली. ​घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त गौहर हसन, विजय कबाडे, वरिष्ठ निरीक्षक तानाजी दराडे यांच्यासह बॉम्ब शोधक-नाशक पथक आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली.

दरम्यान, स्फोट झाला त्या कारजवळच सहारा गन हाऊस नावाचे दुकान असून, या दुकानात लायसन्सची गरज नसलेल्या बंदुका आणि छर्रे मिळतात. जखमी केदारनाथ तेथेच कामाला आहे. गंधकाचे साहित्य नेताना हा अपघात झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असून, फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. जखमीवर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

हाकेच्या अंतरावर पोलिस चौकी; तरीही वेळेवर नाही उपस्थिती

स्फोटानंतर जखमी तरुण रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडून होता. हाकेच्या अंतरावर नवी वेस पोलीस चौकी असूनही पोलीस वेळेवर पोहोचले नाहीत. अखेर रुग्णवाहिकेची वाट न पाहता सामाजिक कार्यकर्ते राज सलगर यांनी जखमीला स्वतःच्या गाडीतून रुग्णालयात नेले, ज्यामुळे पोलिसांच्या उदासीनतेबद्दल नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

पुण्यात पोलिसांची मोठी कारवाई

दुसऱ्या एका घटनेत,  पुणे शहरातील बुधवार पेठ परिसरातून अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी महिलांना पकडल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शहरात वास्तव्यास राहत काही महिला देहव्यापार करत असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. अशातच आता  बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरात पोलिसांनी पुन्हा कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत पाच बांगलादेशी महिलांना पकडले आहे. सातत्याने या भागातून बांगलादेशी महिलांना महिलांना पकडून कारवाई केली असून, गेल्या काही दिवसांमधील ही चौथी कारवाई आहे.

